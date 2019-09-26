с чего всё началось

США внесли в санкционные списки первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы Рауля Кастро и его семью за причастность к нарушению прав человека. Об этом заявил госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео.

Политика Лавров встретился с главой МИД Грузии Глава МИД России Сергей Лавров провел встречу с грузинским коллегой Давидом Залкалиани на полях генассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает РИА "Новости".

Общество В России планируют создать единую базу данных плательщиков ЖКУ В России планируют создать электронную базу персональных данных плательщиков коммунальных услуг.

Происшествия Сухогруз загорелся на Волге недалеко от Тольятти Сухогруз, груженный железом, загорелся на Волге недалеко от Тольятти. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

Политика В Нью-Йорке состоялся краткий контакт Зеленского и Лаврова Президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник, 24 сентября, провели краткий контакт в Нью-Йорке.

Авто В Сети показали шестиколесный пикап УАЗ «Патриот» В новом видео блогеры канала «Дорого-Богато» показали УАЗ «Патриот», которому добавили одну ось и теперь никакой бездорожье ему не помеха.

Общество В России запретят курить на балконах В России изменились Правила противопожарного режима, теперь на балконах, лоджиях, в жилых комнатах домов, общежитий и гостиниц запрещено пользоваться открытым огнем.

Экономика В России выросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков В России летом резко возросло количество мошеннических звонков клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка и данные ЦБ.

Футбол Павел Мамаев может перейти в «Ростов» вместо «Динамо» Экс-футболист "Краснодара" прилетел в Ростов на переговоры с руководством местного клуба Переход полузащитника Павла Мамаева в "Динамо" под угрозой срыва, сообщает "Спорт-Экспресс".

Политика Путин предложил странам НАТО мораторий на размещение ракет Президент РФ Владимир Путин направил в столицы ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.

Политика Внутри четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС сняли видео В сети появилось видео, сделанное в диспетчерской четвертого энергоблока на Чернобыльской АЭС.

Политика В Минздраве Чечни сообщили о состоянии здоровья Кадырова Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов заявил, что глава республики Рамзан Кадыров испытывает недомогания из-за сезонного ОРЗ.

Общество Forbes: оборот создателей Adme из Казани составляет $40 млн Российский Forbes подсчитал, что оборот компании The Soul Publishing казанских предпринимателей Павла Радаева и Марата Мухаметова, основавших портал Adme, составляет около $40 млн в год.

Шоу-бизнес Серябкина отказалась оскорбить Героя России «Все восхищаются пилотом, который посадил самолет на кукурузном поле, а я бы еще дала звание Героя сотрудникам химчистки, которые смогли отстирать его кресло», — было предложено написать Серябкиной в инстаграме главреда RT Маргариты Симоньян.

Происшествия Три шхуны с 262 рыбаками из КНДР задержаны за браконьерство в Приморье Приморском крае сотрудники пограничного управления ФСБ России задержали три шхуны и пять мотоботов с 262 рыбаками из КНДР на борту по подозрению в браконьерстве.

Шоу-бизнес Брэдли Купер собирался сделать Леди Гаге предложение, но передумал Голливудский актер Брэдли Купер собирался сделать предложение певице Леди Гаге, однако потом передумал.

Политика В Польше назвали трагедией полную загрузку «Газпромом» Opal Постановление суда ЕС ограничить "Газпрому" доступ к Opal спасло Польшу от нехватки газа.

Экономика МВФ назвал главные проблемы экономики Украины Международный валютный фонд (МВФ) констатировал широкое распространение коррупции и другие факторы, тормозящие рост экономики Украины.

Армия и оружие ТАСС: Минобороны РФ заказало разработку лазерного полигона В июне этого года на сайте госзакупок был опубликован тендер от Минобороны на разработку системы "Стретта".

Политика МИД назвал безрассудством новые антироссийские санкции США МИД России назвал безрассудством новые санкции США, которые Вашингтон ввел за доставку в Сирию авиационного топлива.

Экономика В России увеличат прожиточный минимум пенсионеров Согласно документу, в целом прожиточный минимум для пенсионеров в России в 2020 году составит 9311 рублей.