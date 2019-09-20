Политика
РИА НовостиСША ввели санкции против Национального банка Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ввел санкции против Национального банка Ирана. "Это самые высокие по уровню санкции, когда-либо наложенные на эту страну", — сказал Трамп журналистам.
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Мы считаем односторонние санкции нелегитимными. На наши подходы к Ирану это не окажет влияния. Как собирались, так и будем продолжать сотрудничество с Ираном в банковской сфере.
— Замир Кабулов, российский дипломатКоммерсантъ 15:44
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Политика
Пушков оценил слова Помпео о провале Patriot в Саудовской Аравии
Ранее госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему саудовские системы противовоздушной обороны, в числе которых и американские комплексы Patriot, не смогли отразить атаку дронов на нефтяные месторождения.
Российская газета вчера в 04:57
Политика
В Белом доме заявили, что Украина оккупировала часть России
Представитель администрации США заявил, что Украина оккупирует часть российской территории. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:19
Армия и оружие
Трамп одобрил отправку дополнительных военнослужащих на Ближний Восток
Президент США Дональд Трамп одобрил отправку дополнительных военных на Ближний Восток в связи с предполагаемым нападением Ирана на Саудовскую Аравию, заявил министр обороны США Марк Эспер.
РИА Новости 18:44
Происшествия
Во Владивостоке загорелся торговый центр
Во Владивостоке загорелся торговый центр «Максим», огонь охватил 1 тыс. квадратных метров.
RT на русском 17:40
Единоборства
Президент UFC допустил возможность боя Хабиба с Сен-Пьером
Надеюсь, в этот раз переговоры завершатся успешно. Бой Хабиба с Сен-Пьером тоже реален. Посмотрим, как все сложится с Тони.
ProstoProSport 18:30
Происшествия
На границе Бурятии задержали идущего в Москву шамана
На границе Бурятии и Иркутской области утром в четверг был задержан якутский шаман Александр Габышев (Саня-шаман), который идет пешком в Москву.
Интерфакс вчера в 03:28
Фигурное катание
Трусова выиграла короткую программу на турнире в Словакии
Спорт-Экспресс 11:00
Интернет
Facebook приостановил работу десятков тысяч приложений
Компания Facebook приостановила работу десятков тысяч приложений в рамках внутреннего расследования после скандала со сбором персональных данных, главным фигурантом которого стала фирма Cambridge Analytica.
Rambler News Service 15:26
Единоборства
Завур Угуев стал чемпионом мира по вольной борьбе
Махачкалинские известия 10:31
Театры
Поддержавшая Павла Устинова пермская актриса уволилась из театра
Актриса пермского Театра-Театра Дарья Егорова, поддержавшая со сцены фигуранта «московского дела» Павла Устинова, написала заявление об увольнении по собственному желанию.
Рифей-Пермь 07:37
Наука
Разработан быстрый способ поиска новых антибиотиков
Naked Science 18 сентября в 04:48
Армия и оружие
В Киеве готовятся к отводу сил вдоль всей линии соприкосновения
Военное дело 18 сентября в 05:30
Футбол
Тихонов сфотографировался с «красноярским Ибрагимовичем»
Бывший капитан «Спартака», «Крыльев Советов» и «Химок» Андрей Тихонов сделал совместное фото с юным футболистом Прохором из Сосновоборска Красноярского края.
Спорт-Экспресс 14:09
Недвижимость
Выявлена новая мошенническая схема, из-за которой можно потерять жилье
"Ключевой вопрос в том, чтобы проблему сейчас вывести на передний край и устранить, для того чтобы довести до граждан информацию о том, чтобы быть осмотрительными и не вовлекаться в те схемы, когда под видом нормальных добросовестных услуг им предлагают фактически мошенническую схему, направленную, прежде всего, на изъятие у них имущества.
РИА Новости 18 сентября в 09:55
Шоу-бизнес
Екатерина Климова восхитила поклонников вечерним образом
17 сентября Климова посетила Большой театр. Она пришла на оперу «Евгений Онегин» в черном платье с глубоким декольте.
RuNews24.ru 05:30
Происшествия
В Брянске задержан подозреваемый в убийстве курьеров спецсвязи
Брянские правоохранители задержали подозреваемого в убийстве двух сотрудников спецсвязи на железнодорожном вокзале.
Российская газета 13:52
Религия
Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Рождество Пресвятой Богородицы в 2019 году отмечается православными христианами 21 сентября.
REGNUM 18:29
Спорт
Россию заподозрили в махинациях с данными антидопинговой лаборатории
РУСАДА было восстановлено в сентябре 2018 года. В январе 2019-го WADA получила данные из базы московской антидопинговой лаборатории.
Газета.Ru 15:03
Происшествия
ФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом
Временно исполняющий обязанности начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в интернете видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.
Известия 06:46
Происшествия
Актер Павел Устинов вышел из СИЗО
Павел Устинов, осужденный на 3,5 года за применение насилия к бойцу ОМОНа Александру Лягину на несанкционированной акции 3 августа, покинул СИЗО.
РБК 10:35
Политика
Глава МИД Украины назвал условие отмены блокады Донбасса
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал условие снятия блокады с Донбасса.
РИА Новости 12:37
Политика
Захарова назвала примером фальсификации резолюцию Европарламента
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что резолюция Европарламента «О важности европейской памяти для будущего Европы» — это набор ревизионистских утверждений.
RT на русском 12:09
Шоу-бизнес
Деми Мур рассказала о групповом сексе с Эштоном Кутчером
Американская актриса Деми Мур в своей книге «Наизнанку» рассказала об опыте группового секса во время ее брака с артистом Эштоном Кутчером.
Телеканал 360° 14:46
Экономика
Медведев поручил правительству увеличить доход от туризма в три раза
Правительство утвердило стратегию развития туризма в России до 2035 года.
РБК 15:03
Армия и оружие
На учениях «Центр-2019» провели успешный запуск ракеты «Искандер-М»
Пятый канал вчера в 23:25
Происшествия
В Сети появилось видео расстрела полицейских в метро в Москве
В Сети появились кадры расстрела сотрудников полиции своим сослуживцем на станции метро "Рязанский проспект" в Москве.
Газета.Ru 07:41
Общество
В Госдуме рассказали, когда лучше всего брать отпуск
Наиболее финансово выгодным временем для ухода в отпуск являются месяцы, в которых больше всего рабочих дней.
Известия 17:03
Гаджеты
В России стартовали продажи iPhone 11
Газета.Ru 12:52
Шоу-бизнес
Организатор поездки Заворотнюк в Ереван высказалась о ее шраме на шее
За приемом лекарственных препаратов Анастасию не замечали, а был ли шрам на ее шее – подруги даже не заметили.
RuNews24.ru 05:58