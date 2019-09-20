Политика
РИА НовостиСША ввели санкции против Национального банка Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ввел санкции против Национального банка Ирана. "Это самые высокие по уровню санкции, когда-либо наложенные на эту страну", — сказал Трамп журналистам.
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Как собирались, так и будем продолжать сотрудничество с Ираном в банковской сфере. Никаким образом это не повлияет.
— Замир Кабулов, российский дипломатФАН 12:01
с чего всё началось
«Сегодня Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) приняло меры против Центрального банка Ирана (CBI) и Фонда национального развития Ирана (NDF)», — заявили в США.RT на русском11:24
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Мария Миронова: «Мужа зовут Андрей, мы поженились на Санторини»
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Анастасия Заворотнюк делала МРТ за год до беременности
Анастасия Заворотнюк проходила МРТ головного мозга за год до наступления третьей беременности.
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Общество
Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму
Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».
RT на русском 08:14
Футбол
«Краснодар» расторг контракт с Павлом Мамаевым
Коммерсантъ 13:35
Политика
В Киеве пообещали конфисковать купленные россиянами сельхозземли
После снятия на Украине запрета на продажу земель сельскохозяйственного назначения россияне все равно не смогут их приобрести, а если какой-то участок и будет куплен, его конфискуют.
РБК 11:22
Происшествия
Российских детей облили горящим маслом в Турции
Двое детей из Екатеринбурга получили сильные ожоги после того, как на них вылилось горящее масло в одном из турецких отелей.
Известия вчера в 19:21
Политика
Глава МИД Украины допустил большую сделку по Донбассу
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко допустил «пакетную» сделку по Донбассу и энергетической безопасности Украины.
BFM.ru 09:54
Политика
В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM 04:42
Шоу-бизнес
Максим Виторган поиграл с сестрой, которая младше его на 46 лет
Популярный российский актер Максим Виторган развлекал свою родную сестру по имени Этель на праздновании собственного дня рождения.
ГлобалМСК.ру 06:49
Общество
В Башкирии девочку не взяли в детсад из-за особенной внешности
Российская газета 11:33
Происшествия
В Брянске задержан подозреваемый в убийстве курьеров спецсвязи
Брянские правоохранители задержали подозреваемого в убийстве двух сотрудников спецсвязи на железнодорожном вокзале.
Российская газета 13:52
Авто
В России сертифицирован новый китайский кроссовер
Документ действителен до 16 сентября 2022 г. 3-рядный 7-местный GAC GS8 имеет следующие габариты: длина — 4 836 мм, ширина — 1 910 мм, высота — 1 770 мм, база — 2 800 мм.
UsedCars.ru вчера в 10:50
Происшествия
Зарезавшего одноклассника московского школьника задержали спустя 13 лет
В Польше задержан уроженец Грузии Бесик Кочалидзе, который в 2006 году на уроке физкультуры в московской школе зарезал своего одноклассника.
Lenta.ru 11:42
Религия
Православные отметят Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября
Начало богослужения в 17 часов, сообщили в пресс-службе Белгородской митрополии.В сам день праздника, 21 сентября, Глава Белгородской митрополии совершит Божественную литургию Иоанна Златоустого в храме города Короча, который в 143-й раз отметит престольный праздник.
Белгородские новости 04:44
Происшествия
Россиянин провел 30 лет в рабстве в Казахстане
Миграционная служба департамента полиции Костанайской области Казахстана начала процесс определения гражданства мужчины с советским паспортом, который провел порядка 30 лет в трудовом рабстве в республике.
ТАСС 04:58
Армия и оружие
Минобороны заявило о защищенности Калининграда от атак США
Ранее издание Breaking Defense со ссылкой на командующего ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригана написало, что Вашингтон нацелен на уничтожение системы противовоздушной обороны в западной точке России в случае "агрессии" со стороны Москвы.
РИА Новости 07:31
Космос
Астрономы ищут объяснения поведению таинственной звезды Табби
ГЛАС.RU 18 сентября в 08:22
Футбол
Тренер «Спартака» Кононов: черная полоса всегда проходит
Наставник красно-белых уверен, что черная полоса москвичей обязательно пройдет.
Вести.Ru 13:23
Футбол
РФС подтвердил отказ «Зениту» в регистрации Кокорина
Российский футбольный союз (РФС) подтвердил информацию о решении отказать петербургскому клубу «Зенит» в регистрации нападающего команды Александра Кокорина.
RT на русском 09:53
Политика
Трамп заявил о готовности США нанести удар по 15 объектам в Иране
Президент США Дональд Трамп заявил, что США готовы нанести удар по 15 объектам Ирана, но он не торопится.
РИА Новости 11:40
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют мокрый снег в Москве
Мокрый снег и ветер с порывами до 22 м/с прогнозируется в Московском регионе в воскресенье, 22 сентября.
RT на русском вчера в 05:28
Происшествия
«Голос»: Мужчина, ударивший члена УИК в ходе выборов в Петербурге, был наблюдателем за «карусельным» голосованием
Эхо Москвы 14:01
Шоу-бизнес
Елена Малышева рассказала о возможной причине рака у Заворотнюк
Елена Малышева описала одну из возможных причин появления онкозаболевания у Анастасии Заворотнюк.
OAnews 12:36
Гаджеты
Xiaomi презентовала 70-дюймовый телевизор Mi TV 4A
Диагональ дисплея телевизора составила 70 дюймов. Продажи Mi TV 4A стартуют сегодня, 19 сентября. Стоит устройство 564 доллара США.
RuNews24.ru вчера в 01:46
Происшествия
Умер один из северокорейских браконьеров, задержанных в Японском море
Один из северокорейских браконьеров, напавших при задержании на российских пограничников, умер.
ТАСС 05:45
Авто
Skoda начала производство первого гибридомобиля
На заводе Skoda в чешском городе Квасины начато производство 1-го гибридомобиля марки.
UsedCars.ru вчера в 09:15
Космос
Путину доложили о причинах появления дыры в обшивке «Союза»
Президенту РФ Владимиру Путину доложили результаты расследования Роскосмоса о причинах появления дыры в обшивке корабля «Союз МС-09».
URA.Ru вчера в 05:58