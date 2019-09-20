Политика
КоммерсантъСША ввели санкции против Центробанка Ирана
Президент США Дональд Трамп сказал репортерам в Белом доме, что Вашингтон ввел санкции в отношении Центрального банка Ирана. Деталей президент не представил, сообщает Reuters.
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Политика
В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM 04:42
Футбол
РФС подтвердил отказ «Зениту» в регистрации Кокорина
Российский футбольный союз (РФС) подтвердил информацию о решении отказать петербургскому клубу «Зенит» в регистрации нападающего команды Александра Кокорина.
RT на русском 09:53
Политика
«Укроборонпром» предлагает продать недостроенный крейсер «Украина»
Государственный концерн "Укроборонпром" рассматривает возможность продажи недостроенного ракетного крейсера "Украина", который находится на содержании Николаевского судостроительного завода.
ТАСС 09:35
Армия и оружие
В США разработан план прорыва ПВО в Калининградской области
Американские военные стратеги разработали план преодоления многоуровневой противовоздушной обороны под Калининградом и постоянно его обновляют с учетом новейших оружейных разработок, ведущихся обеими сторонами.
Вечерний курьер 03:11
Здоровье
Систему помощи инвалидам раскритиковала Счетная палата
Работа системы медико-социальной экспертизы названа Счетной палатой недостаточно эффективной.
Цензуры.Нет 03:01
Политика
Глава МИД Украины допустил большую сделку по Донбассу
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко допустил «пакетную» сделку по Донбассу и энергетической безопасности Украины.
BFM.ru 09:54
Футбол
Автогол Рассказова помог «Уфе» обыграть «Спартак»
В матче десятого тура чемпионата России Уфа на своем поле обыграла Спартак 1:0.
Советский спорт 12:21
Культура
В Санкт-Петербурге умерла оперная певица Ирина Богачева
КП - Санкт-Петербург 04:17
Политика
Как Китай и Россия борются за влияние в Центральной Азии и на Кавказе
Россия теряет позиции в Центральной Азии и на Кавказе - канат на свою сторону перетягивает Китай.
Газета.Ru 01:49
Политика
В Еврокомиссии рассказали о сближении позиций России и Украины по газу
Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович подтвердил договоренность о новой встрече по газу между Россией, Евросоюзом и Украиной в конце октября и рассказал о сближении позиций сторон по этому вопросу.
ФАН вчера в 12:15
Кино
Скончался актер из «Брата» и «Улиц разбитых фонарей» Игорь Шибанов
Peterburg2.ru 11:21
Общество
Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму
Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».
RT на русском 08:14
Шоу-бизнес
Екатерина Климова восхитила поклонников вечерним образом
17 сентября Климова посетила Большой театр. Она пришла на оперу «Евгений Онегин» в черном платье с глубоким декольте.
RuNews24.ru 05:30
Политика
Трамп заявил о готовности США нанести удар по 15 объектам в Иране
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов нанести удар по 15 объектам в Иране, но не спешит этого делать.
Известия 11:51
Шоу-бизнес
Деми Мур откровенно рассказала об изменах Эштона Катчера в мемуарах
Деми откровенно написала о том, что в браке с Катчером впервые попробовала секс втроем, третьей стала другая девушка.
Popcornnews.ru 08:15
Армия и оружие
Колонна российской военной техники напугала украинцев
Украинцы тут же заговорили о готовящейся войне. Что это может быть — разбирался корреспондент АН. На видео попали несколько десятков танков.
Аргументы недели 09:31
Происшествия
Прапорщик продал на Avito запчасти компьютеров ФСБ
По данным СМИ, Хайруллин работал в должности старшего техника академии и за год успел разобрать более 500 компьютеров.
REGNUM 05:14
Армия и оружие
Успешный пуск ракеты «Искандер-М» провели на учениях «Центр-2019»
Экономика сегодня вчера в 19:04
Гаджеты
В России стартовали продажи новых iPhone
В России сегодня, 20 сентября, стартовали продажи Apple iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max, сообщается на сайте компании.
REGNUM 03:31
Политика
В Киеве пообещали конфисковать купленные россиянами сельхозземли
После снятия на Украине запрета на продажу земель сельскохозяйственного назначения россияне все равно не смогут их приобрести, а если какой-то участок и будет куплен, его конфискуют.
РБК 11:22
Спорт
Девять российских спортсменов подали в суд на главу РУСАДА
Девять российских спортсменов подали в Савеловский суд Москвы исковое заявление о защите чести и достоинства после интервью главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса французскому изданию L'Equipe, следует из документа, оказавшегося в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 04:31
Игры
Reef Entertainment выпустит игру Terminator: Resistance
Мир фантастики 11:40
Политика
В Тбилиси начался антиправительственный митинг движения «Стыдно»
Несколько сотен человек вышли в пятницу в Тбилиси к зданию парламента Грузии на митинг движения "Стыдно", чтобы еще раз осудить действия властей во время жесткого разгона акции протеста 20 - 21 июня, в ходе которого пострадали сотни людей.
ТАСС 12:29
Армия и оружие
Ядерную войну между Россией и США показали в ролике
News.ru 18 сентября в 09:51
Экономика
Охотничьи животные в России подорожали в 400 раз
Стоимость лосей, барсуков и туров по итогам прошлого года возросла в 400 раз - до 267 миллиардов рублей, пишет РБК.
Российская газета 01:33
Политика
Трамп назвал Китай «в некотором роде» угрозой всему миру
"Ну, очевидно, что Китай в некотором роде является угрозой (всему) миру, поскольку они наращивают свои военные мощности быстрее, чем кто-либо в мире и, честно говоря, делают это на американские деньги", - сказал президент США журналистам перед началом переговоров с премьером Австралии, отвечая на вопрос, считает ли он КНР стратегическим противником США.
РИА Новости 12:50
Религия
В РПЦ выступили за крещение родившихся в результате ЭКО детей
По словам Легойда, высказывания, которые ранее озвучил протоиерей Дмитрий Смирнов относительно нежелания крестить родившихся в следствие ЭКО детей, являются его собственными и не имеют отношении к позиции церкви.
Газета.Ru 06:02