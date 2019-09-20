с чего всё началось

Мы считаем односторонние санкции нелегитимными. На наши подходы к Ирану это не окажет влияния. Как собирались, так и будем продолжать сотрудничество с Ираном в банковской сфере.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ввел санкции против Национального банка Ирана. "Это самые высокие по уровню санкции, когда-либо наложенные на эту страну", — сказал Трамп журналистам.

Политика Разведка США обвиняет Трампа в выдаче секретных данных Зеленскому Ранее издание The Washnigton Post опубликовало статью, в которой Дональда Трампа обвиняли в "опасном обещании" другому иностранному лидеру.

Происшествия Задержан подозреваемый в убийстве двух сотрудников спецсвязи В Брянске задержан 31-летний сотрудник Службы специальной связи Александр Ефимов, который подозревается в убийстве двух своих коллег - Алексея Карпутченкова и Юрия Ченского - с целью похищения у них 7,5 млн рублей.

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Общество Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.

Религия Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы Рождество Пресвятой Богородицы в 2019 году отмечается православными христианами 21 сентября.

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Армия и оружие Зариф оценил военную операцию арабской коалиции в Йемене Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф оценил прошедшую военную операцию арабской коалиции в Йемене.

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