Политика
РИА НовостиСША ввели санкции против Рауля Кастро и его семьи
США внесли в санкционные списки первого секретаря ЦК Компартии Кубы Рауля Кастро и его семью за причастность к нарушению прав человека, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
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с чего всё началось
Новые санкции введены из-за «грубого нарушения прав человека» на Кубе и в Венесуэле, говорится в документе, опубликованном 26 сентября на сайте Госдепа.Фонтанка.Рувчера в 14:28
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США внесли в санкционные списки бывшего кубинского лидера Рауля Кастро и его семью
Эхо Москвывчера в 13:01
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 01:14, Вашингтон
Общество
В России с октября по март ожидается аномальная погода
Как сообщает ТАСС, теплая она будет с октября по март на Севере, Европейской и Азиатской частях страны, а на Юге ожидаются не нормальные для региона холода.
Известия Мордовии 25 сентября в 08:08
Религия
Православные празднуют Воздвижение креста Господня
Праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня отмечают православные христиане 27 сентября.
REGNUM вчера в 21:14
Здоровье
Глава кабмина поручил выделить дополнительные средства на дорогую диагностику и на лекарства больным ССЗ
Минфину совместно с Минздравом премьер поручил также дополнительно предусмотреть в федеральном бюджете на трехлетний период (2020–2022 гг.) по 14,5 млрд руб. ежегодно на лекарственное обеспечение на амбулаторном этапе граждан, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания или операции на сосудах.
Medvestnik.ru 25 сентября в 11:31
Технологии
Получающие госуслуги южносахалинцы окунутся в дополненную реальность
В настоящее время уже 43 муниципальные услуги южносахалинцы могут получить через портал госуслуг.
Сахалин.Инфо вчера в 22:49
Экономика
Российские семьи могут подавать заявки на компенсацию ипотеки
REGNUM 25 сентября в 04:31
Общество
Девушка написала мертвому брату СМС и получила ответ
Пользовательница Reddit ruthless0903 писала сообщения брату, который умер шесть месяцев назад, и недавно получила ответ с его номера.
РИА Новости вчера в 22:01
Здоровье
Ядовитый свинец обнаружили в куркуме
iReactor 25 сентября в 22:27
Наука
Ученые назвали опасность чайных пакетиков
Исследователи из университета Макгилла в Канаде заявили, что при заварке чайного пакетика в воду попадают миллиарды частиц микро- и нанопластика.
Газета.Ru вчера в 23:49
Происшествия
В МЧС рассказали об ответственности за курение на балконах
«Каждый человек должен понимать, что курение может привести к уголовно-правовому последствию, если из-за брошенного окурка сгорят балкон или несколько квартир», — цитирует его РЕН ТВ.
Известия вчера в 15:49
Футбол
Кокорин и Мамаев не приехали на суд к Протасовицкому
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев не посетили заседание суда по УДО фигуранта их дела Александра Протасовицкого.
RT на русском 24 сентября в 11:34
Происшествия
Алтайского маньяка задержали на Кипре
Экс-следователя с Алтая, отсидевшего за насилие, Александра Сатлаева задержали на Кипре за ограбление женщины, в России он объявлен в международный розыск по подозрению в изнасиловании жительницы Барнаула.
Sibnet Новости 00:10
Шоу-бизнес
Серябкина отказалась оскорбить Героя России
«Все восхищаются пилотом, который посадил самолет на кукурузном поле, а я бы еще дала звание Героя сотрудникам химчистки, которые смогли отстирать его кресло», — было предложено написать Серябкиной в инстаграме главреда RT Маргариты Симоньян.
Рамблер вчера в 14:33
Политика
В США опубликован текст жалобы на разговор Трампа с Зеленским
Глава нацразведки США Джозеф Магуайр пояснил, что не мог предоставить конгрессу полученную жалобу осведомителя о содержании разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским из-за «исполнительной привилегии», правила о конфиденциальности переговоров лидера страны.
BFM.ru вчера в 10:23
Происшествия
В Стамбуле произошло землетрясение
По данным Института исследований землетрясений, эпицентр подземных толчков находился в 70 км к западу от Стамбула, в Мраморном море на глубине около 12 км. Напоминаем, что в 1999 году в Турции произошло землетрясение силой 7,9 баллов.
Южный Федеральный вчера в 09:22
Гаджеты
Google представила Android 10 для бюджетных смартфонов
Компания Google показала новую версию ОС Android 10.
OAnews вчера в 04:14
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри показали повзрослевшего сына
На снимке запечатлена встреча юного Арчи с англиканским архиепископом Кейптаунским и активным борцом с апартеидом Десмондом Туту.
Вечерняя Москва 25 сентября в 06:18
Политика
Зеленский обвинил Россию в агрессии с трибуны ООН
Президент Украины Владимир Зеленский выступил на 74-й Генеральной ассамблее ООН и обвинил Россию в ведении войны против его страны.
Pravda.Ru 25 сентября в 10:21
Музыка
Украинский певец Винник поучаствовал в российском флешмобе
Украинский исполнитель Олег Винник принял участие в масштабной акции «ВСЕММИР», в рамках которой российские и зарубежные знаменитости призывают к миру и единству.
Культуромания вчера в 15:01
Футбол
Экс-тренер «Милана» прибыл в Москву с целью возглавить российский клуб
Бывший игрок сборной Италии и экс-главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо прилетел в Москву для того, чтобы возглавить российский клуб.
Газета.Ru вчера в 21:51
Происшествия
Суд отпустил фигуранта дела о массовых беспорядках Алексея Миняйло
Фигурант дела о массовых беспорядках Алексей Миняйло отпущен из сала суда.
Российская газета вчера в 11:01
Политика
Лукашенко заявил о невозможности возвращения Крыма Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос о возвращении Крыма Украине закрыт навсегда.
Life.ru вчера в 05:38
Политика
Белоруссия призвала отказаться от размещения и производства РСМД
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей призвал страны мира подписать декларацию об отказе от размещения и производства ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
ТАСС вчера в 21:00
Футбол
Головин признан лучшим игроком тура в чемпионате Франции
Футболист перешел в "Монако" из ЦСКА в 2018 году Российский футболист "Монако" Александр Головин признан лучшим игроком седьмого тура чемпионата Франции по версии издания L’Equipe.
Аргументы и Факты вчера в 09:39
Политика
РБК: Элла Памфилова подготовила предложения о реформе системы выборов
Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова подготовила пакет предложений по изменению законодательства о выборах, сообщает РБК .
Коммерсантъ вчера в 23:25
Финансы
Оборонный банк станет агентом правительства по международным долгам
Промсвязьбанк (ПСБ), уже назначенный специальным оборонным банком, получит новую роль — он станет агентом правительства по вопросам исполнения другими странами обязательств перед Россией, следует из проекта бюджета на 2020–2022 годы, который разработал Минфин.
РБК 01:02
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов проведет следующий бой весной
Вести.Ru вчера в 04:12
Армия и оружие
В США выбрали искусственный интеллект для перехвата ракет «Циркон»
Как пишет журнал «Popular Mechanics», американский радар AN/SPY-1может обнаруживать российскую гиперзвуковую ракету «Циркон» на расстоянии около 308 километров.
Военное дело 25 сентября в 06:02
Шоу-бизнес
Дочь Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса умилила народ
Отец хлопает в ладоши, а потом подхватывает малышку и начинает кружить. Судя по всему, ролик снимала Курникова – за кадром слышен ее голос.
Дни.ру вчера в 03:34
Политика
Лавров пообещал «сюрприз» США после невыдачи виз
МИД РФ не оставит без ответа эпизод с отказом США выдать визы российским дипломатам.
Телеканал 360° вчера в 07:14
Политика
В Минздраве Чечни сообщили о состоянии здоровья Кадырова
Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов заявил, что глава республики Рамзан Кадыров испытывает недомогания из-за сезонного ОРЗ.
RT на русском вчера в 14:19