с чего всё началось

Госдепартамент ввел санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова, его супруги Медни и дочерей Айшат и Хадижат.

США ввели санкции против Рамзана Кадырова и членов его семьи

Политика Парламент Египта наделил президента мандатом направить войска в Ливию Парламент Египта наделил президента Абдель Фаттаха ас-Сиси и Вооруженные силы мандатом направить в Ливию войска ради защиты национальной безопасности государства.

Общество В Госдуме предложили освободить часть россиян от транспортного налога В России размер транспортного налога не зависит от интенсивности эксплуатации автомобиля, написал Федоров в своем письме на имя главы МВД Владимира Колокольцева. 588

Политика Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала. 2,7K

Транспорт Трассу «Таврида» расширили до 4 полос от Керчи до Симферополя Движение по четырем полосам трассы "Таврида" от Белогорска до Симферополя открыли в понедельник, таким образом, вся трасса от Керчи до столицы Крыма стала четырехполосной, разрешенная скорость движения транспорта увеличена до 90 километров в час, сообщил журналистам пресс-секретарь крымского управления генподрядчика строительства АО "ВАД" Григорий Назаров. 15

Общество Bloomberg: сотни человек в России получили вакцину от коронавируса Москва, 20 июля 2020, 12:03 — REGNUM Некоторые представители российской элиты получили вакцину от коронавируса Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имен Н. Ф. Гамалеи, сообщает 20 июля издание Bloomberg. 1,7K

Кино Премьера нового фильма Нолана перенесена на неопределенный срок Как и ожидалось, "Довод", новый фильм Кристофера Нолана, в августе мы не увидим.

Происшествия Под Днепропетровском ЗИЛ ВСУ протаранил легковое авто — погибли взрослый и ребенок Водитель ЗИЛа ВСУ, ехавший в колонне военной техники, столкнулся с легковой машиной. В результате погибли шофёр легковушки и пассажир.

Гаджеты Компания Samsung столкнулась со сложностями при освоении норм 5 нм По данным отраслевых источников, компания Samsung столкнулась со сложностями при освоении норм 5 нм.

Политика В Кремле оценили ситуацию на армяно-азербайджанской границе Россия надеется на скорейшее урегулирование конфликта между Арменией и Азербайджаном, это позволит нормализовать эмоциональный фон выходцев из этих стран в РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 16

Наука Астрономы доказали, что на поверхности Венеры есть активные вулканы Сразу 37 геологических образований на поверхности Венеры могут быть "живыми" вулканами: палеонтологи считают, что они извергались относительно недавно по геологическим меркам.

Экономика Глава европейского инвестфонда предупредил о «матери всех рецессий» Фредерик Жанбон, гендиректор одного из крупнейших инвестиционных фондов в Европе — BNP Paribas Asset Management, считает, что в мировой экономике из-за пандемии коронавируса наступит «мать всех рецессий». 32

Происшествия Генералу МВД Мельникову добавили обвинение в получении взятки По данным источника, следователи добавили к обвинению в мошенничестве обвинение в попытке получения взятки на те же 100 млн руб. (ч. 3 ст. 33, ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Энергетика Бензин Аи-92 в России с 13 по 17 июля подорожал на 5 копеек Средние розничные цены на бензин марки Аи-92 в России с 13 по 17 июля 2020 года выросли на 5 коп. по сравнению с предыдущей неделей и составили 43,33 руб. за л. 1

Происшествия В Саратове напали на следователя управления СК В Саратове совершено нападение на сотрудника отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Саратовской области. 33

Фигурное катание Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве 18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию. 125