с чего всё началось

Мы считаем односторонние санкции нелегитимными. На наши подходы к Ирану это не окажет влияния. Как собирались, так и будем продолжать сотрудничество с Ираном в банковской сфере.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ввел санкции против Национального банка Ирана. "Это самые высокие по уровню санкции, когда-либо наложенные на эту страну", — сказал Трамп журналистам.

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