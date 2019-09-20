Политика

РИА НовостиРИА НовостиСША ввели санкции против Национального банка Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ввел санкции против Национального банка Ирана. "Это самые высокие по уровню санкции, когда-либо наложенные на эту страну", — сказал Трамп журналистам.
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Замир Кабулов
Мы считаем односторонние санкции нелегитимными. На наши подходы к Ирану это не окажет влияния. Как собирались, так и будем продолжать сотрудничество с Ираном в банковской сфере.
— Замир Кабулов, российский дипломатКоммерсантъ 15:44
с чего всё началось
В Министерстве финансов объяснили
, что в соответствии с принятым решением вся собственность и все активы ЦБ Ирана на территории США должны быть заморожены.
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