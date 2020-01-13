с чего всё началось

Власти США ввели санкции в отношении бывшего главы Демократической партии Молдавии, олигарха Владимира Плахотнюка. Как сообщил госсекретарь США Майк Помпео, причиной введения ограничительных мер стала коррумпированность молдавского политика.

Политика В Госдуме рассказали о подготовке СБУ теракта на Крымском мосту Служба безопасности Украины (СБУ) готовила теракт на Крымском мосту, преступление планировалось реализовать за неделю до поездки президента России Владимира Путина на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань, сообщил депутат Госдумы Константин Затулин в эфире телеканала «Россия-24».

Экономика Сбербанк собрался обанкротить реселлера Xiaomi в РФ ПАО Сбербанк уведомило о намерении обратиться в суд с заявлением о признании банкротом поставщика китайских смартфонов в Россию ООО "Ретэнтива Дистрибьюшен Компани" (ООО "РДК"), следует из уведомления банка на "Федресурсе", отраженного в "СПАРК-Интерфакс".

Энергетика Цена нефти Brent опустилась ниже $64 Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,54% - до $63,98 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 19:25 мск.

Общество Страдать и плакать: Медведев призвал не радоваться Новому году Каждый новый год хуже старого и приближает конец жизни, процитировал Антона Павловича Чехова глава российского правительства на вручении правительственных премий журналистам 13 января 2020 года, сообщает ТАСС.

Политика США ввели санкции против семи граждан Венесуэлы США расширили список санкций за счет семи граждан Венесуэлы, следует из документа, опубликованного на сайте американского минфина.

Хоккей Панин дисквалифицирован на четыре матча чемпионата КХЛ Защитник уфимского "Салавата Юлаева" Григорий Панин дисквалифицирован на четыре матча регулярного чемпионата КХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.

Волейбол Определились соперники россиян на волейбольном турнире ОИ-2020 Как сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола, мужская сборная страны попала в группу В, где сыграет с Бразилией, США, Аргентиной, Францией и Тунисом.

Футбол Моуринью не исключил, что Кейн может пропустить Евро-2020 Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью не исключил вероятности того, что нападающий команды Гарри Кейн может пропустить чемпионат Европы 2020 года из-за травмы.

Недвижимость В Крыму вводится налог на имущество физических лиц Поскольку на территории Республики Крым налог на имущество исчисляется впервые, Налоговым кодексом предусмотрены понижающие коэффициенты на первые три налоговых периода, 0,2, 0,4 и 0,6 соответственно.