Политика
REGNUMВ «Роснефти» назвали незаконными санкции США против Rosneft Trading
В «Роснефти» считают, что санкции США в отношении её дочерней структуры Rosneft Trading SA «незаконны, необоснованны и представляют собой акт правового произвола». Соответствующее заявление распространила 18 февраля пресс-служба компании.
Читать в источнике
Оценить401
Подробнее о событии
Показать все источники
Трамп считает санкции в отношении Rosneft Trading направленными против Венесуэлы
Коммерсантъвчера в 18:57
В Думе пообещали не бросать сотрудничество с Венесуэлой на фоне энергосанкций США
Интерфаксвчера в 11:30
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 03:22, Ашберн
Футбол
«Ливерпуль» проиграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
Общество
Карантин для эвакуированных из Китая в Тюмень россиян завершился
Двухнедельный карантин для россиян и граждан СНГ, эвакуированных из Китая в Тюмень из-за нового коронавируса, завершился.
Гаджеты
Складной Samsung Galaxy Z Flip треснул после первого сгибания
Гибкое стекло оказалось не таким уж гибким. Экран Samsung Galaxy Z Flip треснул при первом сгибании.
Общество
Власти решили изменить схему распределения частот под 5G в России
Как теперь предлагается распределять частоты для 5G В конце 2019 года ГКРЧ своим решением поручила Роскомнадзору не позднее третьего квартала 2020 года провести торги на право получения лицензий на оказание услуг в стандарте 5G с использованием частот 25, 25 – 25,65 ГГц.
Происшествия
Экс-премьер Австралии назвал причину исчезновения рейса MH370
Трагедия могла произойти по вине пилота. Экс-премьер Австралии Тони Абботт назвал причину исчезновения рейса MH370.
Шоу-бизнес
Алсу призналась в покупке голосов для дочери
Российская певица Алсу призналась, что купила голоса ради победы своей дочери Микеллы Абрамовой на шоу «Голос» на Первом канале.
Общество
Принят закон о бесплатном горячем питании школьников
В рамках доработки документа по итогам Послания депутаты уточнили, что учащиеся начальных классов обеспечиваются бесплатным горячим питанием не менее одного раза в день - при этом в меню должны быть и горячее блюдо, и горячий напиток.
Культура
Этнолог Дамир Исхаков считает, что татары едины в формировании
Татарский язык − единый, и есть его диалектальные варианты. По мнению учёного, татарский народ един в формировании.
Общество
Россиянам захотели запретить слушать музыку без наушников в транспорте
Россиянам захотели запретить слушать музыку без наушников в транспорте.
Происшествия
Мантуров оказался на борту сообщившего о неисправностях SSJ100
В московском аэропорту Внуково совершил посадку самолет Sukhoi Superjet 100, у которого сработал датчик неисправности, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Гаджеты
Microsoft признала опасным обновление Windows 10
Microsoft отозвала обновление Windows 10 (под номером KB4524244), вышедшее в прошлый вторник.
Политика
В думе Екатеринбурга одобрили смену главы комиссии
В комиссии думы Екатеринбурга по местному самоуправлению одобрили смену руководителя. Об этом сообщает интернет-газета Znak.
Общество
Boeing проверяет новые самолеты 737 MAX из-за мусора в топливных баках
Корпорация Boeing проводит проверку более 400 новых самолетов из-за обнаружения в топливных баках мусора — ветоши и частей инструментов, сообщает Bloomberg со ссылкой на служебный циркуляр генерального менеджера программы 737 MAX Марка Дженкса.
Происшествия
Житель Петербурга получил по «Почте России» посылку с наркотиками
Житель Петербурга получил по «Почте России» посылку с наркотиками.
Спорт
Большунов не смог выиграть спринт из-за того, что его сбили норвежцы
Большунов столкнулся с ним и тоже упал, потеряв время, после чего уже не смог добиться результата, позволяющего выйти в финал. https: / / www.instagram.com / p / B8t0R0wFxs8 / Отметим, что победителем гонки стал главный соперник Большунова норвежец Йоханнес Клебо.
Общество
Атомный ледокол «Арктика» могут сдать с неисправным электродвигателем
Как сообщало ИА REGNUM, атомный ледокол «Арктика» является самым мощным в мире, способным преодолевать лёд толщиной до трёх метров.
Футбол
«Манчестер Сити» может столкнуться с новым расследованием УЕФА
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) продолжит проводить расследование в отношении «Манчестер Сити», сообщает The Guardian.
Общество
Телеведущий Дмитрий Шепелев покинул Первый канал
Телеведущий Дмитрий Шепелев, который с 2017 года вел на Первом канале ток-шоу «На самом деле», объявил о своем уходе.
Футбол
Кокорин сделал дубль в первом матче за «Сочи»
Биатлон
Даниэль Кузьмин: «Логинов никогда не „отмажется“ от допинга»
Известный тренер Даниэль Кузьмин уверен, что россиянин никогда не избавиться от неприятного «клейма».
Экономика
Россия сократила вложения в американские госбумаги до $9,9 млрд
Россия в декабре 2019 года сократила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с ноябрем примерно на $1,5 млрд - до $9,974 млрд.
Экономика
Цены на квартиры в новостройках установили новый рекорд
По данным исследования федерального портала "Мир квартир", с 2014 по 2019 год средняя стоимость квартир в новых домах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Сочи и Перми увеличилась на 38,6% — до 107,3 тыс. рублей за 1 кв. м. Таким образом в России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках за последние шесть лет.
Политика
Янукович обратился к украинцам в годовщину Майдана
Виктор Янукович обратился к украинцам в годовщину Майдана. Его обращение к гражданам опубликовал адвокат Виталий Сердюк в Facebook.
Происшествия
В Казахстане возбуждено около 90 уголовных дел после беспорядков
Правоохранительные органы Казахстана возбудили около 90 уголовных дел после массовых беспорядков в Жамбылской области.
Происшествия
Фигуранта дела о беспорядках в Москве приговорили к условному сроку
Кино
Вуди Харрельсона расстреляли на видео со съемок «Венома 2»
Политика
Президент Болгарии подтвердил участие в торжествах в Москве 9 мая
"Глава болгарского государства подтвердил свое участие в торжествах в Москве 9 мая 2020 года, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.
Наука
Дети, возможно, неуязвимы для коронавируса, выяснили ученые
Новое исследование, в ходе которого проводился анализ случаев госпитализации людей с коронавирусом в Китае с 8 декабря по 6 февраля, выявило только девять заболевших детей в возрасте от 1 до 11 месяцев.
Политика
Сурков освобожден от должности помощника Путина
Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.