Политика

РИА НовостиРИА НовостиСША ввели санкции против Национального банка Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ввел санкции против Национального банка Ирана. "Это самые высокие по уровню санкции, когда-либо наложенные на эту страну", — сказал Трамп журналистам.
Читать в источнике
Комментировать5
Замир Кабулов
Как собирались, так и будем продолжать сотрудничество с Ираном в банковской сфере. Никаким образом это не повлияет.
— Замир Кабулов, российский дипломатФАН 12:01
с чего всё началось
«Сегодня Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) приняло меры против Центрального банка Ирана (CBI) и Фонда национального развития Ирана (NDF)», — заявили
 в США.
RT на русском11:24

Подробнее о событии

США ввели новые санкции против Ирана. Будут ли они действенны?

BFM.ru13:45

США ударят санкциями по нацбанку Ирана

Lenta.ru11:29

Москва считает санкции США против иранского банка нелегитимными

РИА Новости10:41

Трамп объявил о введении самых серьезных санкций против Ирана

РБК11:23

Эксперт: санкции США против иранского банка могут быть попыткой избежать войны

ТАСС12:53

США ввели санкции против Национального банка Ирана

Ведомости10:45

Минфин США ввёл санкции против ЦБ Ирана и Фонда нацразвития

RT на русском11:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 14:46, Вашингтон
Шоу-бизнес

Мария Миронова: «Мужа зовут Андрей, мы поженились на Санторини»

Актуальные Новости 08:10
Теннис

Российская теннисистка Хромачева отстранена на месяц за коррупцию

Вести.Ru 14:09
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк делала МРТ за год до беременности

Анастасия Заворотнюк проходила МРТ головного мозга за год до наступления третьей беременности.
Актуальные Новости 07:32
Общество

Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму

Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».
RT на русском 08:14
Футбол

«Краснодар» расторг контракт с Павлом Мамаевым

Коммерсантъ 13:35
Политика

В Киеве пообещали конфисковать купленные россиянами сельхозземли

После снятия на Украине запрета на продажу земель сельскохозяйственного назначения россияне все равно не смогут их приобрести, а если какой-то участок и будет куплен, его конфискуют.
РБК 11:22
Происшествия

Российских детей облили горящим маслом в Турции

Двое детей из Екатеринбурга получили сильные ожоги после того, как на них вылилось горящее масло в одном из турецких отелей.
Известия вчера в 19:21
Политика

Глава МИД Украины допустил большую сделку по Донбассу

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко допустил «пакетную» сделку по Донбассу и энергетической безопасности Украины.
BFM.ru 09:54
Политика

В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»

Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM 04:42
Шоу-бизнес

Максим Виторган поиграл с сестрой, которая младше его на 46 лет

Популярный российский актер Максим Виторган развлекал свою родную сестру по имени Этель на праздновании собственного дня рождения.
ГлобалМСК.ру 06:49
Общество

В Башкирии девочку не взяли в детсад из-за особенной внешности

Российская газета 11:33
Происшествия

В Брянске задержан подозреваемый в убийстве курьеров спецсвязи

Брянские правоохранители задержали подозреваемого в убийстве двух сотрудников спецсвязи на железнодорожном вокзале.
Российская газета 13:52
Авто

В России сертифицирован новый китайский кроссовер

Документ действителен до 16 сентября 2022 г. 3-рядный 7-местный GAC GS8 имеет следующие габариты: длина — 4 836 мм, ширина — 1 910 мм, высота — 1 770 мм, база — 2 800 мм.
UsedCars.ru вчера в 10:50
Происшествия

Зарезавшего одноклассника московского школьника задержали спустя 13 лет

В Польше задержан уроженец Грузии Бесик Кочалидзе, который в 2006 году на уроке физкультуры в московской школе зарезал своего одноклассника.
Lenta.ru 11:42
Религия

Православные отметят Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября

Начало богослужения в 17 часов, сообщили в пресс-службе Белгородской митрополии.В сам день праздника, 21 сентября, Глава Белгородской митрополии совершит Божественную литургию Иоанна Златоустого в храме города Короча, который в 143-й раз отметит престольный праздник.
Белгородские новости 04:44
Происшествия

Россиянин провел 30 лет в рабстве в Казахстане

Миграционная служба департамента полиции Костанайской области Казахстана начала процесс определения гражданства мужчины с советским паспортом, который провел порядка 30 лет в трудовом рабстве в республике.
ТАСС 04:58
Армия и оружие

Минобороны заявило о защищенности Калининграда от атак США

Ранее издание Breaking Defense со ссылкой на командующего ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригана написало, что Вашингтон нацелен на уничтожение системы противовоздушной обороны в западной точке России в случае "агрессии" со стороны Москвы.
РИА Новости 07:31
Космос

Астрономы ищут объяснения поведению таинственной звезды Табби

ГЛАС.RU 18 сентября в 08:22
Футбол

Тренер «Спартака» Кононов: черная полоса всегда проходит

Наставник красно-белых уверен, что черная полоса москвичей обязательно пройдет.
Вести.Ru 13:23
Общество

Актер Павел Устинов записал первое видеообращение после освобождения

Lenta.ru 14:38
Футбол

РФС подтвердил отказ «Зениту» в регистрации Кокорина

Российский футбольный союз (РФС) подтвердил информацию о решении отказать петербургскому клубу «Зенит» в регистрации нападающего команды Александра Кокорина.
RT на русском 09:53
Политика

Трамп заявил о готовности США нанести удар по 15 объектам в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что США готовы нанести удар по 15 объектам Ирана, но он не торопится.
РИА Новости 11:40
Общество

В Гидрометцентре прогнозируют мокрый снег в Москве

Мокрый снег и ветер с порывами до 22 м/с прогнозируется в Московском регионе в воскресенье, 22 сентября.
RT на русском вчера в 05:28
Происшествия

«Голос»: Мужчина, ударивший члена УИК в ходе выборов в Петербурге, был наблюдателем за «карусельным» голосованием

Эхо Москвы 14:01
Шоу-бизнес

Елена Малышева рассказала о возможной причине рака у Заворотнюк

Елена Малышева описала одну из возможных причин появления онкозаболевания у Анастасии Заворотнюк.
OAnews 12:36
Гаджеты

Xiaomi презентовала 70-дюймовый телевизор Mi TV 4A

Диагональ дисплея телевизора составила 70 дюймов. Продажи Mi TV 4A стартуют сегодня, 19 сентября. Стоит устройство 564 доллара США.
RuNews24.ru вчера в 01:46
Происшествия

Умер один из северокорейских браконьеров, задержанных в Японском море

Один из северокорейских браконьеров, напавших при задержании на российских пограничников, умер.
ТАСС 05:45
Авто

Skoda начала производство первого гибридомобиля

На заводе Skoda в чешском городе Квасины начато производство 1-го гибридомобиля марки.
UsedCars.ru вчера в 09:15
Космос

Путину доложили о причинах появления дыры в обшивке «Союза»

Президенту РФ Владимиру Путину доложили результаты расследования Роскосмоса о причинах появления дыры в обшивке корабля «Союз МС-09».
URA.Ru вчера в 05:58
Здоровье

Женщина под Томском в 54 года родила пятого ребенка

РЕН ТВ 08:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное