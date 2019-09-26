с чего всё началось

США внесли в санкционные списки первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы Рауля Кастро и его семью за причастность к нарушению прав человека. Об этом заявил госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео.

Происшествия Адвокат Кокорина найден мертвым Адвокат Андрей Ромашов, представлявший в суде интересы футболиста Александра Кокорина, найден мертвым.

Футбол Экс-игрок ЦСКА больше всего скучает по российским зарплатам Полузащитник белградского "Партизана" Зоран Тошич, выступавший за московский ЦСКА, заявил, что скучает по российским зарплатам, передает "Чемпионат.com".

Общество Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.

Общество В МЧС сообщили об уголовной ответственности за курение на балконах За использование открытого огня на лоджиях и балконах россиян могут привлечь к уголовной ответственности.

Технологии «Ъ»: у ВТБ появился свой виртуальный мобильный оператор ВТБ запустит в тестовом режиме в Москве свой виртуальный мобильный оператор "ВТБ Мобайл" с 25 сентября.

Автоспорт Квят рассказал о замене мотора перед Гран-при в Сочи Иногда команды решаются на кардинальные перемены в конструкции: так, механики россиянина Даниила Квята перед самым Гран-при решили заменить в его болиде мотор.

Авто Lada 4x4 стала самым популярным внедорожником в России В среднем подержанные кроссоверы становятся дороже: в январе-августе цена на них в РФ выросла на 5,4%, до 866 тыс. рублей, причем спрос продолжает расти на модели, стоимость которых составляет порядка 2 млн рублей.

Общество В России с октября по март ожидается аномальная погода Как сообщает ТАСС, теплая она будет с октября по март на Севере, Европейской и Азиатской частях страны, а на Юге ожидаются не нормальные для региона холода.

Происшествия Четыре человека пострадали при стрельбе в общежитии в Москве В московском районе Чертаново произошла стрельба, пострадали четыре человека, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Экономика Forbes назвал крупнейшие по выручке в России иностранные компании Российская версия журнала Forbes опубликовала рейтинг крупнейших иностранных компаний по выручке в России за 2018 год.

Общество В Москве нашли 119-летнюю пенсионерку Пенсионный фонд России назвал возраст самой старой пенсионерки Москвы — ею оказалась женщина, родившаяся в 1900 году.

Политика ЦИК предложит изменения в сфере избирательного законодательства Центральная избирательная комиссия представит пакет предложений по изменению процедуры сбора подписей кандидатами на выборах.

Происшествия Элитный отдых в Дубае обернулся для танцовщицы сексуальным рабством 55 дней провела в сексуальном рабстве в ОАЭ 31-летняя Анастасия Орлова из Хабаровска.

Космос В ESA поделились детальным снимком Марса Сотрудники ESA сумели заполучить детальное фото, полученное на поверхности Марса, а добиться этого удалось благодаря зонду Mars Express.

Политика Администрацию столицы Калмыкии возглавил экс-глава ДНР Дмитрий Трапезников, бывший и.о. главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), избран депутатами Элистинского городского собрания на пост временно исполняющего обязанности главы столицы Калмыкии.

Технологии Робопес Boston Dynamics Spot появился в продаже В продажу поступило ограниченное количество робопсов SpotMini, разработанных и создаваемых компанией Boston Dynamics.

Общество Приставам могут разрешить ломать дверь для проверки перепланировки Минюст предложил позволить судебным приставам взламывать дверь дома в случае, если жильцы противятся проверке газового оборудования или планировки, передает "Интерфакс".

Политика Опубликованы кадры изнутри четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС Журналисты посетили диспетчерскую четвертого энергоблока на Чернобыльской АЭС, кадры из зоны отчуждения опубликовало агентство Ruptly.

Авто Audi представила два «заряженных» кроссовера: RS Q3 и RS Q3 Sportback «Заряженные» кроссоверы Q3 Audi RS и RS Q3 Sportback дебютировали в двух вариантах: для тех, кто хочет более жесткий хэтчбек, и для тех, кто ценит более высокие автомобили.