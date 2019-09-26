Политика

РИА НовостиРИА НовостиСША ввели санкции против Рауля Кастро и его семьи

США внесли в санкционные списки первого секретаря ЦК Компартии Кубы Рауля Кастро и его семью за причастность к нарушению прав человека, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
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с чего всё началось
Новые санкции введены из-за «грубого нарушения прав человека» на Кубе и в Венесуэле, говорится в документе, опубликованном
 26 сентября на сайте Госдепа.
Фонтанка.Рувчера в 14:28

Подробнее о событии

Гавана назвала обвинения США «оправданием блокады»

Российская газетавчера в 23:14

Глава Госдепартамента США объявил о санкциях против Рауля Кастро

РБКвчера в 12:48

США вводят санкции против Рауля Кастро

ТАССвчера в 13:01

США внесли в санкционные списки бывшего кубинского лидера Рауля Кастро и его семью

Эхо Москвывчера в 13:01

США ввели санкции против Рауля Кастро и его семьи

РИА Новостивчера в 12:49

США ввели санкции против Рауля Кастро за нарушения прав человека

Интерфаксвчера в 14:36

В Госдуме заявили о планах США сделать на Кубе «проамериканский режим»

RT на русскомвчера в 13:30
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 01:14, Вашингтон
Общество

В России с октября по март ожидается аномальная погода

Как сообщает ТАСС, теплая она будет с октября по март на Севере, Европейской и Азиатской частях страны, а на Юге ожидаются не нормальные для региона холода.
Известия Мордовии 25 сентября в 08:08
Религия

Православные празднуют Воздвижение креста Господня

Праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня отмечают православные христиане 27 сентября.
REGNUM вчера в 21:14
Здоровье

Глава кабмина поручил выделить дополнительные средства на дорогую диагностику и на лекарства больным ССЗ

Минфину совместно с Минздравом премьер поручил также дополнительно предусмотреть в федеральном бюджете на трехлетний период (2020–2022 гг.) по 14,5 млрд руб. ежегодно на лекарственное обеспечение на амбулаторном этапе граждан, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания или операции на сосудах.
Medvestnik.ru 25 сентября в 11:31
Технологии

Получающие госуслуги южносахалинцы окунутся в дополненную реальность

В настоящее время уже 43 муниципальные услуги южносахалинцы могут получить через портал госуслуг.
Сахалин.Инфо вчера в 22:49
Экономика

Российские семьи могут подавать заявки на компенсацию ипотеки

REGNUM 25 сентября в 04:31
Общество

Девушка написала мертвому брату СМС и получила ответ

Пользовательница Reddit ruthless0903 писала сообщения брату, который умер шесть месяцев назад, и недавно получила ответ с его номера.
РИА Новости вчера в 22:01
Здоровье

Ядовитый свинец обнаружили в куркуме

iReactor 25 сентября в 22:27
Наука

Ученые назвали опасность чайных пакетиков

Исследователи из университета Макгилла в Канаде заявили, что при заварке чайного пакетика в воду попадают миллиарды частиц микро- и нанопластика.
Газета.Ru вчера в 23:49
Происшествия

В МЧС рассказали об ответственности за курение на балконах

«Каждый человек должен понимать, что курение может привести к уголовно-правовому последствию, если из-за брошенного окурка сгорят балкон или несколько квартир», — цитирует его РЕН ТВ.
Известия вчера в 15:49
Футбол

Кокорин и Мамаев не приехали на суд к Протасовицкому

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев не посетили заседание суда по УДО фигуранта их дела Александра Протасовицкого.
RT на русском 24 сентября в 11:34
Происшествия

Алтайского маньяка задержали на Кипре

Экс-следователя с Алтая, отсидевшего за насилие, Александра Сатлаева задержали на Кипре за ограбление женщины, в России он объявлен в международный розыск по подозрению в изнасиловании жительницы Барнаула.
Sibnet Новости 00:10
Шоу-бизнес

Серябкина отказалась оскорбить Героя России

«Все восхищаются пилотом, который посадил самолет на кукурузном поле, а я бы еще дала звание Героя сотрудникам химчистки, которые смогли отстирать его кресло», — было предложено написать Серябкиной в инстаграме главреда RT Маргариты Симоньян.
Рамблер вчера в 14:33
Политика

В США опубликован текст жалобы на разговор Трампа с Зеленским

Глава нацразведки США Джозеф Магуайр пояснил, что не мог предоставить конгрессу полученную жалобу осведомителя о содержании разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским из-за «исполнительной привилегии», правила о конфиденциальности переговоров лидера страны.
BFM.ru вчера в 10:23
Происшествия

В Стамбуле произошло землетрясение

По данным Института исследований землетрясений, эпицентр подземных толчков находился в 70 км к западу от Стамбула, в Мраморном море на глубине около 12 км. Напоминаем, что в 1999 году в Турции произошло землетрясение силой 7,9 баллов.
Южный Федеральный вчера в 09:22
Гаджеты

Google представила Android 10 для бюджетных смартфонов

Компания Google показала новую версию ОС Android 10.
OAnews вчера в 04:14
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри показали повзрослевшего сына

На снимке запечатлена встреча юного Арчи с англиканским архиепископом Кейптаунским и активным борцом с апартеидом Десмондом Туту.
Вечерняя Москва 25 сентября в 06:18
Политика

Зеленский обвинил Россию в агрессии с трибуны ООН

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на 74-й Генеральной ассамблее ООН и обвинил Россию в ведении войны против его страны.
Pravda.Ru 25 сентября в 10:21
Музыка

Украинский певец Винник поучаствовал в российском флешмобе

Украинский исполнитель Олег Винник принял участие в масштабной акции «ВСЕММИР», в рамках которой российские и зарубежные знаменитости призывают к миру и единству.
Культуромания вчера в 15:01
Футбол

Экс-тренер «Милана» прибыл в Москву с целью возглавить российский клуб

Бывший игрок сборной Италии и экс-главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо прилетел в Москву для того, чтобы возглавить российский клуб.
Газета.Ru вчера в 21:51
Происшествия

Суд отпустил фигуранта дела о массовых беспорядках Алексея Миняйло

Фигурант дела о массовых беспорядках Алексей Миняйло отпущен из сала суда.
Российская газета вчера в 11:01
Политика

Лукашенко заявил о невозможности возвращения Крыма Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос о возвращении Крыма Украине закрыт навсегда.
Life.ru вчера в 05:38
Политика

Белоруссия призвала отказаться от размещения и производства РСМД

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей призвал страны мира подписать декларацию об отказе от размещения и производства ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
ТАСС вчера в 21:00
Футбол

Головин признан лучшим игроком тура в чемпионате Франции

Футболист перешел в "Монако" из ЦСКА в 2018 году Российский футболист "Монако" Александр Головин признан лучшим игроком седьмого тура чемпионата Франции по версии издания L’Equipe.
Аргументы и Факты вчера в 09:39
Политика

РБК: Элла Памфилова подготовила предложения о реформе системы выборов

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова подготовила пакет предложений по изменению законодательства о выборах, сообщает РБК .
Коммерсантъ вчера в 23:25
Финансы

Оборонный банк станет агентом правительства по международным долгам

Промсвязьбанк (ПСБ), уже назначенный специальным оборонным банком, получит новую роль — он станет агентом правительства по вопросам исполнения другими странами обязательств перед Россией, следует из проекта бюджета на 2020–2022 годы, который разработал Минфин.
РБК 01:02
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов проведет следующий бой весной

Вести.Ru вчера в 04:12
Армия и оружие

В США выбрали искусственный интеллект для перехвата ракет «Циркон»

Как пишет журнал «Popular Mechanics», американский радар AN/SPY-1может обнаруживать российскую гиперзвуковую ракету «Циркон» на расстоянии около 308 километров.
Военное дело 25 сентября в 06:02
Шоу-бизнес

Дочь Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса умилила народ

Отец хлопает в ладоши, а потом подхватывает малышку и начинает кружить. Судя по всему, ролик снимала Курникова – за кадром слышен ее голос.
Дни.ру вчера в 03:34
Политика

Лавров пообещал «сюрприз» США после невыдачи виз

МИД РФ не оставит без ответа эпизод с отказом США выдать визы российским дипломатам.
Телеканал 360° вчера в 07:14
Политика

В Минздраве Чечни сообщили о состоянии здоровья Кадырова

Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов заявил, что глава республики Рамзан Кадыров испытывает недомогания из-за сезонного ОРЗ.
RT на русском вчера в 14:19
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Рауль Кастро
Кубинский революционер
Кубинский революционер и государственный деятель. С 24 февраля 2008 по 19 апреля 2018 года являлся главой государства, правительства Кубы и главнокомандующим её вооружённых сил; с 19 апреля 2011 года - лидер правящей Коммунистической партии Кубы.
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