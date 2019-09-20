с чего всё началось

Как собирались, так и будем продолжать сотрудничество с Ираном в банковской сфере. Никаким образом это не повлияет.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ввел санкции против Национального банка Ирана. "Это самые высокие по уровню санкции, когда-либо наложенные на эту страну", — сказал Трамп журналистам.

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