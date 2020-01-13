Политика

КоммерсантъКоммерсантъСША ввели санкции против молдавского олигарха Плахотнюка

Власти США ввели санкции в отношении бывшего главы Демократической партии Молдавии, олигарха Владимира Плахотнюка. Как сообщил госсекретарь США Майк Помпео, причиной введения ограничительных мер стала коррумпированность молдавского политика.
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с чего всё началось
Государственный секретарь США Майк Помпео у себя в Twitter
 сообщил, что Вашингтон вводит санкции в отношении бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка и членов его семьи.
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