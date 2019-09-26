Политика
RT на русскомСША ввели санкции против Рауля Кастро
США внесли в санкционные списки первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы Рауля Кастро и его семью за причастность к нарушению прав человека. Об этом заявил госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео.
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с чего всё началось
Новые санкции введены из-за «грубого нарушения прав человека» на Кубе и в Венесуэле, говорится в документе, опубликованном 26 сентября на сайте Госдепа.Фонтанка.Ру14:28
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Происшествия
Адвокат Кокорина найден мертвым
Адвокат Андрей Ромашов, представлявший в суде интересы футболиста Александра Кокорина, найден мертвым.
Lenta.ru 14:53
Общество
Иванка Трамп появилась на Генассамблее ООН без нижнего белья
Телепрограмма вчера в 13:36
Футбол
Экс-игрок ЦСКА больше всего скучает по российским зарплатам
Полузащитник белградского "Партизана" Зоран Тошич, выступавший за московский ЦСКА, заявил, что скучает по российским зарплатам, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 16:43
Происшествия
Задержана подозреваемая в убийстве ребёнка в Тюменской области
RT на русском вчера в 08:30
Космос
Роскосмос поделится с NASA причинами появления отверстия в «Союзе»
РЕН ТВ 23 сентября в 05:53
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Общество
В МЧС сообщили об уголовной ответственности за курение на балконах
За использование открытого огня на лоджиях и балконах россиян могут привлечь к уголовной ответственности.
Lenta.ru 16:16
Технологии
«Ъ»: у ВТБ появился свой виртуальный мобильный оператор
ВТБ запустит в тестовом режиме в Москве свой виртуальный мобильный оператор "ВТБ Мобайл" с 25 сентября.
ТАСС 24 сентября в 23:00
Автоспорт
Квят рассказал о замене мотора перед Гран-при в Сочи
Иногда команды решаются на кардинальные перемены в конструкции: так, механики россиянина Даниила Квята перед самым Гран-при решили заменить в его болиде мотор.
РЕН ТВ 15:25
Политика
Зеленский опубликовал в соцсети фото с Трампом
Политическая Экспертиза вчера в 09:45
Наука
Александр Квашнин, Сколтех — о компьютерном предсказании материалов, отношениях между ИИ и учеными, а также о российских искусственных алмазах
В результате чего получается алмаз. После того, как мы графит подавили, нагрели, получили алмаз, мы убираем давление и остужаем.
Хайтек 09:50
Авто
Lada 4x4 стала самым популярным внедорожником в России
В среднем подержанные кроссоверы становятся дороже: в январе-августе цена на них в РФ выросла на 5,4%, до 866 тыс. рублей, причем спрос продолжает расти на модели, стоимость которых составляет порядка 2 млн рублей.
SpeedMe 02:11
Общество
В России с октября по март ожидается аномальная погода
Как сообщает ТАСС, теплая она будет с октября по март на Севере, Европейской и Азиатской частях страны, а на Юге ожидаются не нормальные для региона холода.
Известия Мордовии вчера в 08:08
Происшествия
Четыре человека пострадали при стрельбе в общежитии в Москве
В московском районе Чертаново произошла стрельба, пострадали четыре человека, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
РБК 16:57
Общество
Натали Портман вышла в свет в мини-платье с экстремальным декольте
Натали пришла в черном укороченном платье с очень глубоким вырезом декольте.
Srnsk 04:05
Футбол
Экс-президент «Локомотива» — о предстоящей встрече с «Зенитом»: «Будет захватывающая игра, и никто не будет выставлять автобус»
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов считает железнодорожников фаворитами в предстоящем туре РПЛ против «Зенита», а также уверен, что обе команды покажут атакующий футбол.
Sportbox.RU 11:02
Экономика
Forbes назвал крупнейшие по выручке в России иностранные компании
Российская версия журнала Forbes опубликовала рейтинг крупнейших иностранных компаний по выручке в России за 2018 год.
РБК вчера в 02:44
Общество
В Москве нашли 119-летнюю пенсионерку
Пенсионный фонд России назвал возраст самой старой пенсионерки Москвы — ею оказалась женщина, родившаяся в 1900 году.
Известия 05:36
Политика
ЦИК предложит изменения в сфере избирательного законодательства
Центральная избирательная комиссия представит пакет предложений по изменению процедуры сбора подписей кандидатами на выборах.
Известия 04:18
Космос
Время полета между Лондоном и Сиднеем сократят до 4-х часов
Countryscanner вчера в 08:00
Происшествия
Элитный отдых в Дубае обернулся для танцовщицы сексуальным рабством
55 дней провела в сексуальном рабстве в ОАЭ 31-летняя Анастасия Орлова из Хабаровска.
Вести.Ru 11:30
Космос
В ESA поделились детальным снимком Марса
Сотрудники ESA сумели заполучить детальное фото, полученное на поверхности Марса, а добиться этого удалось благодаря зонду Mars Express.
Дни24 23 сентября в 13:13
Кино
Антивоенная сатира «Кролик Джоджо» не выйдет в российский прокат
КиноПоиск вчера в 03:07
Политика
Администрацию столицы Калмыкии возглавил экс-глава ДНР
Дмитрий Трапезников, бывший и.о. главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), избран депутатами Элистинского городского собрания на пост временно исполняющего обязанности главы столицы Калмыкии.
РБК 11:32
Технологии
Робопес Boston Dynamics Spot появился в продаже
В продажу поступило ограниченное количество робопсов SpotMini, разработанных и создаваемых компанией Boston Dynamics.
В городе R вчера в 15:37
Общество
Приставам могут разрешить ломать дверь для проверки перепланировки
Минюст предложил позволить судебным приставам взламывать дверь дома в случае, если жильцы противятся проверке газового оборудования или планировки, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 02:54
Политика
Опубликованы кадры изнутри четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС
Журналисты посетили диспетчерскую четвертого энергоблока на Чернобыльской АЭС, кадры из зоны отчуждения опубликовало агентство Ruptly.
РИА Новости 15:15
Авто
Audi представила два «заряженных» кроссовера: RS Q3 и RS Q3 Sportback
«Заряженные» кроссоверы Q3 Audi RS и RS Q3 Sportback дебютировали в двух вариантах: для тех, кто хочет более жесткий хэтчбек, и для тех, кто ценит более высокие автомобили.
SpeedMe вчера в 23:59
Наука
В чайных пакетиках нашли частицы пластика
Специалисты выяснили, что при заваривании чая в кипяток попадает примерно 11,6 миллиарда пластиковых микрочастиц и еще три миллиарда полимерных наночастиц.
Мойка78 вчера в 20:52