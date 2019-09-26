Политика

RT на русскомRT на русскомСША ввели санкции против Рауля Кастро

США внесли в санкционные списки первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы Рауля Кастро и его семью за причастность к нарушению прав человека. Об этом заявил госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео.
Читать в источнике
Комментировать9
с чего всё началось
Новые санкции введены из-за «грубого нарушения прав человека» на Кубе и в Венесуэле, говорится в документе, опубликованном
 26 сентября на сайте Госдепа.
Фонтанка.Ру14:28

Подробнее о событии

США ввели санкции против Рауля Кастро за нарушения прав человека

Интерфакс14:36

США вводят санкции против Рауля Кастро

ТАСС13:01

США ввели санкции против Рауля Кастро за поддержку Мадуро

Известия13:23

США наложили санкции на Рауля Кастро за поддержку Николаса Мадуро

Коммерсантъ13:52

США ввели санкции против Рауля Кастро и его семьи

РИА Новости12:49

Глава Госдепартамента США объявил о санкциях против Рауля Кастро

РБК12:48

В Госдуме заявили о планах США сделать на Кубе «проамериканский режим»

RT на русском13:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 17:32, Вашингтон
Происшествия

Адвокат Кокорина найден мертвым

Адвокат Андрей Ромашов, представлявший в суде интересы футболиста Александра Кокорина, найден мертвым.
Lenta.ru 14:53
Общество

Иванка Трамп появилась на Генассамблее ООН без нижнего белья

Телепрограмма вчера в 13:36
Футбол

Экс-игрок ЦСКА больше всего скучает по российским зарплатам

Полузащитник белградского "Партизана" Зоран Тошич, выступавший за московский ЦСКА, заявил, что скучает по российским зарплатам, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 16:43
Происшествия

Задержана подозреваемая в убийстве ребёнка в Тюменской области

RT на русском вчера в 08:30
Космос

Роскосмос поделится с NASA причинами появления отверстия в «Союзе»

РЕН ТВ 23 сентября в 05:53
Общество

Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело

На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Общество

В МЧС сообщили об уголовной ответственности за курение на балконах

За использование открытого огня на лоджиях и балконах россиян могут привлечь к уголовной ответственности.
Lenta.ru 16:16
Технологии

«Ъ»: у ВТБ появился свой виртуальный мобильный оператор

ВТБ запустит в тестовом режиме в Москве свой виртуальный мобильный оператор "ВТБ Мобайл" с 25 сентября.
ТАСС 24 сентября в 23:00
Автоспорт

Квят рассказал о замене мотора перед Гран-при в Сочи

Иногда команды решаются на кардинальные перемены в конструкции: так, механики россиянина Даниила Квята перед самым Гран-при решили заменить в его болиде мотор.
РЕН ТВ 15:25
Политика

Зеленский опубликовал в соцсети фото с Трампом

Политическая Экспертиза вчера в 09:45
Наука

Александр Квашнин, Сколтех — о компьютерном предсказании материалов, отношениях между ИИ и учеными, а также о российских искусственных алмазах

В результате чего получается алмаз. После того, как мы графит подавили, нагрели, получили алмаз, мы убираем давление и остужаем.
Хайтек 09:50
Авто

Lada 4x4 стала самым популярным внедорожником в России

В среднем подержанные кроссоверы становятся дороже: в январе-августе цена на них в РФ выросла на 5,4%, до 866 тыс. рублей, причем спрос продолжает расти на модели, стоимость которых составляет порядка 2 млн рублей.
SpeedMe 02:11
Общество

В России с октября по март ожидается аномальная погода

Как сообщает ТАСС, теплая она будет с октября по март на Севере, Европейской и Азиатской частях страны, а на Юге ожидаются не нормальные для региона холода.
Известия Мордовии вчера в 08:08
Происшествия

Четыре человека пострадали при стрельбе в общежитии в Москве

В московском районе Чертаново произошла стрельба, пострадали четыре человека, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
РБК 16:57
Общество

Натали Портман вышла в свет в мини-платье с экстремальным декольте

Натали пришла в черном укороченном платье с очень глубоким вырезом декольте.
Srnsk 04:05
Футбол

Экс-президент «Локомотива» — о предстоящей встрече с «Зенитом»: «Будет захватывающая игра, и никто не будет выставлять автобус»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов считает железнодорожников фаворитами в предстоящем туре РПЛ против «Зенита», а также уверен, что обе команды покажут атакующий футбол.
Sportbox.RU 11:02
Экономика

Forbes назвал крупнейшие по выручке в России иностранные компании

Российская версия журнала Forbes опубликовала рейтинг крупнейших иностранных компаний по выручке в России за 2018 год.
РБК вчера в 02:44
Общество

В Москве нашли 119-летнюю пенсионерку

Пенсионный фонд России назвал возраст самой старой пенсионерки Москвы — ею оказалась женщина, родившаяся в 1900 году.
Известия 05:36
Политика

ЦИК предложит изменения в сфере избирательного законодательства

Центральная избирательная комиссия представит пакет предложений по изменению процедуры сбора подписей кандидатами на выборах.
Известия 04:18
Космос

Время полета между Лондоном и Сиднеем сократят до 4-х часов

Countryscanner вчера в 08:00
Происшествия

Элитный отдых в Дубае обернулся для танцовщицы сексуальным рабством

55 дней провела в сексуальном рабстве в ОАЭ 31-летняя Анастасия Орлова из Хабаровска.
Вести.Ru 11:30
Космос

В ESA поделились детальным снимком Марса

Сотрудники ESA сумели заполучить детальное фото, полученное на поверхности Марса, а добиться этого удалось благодаря зонду Mars Express.
Дни24 23 сентября в 13:13
Кино

Антивоенная сатира «Кролик Джоджо» не выйдет в российский прокат

КиноПоиск вчера в 03:07
Политика

Администрацию столицы Калмыкии возглавил экс-глава ДНР

Дмитрий Трапезников, бывший и.о. главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), избран депутатами Элистинского городского собрания на пост временно исполняющего обязанности главы столицы Калмыкии.
РБК 11:32
Технологии

Робопес Boston Dynamics Spot появился в продаже

В продажу поступило ограниченное количество робопсов SpotMini, разработанных и создаваемых компанией Boston Dynamics.
В городе R вчера в 15:37
Общество

Приставам могут разрешить ломать дверь для проверки перепланировки

Минюст предложил позволить судебным приставам взламывать дверь дома в случае, если жильцы противятся проверке газового оборудования или планировки, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 02:54
Политика

Опубликованы кадры изнутри четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС

Журналисты посетили диспетчерскую четвертого энергоблока на Чернобыльской АЭС, кадры из зоны отчуждения опубликовало агентство Ruptly.
РИА Новости 15:15
Авто

Audi представила два «заряженных» кроссовера: RS Q3 и RS Q3 Sportback

«Заряженные» кроссоверы Q3 Audi RS и RS Q3 Sportback дебютировали в двух вариантах: для тех, кто хочет более жесткий хэтчбек, и для тех, кто ценит более высокие автомобили.
SpeedMe вчера в 23:59
Наука

В чайных пакетиках нашли частицы пластика

Специалисты выяснили, что при заваривании чая в кипяток попадает примерно 11,6 миллиарда пластиковых микрочастиц и еще три миллиарда полимерных наночастиц.
Мойка78 вчера в 20:52
Происшествия

Священника Николая Стремского обвинили в изнасиловании детей

ТАСС 01:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Рауль Кастро
Кубинский революционер
Кубинский революционер и государственный деятель. С 24 февраля 2008 по 19 апреля 2018 года являлся главой государства, правительства Кубы и главнокомандующим её вооружённых сил; с 19 апреля 2011 года - лидер правящей Коммунистической партии Кубы.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное