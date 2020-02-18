Политика

REGNUMREGNUMВ «Роснефти» назвали незаконными санкции США против Rosneft Trading

В «Роснефти» считают, что санкции США в отношении её дочерней структуры Rosneft Trading SA «незаконны, необоснованны и представляют собой акт правового произвола». Соответствующее заявление распространила 18 февраля пресс-служба компании.
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Санкции против Rosneft Trading не окажут влияния на финрезультаты «Роснефти»

Finam.Ru02:10

Венесуэльская государственная нефтяная компания считает законной работу Rosneft Trading

ТАССвчера в 18:46

Трамп считает санкции в отношении Rosneft Trading направленными против Венесуэлы

Коммерсантъвчера в 18:57

Трамп назвал санкции против «дочки» «Роснефти» нацеленными на Венесуэлу

РБКвчера в 16:21

«Роснефть» назвала произволом санкции США против «дочки» компании

Rambler News Serviceвчера в 14:40

В Думе пообещали не бросать сотрудничество с Венесуэлой на фоне энергосанкций США

Интерфаксвчера в 11:30

На Кубе осудили санкции США против Rosneft Trading

РИА Новости01:33
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Футбол

«Ливерпуль» проиграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов

РИА Новости вчера в 16:57
Общество

Карантин для эвакуированных из Китая в Тюмень россиян завершился

Двухнедельный карантин для россиян и граждан СНГ, эвакуированных из Китая в Тюмень из-за нового коронавируса, завершился.
РБК вчера в 19:25
Гаджеты

Складной Samsung Galaxy Z Flip треснул после первого сгибания

Гибкое стекло оказалось не таким уж гибким. Экран Samsung Galaxy Z Flip треснул при первом сгибании.
ToDay News Ufa 17 февраля в 12:59
Общество

Власти решили изменить схему распределения частот под 5G в России

Как теперь предлагается распределять частоты для 5G В конце 2019 года ГКРЧ своим решением поручила Роскомнадзору не позднее третьего квартала 2020 года провести торги на право получения лицензий на оказание услуг в стандарте 5G с использованием частот 25, 25 – 25,65 ГГц.
РБК вчера в 16:00
Происшествия

Экс-премьер Австралии назвал причину исчезновения рейса MH370

Трагедия могла произойти по вине пилота. Экс-премьер Австралии Тони Абботт назвал причину исчезновения рейса MH370.
Piter.tv 01:46
Шоу-бизнес

Алсу призналась в покупке голосов для дочери

Российская певица Алсу призналась, что купила голоса ради победы своей дочери Микеллы Абрамовой на шоу «Голос» на Первом канале.
БИЗНЕС Online 03:02
Общество

Принят закон о бесплатном горячем питании школьников

В рамках доработки документа по итогам Послания депутаты уточнили, что учащиеся начальных классов обеспечиваются бесплатным горячим питанием не менее одного раза в день - при этом в меню должны быть и горячее блюдо, и горячий напиток.
Российская газета вчера в 05:25
Происшествия

Погиб экс-министр здравоохранения Омской области Юрий Ерофеев

РИА Новости 01:17
Культура

Этнолог Дамир Исхаков считает, что татары едины в формировании

Татарский язык − единый, и есть его диалектальные варианты. По мнению учёного, татарский народ един в формировании.
Менделеевские новости 01:50
Общество

Россиянам захотели запретить слушать музыку без наушников в транспорте

Россиянам захотели запретить слушать музыку без наушников в транспорте.
Lenta.ru 00:48
Происшествия

Мантуров оказался на борту сообщившего о неисправностях SSJ100

В московском аэропорту Внуково совершил посадку самолет Sukhoi Superjet 100, у которого сработал датчик неисправности, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
РБК вчера в 14:50
Гаджеты

Microsoft признала опасным обновление Windows 10

Microsoft отозвала обновление Windows 10 (под номером KB4524244), вышедшее в прошлый вторник.
Российская газета вчера в 04:06
Политика

В думе Екатеринбурга одобрили смену главы комиссии

В комиссии думы Екатеринбурга по местному самоуправлению одобрили смену руководителя. Об этом сообщает интернет-газета Znak.
REGNUM 01:24
Общество

Boeing проверяет новые самолеты 737 MAX из-за мусора в топливных баках

Корпорация Boeing проводит проверку более 400 новых самолетов из-за обнаружения в топливных баках мусора — ветоши и частей инструментов, сообщает Bloomberg со ссылкой на служебный циркуляр генерального менеджера программы 737 MAX Марка Дженкса.
Коммерсантъ вчера в 23:29
Происшествия

Житель Петербурга получил по «Почте России» посылку с наркотиками

Житель Петербурга получил по «Почте России» посылку с наркотиками.
Невские Новости 03:05
Спорт

Большунов не смог выиграть спринт из-за того, что его сбили норвежцы

Большунов столкнулся с ним и тоже упал, потеряв время, после чего уже не смог добиться результата, позволяющего выйти в финал. https: / / www.instagram.com / p / B8t0R0wFxs8 / Отметим, что победителем гонки стал главный соперник Большунова норвежец Йоханнес Клебо.
REGNUM 00:39
Общество

Атомный ледокол «Арктика» могут сдать с неисправным электродвигателем

Как сообщало ИА REGNUM, атомный ледокол «Арктика» является самым мощным в мире, способным преодолевать лёд толщиной до трёх метров.
REGNUM 00:36
Футбол

«Манчестер Сити» может столкнуться с новым расследованием УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) продолжит проводить расследование в отношении «Манчестер Сити», сообщает The Guardian.
Чемпионат 02:54
Общество

Телеведущий Дмитрий Шепелев покинул Первый канал

Телеведущий Дмитрий Шепелев, который с 2017 года вел на Первом канале ток-шоу «На самом деле», объявил о своем уходе.
Lenta.ru вчера в 10:29
Футбол

Кокорин сделал дубль в первом матче за «Сочи»

МР7.ру 17 февраля в 11:56
Биатлон

Даниэль Кузьмин: «Логинов никогда не „отмажется“ от допинга»

Известный тренер Даниэль Кузьмин уверен, что россиянин никогда не избавиться от неприятного «клейма».
ГЛАС.RU 03:09
Экономика

Россия сократила вложения в американские госбумаги до $9,9 млрд

Россия в декабре 2019 года сократила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с ноябрем примерно на $1,5 млрд - до $9,974 млрд.
ТАСС вчера в 16:45
Экономика

Цены на квартиры в новостройках установили новый рекорд

По данным исследования федерального портала "Мир квартир", с 2014 по 2019 год средняя стоимость квартир в новых домах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Сочи и Перми увеличилась на 38,6% — до 107,3 тыс. рублей за 1 кв. м. Таким образом в России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках за последние шесть лет.
Известия вчера в 18:49
Политика

Янукович обратился к украинцам в годовщину Майдана

Виктор Янукович обратился к украинцам в годовщину Майдана. Его обращение к гражданам опубликовал адвокат Виталий Сердюк в Facebook.
Деловое.ТВ вчера в 07:22
Происшествия

В Казахстане возбуждено около 90 уголовных дел после беспорядков

Правоохранительные органы Казахстана возбудили около 90 уголовных дел после массовых беспорядков в Жамбылской области.
Известия 01:01
Происшествия

Фигуранта дела о беспорядках в Москве приговорили к условному сроку

Lenta.ru вчера в 11:30
Кино

Вуди Харрельсона расстреляли на видео со съемок «Венома 2»

Культуромания вчера в 06:36
Политика

Президент Болгарии подтвердил участие в торжествах в Москве 9 мая

"Глава болгарского государства подтвердил свое участие в торжествах в Москве 9 мая 2020 года, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 10:47
Наука

Дети, возможно, неуязвимы для коронавируса, выяснили ученые

Новое исследование, в ходе которого проводился анализ случаев госпитализации людей с коронавирусом в Китае с 8 декабря по 6 февраля, выявило только девять заболевших детей в возрасте от 1 до 11 месяцев.
Популярная механика вчера в 22:37
Политика

Сурков освобожден от должности помощника Путина

Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
Газета.Ru вчера в 12:34
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