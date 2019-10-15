с чего всё началось

Соединенные Штаты Америки ввели санкции в отношении министерств обороны и энергетики Турции, сообщается на сайте Минфина США. Кроме того, ограничительные меры распространяются на министра обороны Турции, главу МВД Турции и министра энергетики Турции Фатиха Донмеза.

Политика В Европе заподозрили «российский след» в протестах Греты Тунберг Депутат Европейского парламента Йорг Мойтен призвал Еврокомиссию проверить возможное влияние России на климатические акции Греты Тунберг, передает RT.

Политика США ввели санкции против Турции Президент США Дональд Трамп подписал указ, разрешающий Минфину и Госдепу США ввести санкции в отношении нескольких высокопоставленных чиновников Турции, сообщил глава Госдепартамента США Майк Помпео.

ЖКХ В России может появиться единая платежка по ЖКУ Правительство поддержит законопроект о введении единого платежного документа по ЖКУ при условии его качественной доработки.

Футбол Украинский форвард нелестно высказался о российской сборной Нападающий сборной Украины Роман Яремчук после победы над Португалией (2:1) в квалификации Евро-2020 поделился эмоциями от успеха.

Авто Двойной багажник получила Lada Largus В Сети появились снимки автомобиля Lada Largus с двойным багажником объемом 0,8 куб. м. Модернизированный 2-секционный багажник стоимостью 55 тыс. рублей получил название Shuttle Box.

Политика США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ Новая "Северная доктрина" США нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.

Гаджеты Xiaomi выпустила новую версию прошивки MIUI Китайская компания Xiaomi выпустила стабильную версию программной оболочки MIUI 11, изменяющей интерфейс Andoird-устройств.

Общество Россияне назвали самые скучные профессии Восемь процентов респондентов считают, что любая профессия скучна, когда она нелюбима и неинтересна.

Политика Глава МИД Украины рассказал об альтернативе формуле Штайнмайера Глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал, какая существует альтернатива формуле Штайнмайера.

Происшествия СМИ узнали о деле из-за миллиардного хищения на рынке форекс Московская полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере и организации преступного сообщества в отношении группы лиц, которые оказывали услуги форекс-дилеров.

Футбол Матч Англии в Болгарии прерывался из-за расистского поведения фанатов Футбольный матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с участием сборных Англии и Болгарии в Софии дважды прерывался из-за расистского поведения фанатов, сообщает АП.

Политика Кремль исключил обсуждение вопроса Крыма в «любом формате» «Что касается вынесения вопроса о Крыме на любой формат, будь то нормандский или еще какой-то, то здесь об этом, безусловно, не может быть и речи», — заявил Песков журналистам.

Политика Оркестр сыграл гимн РФ перед Путиным и не попал в ноты Духовой оркестр из Саудовской Аравии попытался сыграть гимн РФ во время встречи президента России Владимира Путина с королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом в королевском дворце в Эр-Рияде, но не попал в ноты.

Армия и оружие В МИД заявили о недопустимости прямых столкновений Турции и Сирии Прямых столкновений Турции и Сирии из-за операции Анкары быть не должно, идут контакты, чтобы выработать подходы для недопущения этого, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

Единоборства Белорусскую красавицу Барби нокаутировали на турнире в Токио Боец ММА из Белоруссии Екатерина Вандарьева была нокаутирована на турнире в Токио.

Политика Елизавета II исключила перенос Brexit Великобритания выйдет из ЕС 31 октября. Намерение премьера Бориса Джонсона подтвердила королева Елизавета II.