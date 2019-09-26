с чего всё началось

США внесли в санкционные списки первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы Рауля Кастро и его семью за причастность к нарушению прав человека. Об этом заявил госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео.

Политика В Кремле оценили идею Лукашенко о белорусских миротворцах в Донбассе Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о готовности Минска ввести миротворцев в Донбасс и взять под свой контроль участок украино-российской границы, если будет согласие сторон.

Политика За импичмент Трампа выступили более 200 конгрессменов Идея запуска процедуры импичмента президенту США Дональду Трампу получила одобрение большинства членов Палаты представителей Конгресса, которая находится под контролем оппозиционной Демократической партии.

Политика Столтенберг и Зеленский обсудили вступление Украины в НАТО Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Зеленский поднимал вопрос членства Украины в Альянсе во время их встречи в Нью-Йорке.

Общество Умер бывший главный архитектор Москвы Александр Кузьмин Кузьмин занимал должность главного архитектора Москвы с 1996 по 2012 год.

Армия и оружие Опубликовано видео запуска крылатой ракеты «Оникс» на Чукотке Полет крылатой ракеты "Оникс" прошел в штатном режиме, и расположенная в 200 километрах от места пуска мишень, оказалась поражена.

Политика В России появится онлайн-архив советских военнопленных В рамках проекта "Советские и немецкие военнопленные и интернированные" в Берлине подписано соглашение между Российским военным архивом и Федеральным архивом Германии.

Происшествия Три шхуны с 262 рыбаками из КНДР задержаны за браконьерство в Приморье Приморском крае сотрудники пограничного управления ФСБ России задержали три шхуны и пять мотоботов с 262 рыбаками из КНДР на борту по подозрению в браконьерстве.

Происшествия В Москве предъявили обвинения девяти финансистам ИГ Следственный комитет России предъявил в Москве обвинение девяти арестованным по уголовному делу о финансировании запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ).

Шоу-бизнес Светлана Светличная начала лечение от возрастной болезни Светличная начала лечение и с оптимизмом смотрит в будущее, стараясь обращать на болезнь поменьше внимания.

Общество В России хотят создать единую базу плательщиков ЖКХ В России планируют создать единую онлайн базу, которая включит в себя персональные данные плательщиков за услуги ЖКХ, сообщила газета "Известия".

Наука Ученые назвали внешний признак проблем со здоровьем Ученые из университета Коннектикута выяснили, что верным показателем здоровья является состояние зубов и полости рта.

Политика В Польше назвали трагедией полную загрузку «Газпромом» Opal Постановление суда ЕС ограничить "Газпрому" доступ к Opal спасло Польшу от нехватки газа.

Авто В России отзывают 37 автомобилей Bentley ООО «Фольксваген Груп Рус» отзывает в России 37 автомобилей Bentley Continental.

Происшествия В Стамбуле произошло сильное землетрясение В четверг на западе Турции произошло землетрясение магнитудой 5,9 балла.

Политика США расширили санкции против РФ по поставкам авиатоплива в Сирию Минфин США расширил санкции, призванные предотвратить доставку авиационного топлива российским военным в Сирии.

Шоу-бизнес Экс-супруг Заворотнюк рассказал о ее аресте за подделку документов Как рассказал ее бывший муж Дмитрий Стрюков, артистку арестовывали за подделку документов при сделках с недвижимостью.

Общество Шнуров прокомментировал запрет курения на балконах Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в стихах прокомментировал запрет курить и жарить шашлык на балконах квартир, который будет введен в России с 1 октября.

Политика Рухани выступил за перенос штаб-квартиры ООН из США Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что иранская сторона поддержит перемещение штаб-квартиры ООН из США в другую страну, если такой вопрос будет обсуждаться.

Авто Составлен рейтинг самых надежных кроссоверов с пробегом Опросив несколько тысяч автовладельцев из Великобритании, эксперты сообщества Driver Power назвали ТОП-10 самых надежных кроссоверов с пробегом.

Футбол Тошич скучает по зарплате в России "Больше всего скучаю по зарплате в России", заявил Тошич во время интервью на шоу "КраСава".

Политика Внутри четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС сняли видео В сети появилось видео, сделанное в диспетчерской четвертого энергоблока на Чернобыльской АЭС.