с чего всё началось

США внесли в санкционные списки первого секретаря ЦК Компартии Кубы Рауля Кастро и его семью за причастность к нарушению прав человека, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

США ввели санкции против Рауля Кастро и его семьи

Общество В России с октября по март ожидается аномальная погода Как сообщает ТАСС, теплая она будет с октября по март на Севере, Европейской и Азиатской частях страны, а на Юге ожидаются не нормальные для региона холода.

Религия Православные празднуют Воздвижение креста Господня Праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня отмечают православные христиане 27 сентября.

Здоровье Глава кабмина поручил выделить дополнительные средства на дорогую диагностику и на лекарства больным ССЗ Минфину совместно с Минздравом премьер поручил также дополнительно предусмотреть в федеральном бюджете на трехлетний период (2020–2022 гг.) по 14,5 млрд руб. ежегодно на лекарственное обеспечение на амбулаторном этапе граждан, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания или операции на сосудах.

Технологии Получающие госуслуги южносахалинцы окунутся в дополненную реальность В настоящее время уже 43 муниципальные услуги южносахалинцы могут получить через портал госуслуг.

Общество Девушка написала мертвому брату СМС и получила ответ Пользовательница Reddit ruthless0903 писала сообщения брату, который умер шесть месяцев назад, и недавно получила ответ с его номера.

Наука Ученые назвали опасность чайных пакетиков Исследователи из университета Макгилла в Канаде заявили, что при заварке чайного пакетика в воду попадают миллиарды частиц микро- и нанопластика.

Происшествия В МЧС рассказали об ответственности за курение на балконах «Каждый человек должен понимать, что курение может привести к уголовно-правовому последствию, если из-за брошенного окурка сгорят балкон или несколько квартир», — цитирует его РЕН ТВ.

Футбол Кокорин и Мамаев не приехали на суд к Протасовицкому Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев не посетили заседание суда по УДО фигуранта их дела Александра Протасовицкого.

Происшествия Алтайского маньяка задержали на Кипре Экс-следователя с Алтая, отсидевшего за насилие, Александра Сатлаева задержали на Кипре за ограбление женщины, в России он объявлен в международный розыск по подозрению в изнасиловании жительницы Барнаула.

Шоу-бизнес Серябкина отказалась оскорбить Героя России «Все восхищаются пилотом, который посадил самолет на кукурузном поле, а я бы еще дала звание Героя сотрудникам химчистки, которые смогли отстирать его кресло», — было предложено написать Серябкиной в инстаграме главреда RT Маргариты Симоньян.

Политика В США опубликован текст жалобы на разговор Трампа с Зеленским Глава нацразведки США Джозеф Магуайр пояснил, что не мог предоставить конгрессу полученную жалобу осведомителя о содержании разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским из-за «исполнительной привилегии», правила о конфиденциальности переговоров лидера страны.

Происшествия В Стамбуле произошло землетрясение По данным Института исследований землетрясений, эпицентр подземных толчков находился в 70 км к западу от Стамбула, в Мраморном море на глубине около 12 км. Напоминаем, что в 1999 году в Турции произошло землетрясение силой 7,9 баллов.

Гаджеты Google представила Android 10 для бюджетных смартфонов Компания Google показала новую версию ОС Android 10.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри показали повзрослевшего сына На снимке запечатлена встреча юного Арчи с англиканским архиепископом Кейптаунским и активным борцом с апартеидом Десмондом Туту.

Политика Зеленский обвинил Россию в агрессии с трибуны ООН Президент Украины Владимир Зеленский выступил на 74-й Генеральной ассамблее ООН и обвинил Россию в ведении войны против его страны.

Музыка Украинский певец Винник поучаствовал в российском флешмобе Украинский исполнитель Олег Винник принял участие в масштабной акции «ВСЕММИР», в рамках которой российские и зарубежные знаменитости призывают к миру и единству.

Футбол Экс-тренер «Милана» прибыл в Москву с целью возглавить российский клуб Бывший игрок сборной Италии и экс-главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо прилетел в Москву для того, чтобы возглавить российский клуб.

Происшествия Суд отпустил фигуранта дела о массовых беспорядках Алексея Миняйло Фигурант дела о массовых беспорядках Алексей Миняйло отпущен из сала суда.

Политика Лукашенко заявил о невозможности возвращения Крыма Украине Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос о возвращении Крыма Украине закрыт навсегда.

Политика Белоруссия призвала отказаться от размещения и производства РСМД Глава МИД Белоруссии Владимир Макей призвал страны мира подписать декларацию об отказе от размещения и производства ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Футбол Головин признан лучшим игроком тура в чемпионате Франции Футболист перешел в "Монако" из ЦСКА в 2018 году Российский футболист "Монако" Александр Головин признан лучшим игроком седьмого тура чемпионата Франции по версии издания L’Equipe.

Политика РБК: Элла Памфилова подготовила предложения о реформе системы выборов Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова подготовила пакет предложений по изменению законодательства о выборах, сообщает РБК .

Финансы Оборонный банк станет агентом правительства по международным долгам Промсвязьбанк (ПСБ), уже назначенный специальным оборонным банком, получит новую роль — он станет агентом правительства по вопросам исполнения другими странами обязательств перед Россией, следует из проекта бюджета на 2020–2022 годы, который разработал Минфин.

Армия и оружие В США выбрали искусственный интеллект для перехвата ракет «Циркон» Как пишет журнал «Popular Mechanics», американский радар AN/SPY-1может обнаруживать российскую гиперзвуковую ракету «Циркон» на расстоянии около 308 километров.

Шоу-бизнес Дочь Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса умилила народ Отец хлопает в ладоши, а потом подхватывает малышку и начинает кружить. Судя по всему, ролик снимала Курникова – за кадром слышен ее голос.

Политика Лавров пообещал «сюрприз» США после невыдачи виз МИД РФ не оставит без ответа эпизод с отказом США выдать визы российским дипломатам.