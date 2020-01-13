Политика
КоммерсантъСША ввели санкции против молдавского олигарха Плахотнюка
Власти США ввели санкции в отношении бывшего главы Демократической партии Молдавии, олигарха Владимира Плахотнюка. Как сообщил госсекретарь США Майк Помпео, причиной введения ограничительных мер стала коррумпированность молдавского политика.
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Шоу-бизнес
Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни
Футбол
«Спартак» прилетел на сбор в ОАЭ
«Спартак» прилетел в столицу ОАЭ Абу-Даби, где проведет первый тренировочный сбор.
Политика
В Госдуме рассказали о подготовке СБУ теракта на Крымском мосту
Служба безопасности Украины (СБУ) готовила теракт на Крымском мосту, преступление планировалось реализовать за неделю до поездки президента России Владимира Путина на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань, сообщил депутат Госдумы Константин Затулин в эфире телеканала «Россия-24».
Культура
Афонские старцы предсказали скорую смерть Шнурову из-за клипа «Иисус»
Общественный деятель Сергей Алиев на своем YouTube-канале заявил, что афонские старцы предсказали скорую смерть лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову.
Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Экономика
Сбербанк собрался обанкротить реселлера Xiaomi в РФ
ПАО Сбербанк уведомило о намерении обратиться в суд с заявлением о признании банкротом поставщика китайских смартфонов в Россию ООО "Ретэнтива Дистрибьюшен Компани" (ООО "РДК"), следует из уведомления банка на "Федресурсе", отраженного в "СПАРК-Интерфакс".
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $64
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,54% - до $63,98 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 19:25 мск.
Политика
Лавров заявил о прогрессе на переговорах по Ливии
На московских переговорах по урегулированию ситуации в Ливии, в которых приняли участие представители ливийских сторон, достигнут прогресс.
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
Общество
В России изменят систему оплаты труда учителей
Министерство просвещения России готовит поправки в Трудовой кодекс, которые поменяют структуру оплаты труда школьных учителей.
Политика
Путин поручил освободить врачей от наказания за утрату наркопрепаратов
Владимир Путин поручил правительству изменить законодательство в области оборота наркотических и психотропных лекарств.
Общество
Страдать и плакать: Медведев призвал не радоваться Новому году
Каждый новый год хуже старого и приближает конец жизни, процитировал Антона Павловича Чехова глава российского правительства на вручении правительственных премий журналистам 13 января 2020 года, сообщает ТАСС.
Политика
США ввели санкции против семи граждан Венесуэлы
США расширили список санкций за счет семи граждан Венесуэлы, следует из документа, опубликованного на сайте американского минфина.
Армия и оружие
ПВО Сирии сбили вражеский беспилотник в провинции Хама
Хоккей
Панин дисквалифицирован на четыре матча чемпионата КХЛ
Защитник уфимского "Салавата Юлаева" Григорий Панин дисквалифицирован на четыре матча регулярного чемпионата КХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.
Армия и оружие
В НАТО анонсировали ответ на размещение «Искандеров-М» с новой ракетой
Культура
Актер сериалов «Во все тяжкие» и «Клиника» совершил каминг-аут
Волейбол
Определились соперники россиян на волейбольном турнире ОИ-2020
Как сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола, мужская сборная страны попала в группу В, где сыграет с Бразилией, США, Аргентиной, Францией и Тунисом.
Шоу-бизнес
Театры Бабкиной и Кадышевой назвали фейком слухи о драке певиц
Театр "Русская песня" назвал фейком слухи о драке Надежды Бабкиной и Надежды Кадышевой на "Голубом огоньке".
Футбол
Моуринью не исключил, что Кейн может пропустить Евро-2020
Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью не исключил вероятности того, что нападающий команды Гарри Кейн может пропустить чемпионат Европы 2020 года из-за травмы.
Армия и оружие
ПВО Ирана не отличила украинский Boeing от крылатой ракеты — Bloomberg
Старший аналитик исследовательской компании Teal Group Стивен Залога сообщил, что используемые ПВО Ирана ракеты — SA-15 — не способны отличить самостоятельно авиалайнер от крылатой ракеты или истребителя.
Недвижимость
В Крыму вводится налог на имущество физических лиц
Поскольку на территории Республики Крым налог на имущество исчисляется впервые, Налоговым кодексом предусмотрены понижающие коэффициенты на первые три налоговых периода, 0,2, 0,4 и 0,6 соответственно.
Шоу-бизнес
Инну Чурикову и Глеба Панфилова обокрали в Мадриде
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк выписалась из больницы
Российские СМИ сообщают, что известную борющуюся в последнее время с раком головного мозга актрису Анастасию Заворотнюк выписали из клиники после пяти месяцев лечения и отправили домой.
Здоровье
20-летняя девушка похудела до 18 килограммов в реабилитационном центре
20-летняя девушка похудела до 18 килограммов в реабилитационном центре В Челябинской области девушка похудела до 18 килограммов.
Авто
Новый бюджетный кроссовер Renault впервые показали на фото
Новый кроссовер Renault дебютирует в начале февраля в рамках выставки Auto Expo в Нью-Дели.
Финансы
Эксперты рассказали, что будет с рублем в 2020 году
«Лента. ру.» приводит слова эксперта, согласно которым за минувший год соотношение рубля к доллару укрепилось более, чем на 10% - это очень хорошо.