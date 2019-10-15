Армия и оружие
DP.RUСША ввели санкции против Турции
Соединенные Штаты Америки ввели санкции в отношении министерств обороны и энергетики Турции, сообщается на сайте Минфина США. Кроме того, ограничительные меры распространяются на министра обороны Турции, главу МВД Турции и министра энергетики Турции Фатиха Донмеза.
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с чего всё началось
«США считают турецкое правительство ответственным за эскалацию насилия армией Турции, угрозу жизни мирного населения и дестабилизацию региона», — цитирует американское ведомство главу Минфина Стивена Мнучина.RT на русскомвчера в 18:37
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 02:05, Вашингтон
Политика
В Европе заподозрили «российский след» в протестах Греты Тунберг
Депутат Европейского парламента Йорг Мойтен призвал Еврокомиссию проверить возможное влияние России на климатические акции Греты Тунберг, передает RT.
Газета.Ru 01:22
Политика
США ввели санкции против Турции
Президент США Дональд Трамп подписал указ, разрешающий Минфину и Госдепу США ввести санкции в отношении нескольких высокопоставленных чиновников Турции, сообщил глава Госдепартамента США Майк Помпео.
Коммерсантъ вчера в 18:59
ЖКХ
В России может появиться единая платежка по ЖКУ
Правительство поддержит законопроект о введении единого платежного документа по ЖКУ при условии его качественной доработки.
Известия вчера в 19:15
Общество
В Ирландии покойник развеселил родственников на похоронах
РИА Новости вчера в 13:40
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Украинский форвард нелестно высказался о российской сборной
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук после победы над Португалией (2:1) в квалификации Евро-2020 поделился эмоциями от успеха.
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Россиянам показали порно вместо ток-шоу на НТВ
Lenta.ru вчера в 21:03
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Двойной багажник получила Lada Largus
В Сети появились снимки автомобиля Lada Largus с двойным багажником объемом 0,8 куб. м. Модернизированный 2-секционный багажник стоимостью 55 тыс. рублей получил название Shuttle Box.
Автоновости дня вчера в 08:06
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США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
Новая "Северная доктрина" США нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.
РИА Новости вчера в 20:36
Гаджеты
Xiaomi выпустила новую версию прошивки MIUI
Китайская компания Xiaomi выпустила стабильную версию программной оболочки MIUI 11, изменяющей интерфейс Andoird-устройств.
REGNUM 12 октября в 05:42
Общество
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Восемь процентов респондентов считают, что любая профессия скучна, когда она нелюбима и неинтересна.
Российская газета вчера в 22:00
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Глава МИД Украины рассказал об альтернативе формуле Штайнмайера
Глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал, какая существует альтернатива формуле Штайнмайера.
RT на русском вчера в 16:55
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Букеровская премия присуждена сразу двум писателям
Коммерсантъ вчера в 17:25
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СМИ узнали о деле из-за миллиардного хищения на рынке форекс
Московская полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере и организации преступного сообщества в отношении группы лиц, которые оказывали услуги форекс-дилеров.
РБК вчера в 23:23
Происшествия
Опубликовано видео с места обрушения жилого дома в Приморье
Ролик опубликовал канал "Вести: Приморье". Инцидент произошел в ночь на вторник.
РИА Новости 01:47
Футбол
Матч Англии в Болгарии прерывался из-за расистского поведения фанатов
Футбольный матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с участием сборных Англии и Болгарии в Софии дважды прерывался из-за расистского поведения фанатов, сообщает АП.
РИА Новости вчера в 16:36
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«Женщиной-кошкой» в новом «Бэтмене» станет Зои Кравиц
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Экономика
Банк «Траст» продает акции «Русснефти» на 62 млрд рублей
Национальный банк "Траст" выставил на продажу акции компании "Русснефть" начальной стоимостью 62,2 млрд рублей.
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Политика
Кремль исключил обсуждение вопроса Крыма в «любом формате»
«Что касается вынесения вопроса о Крыме на любой формат, будь то нормандский или еще какой-то, то здесь об этом, безусловно, не может быть и речи», — заявил Песков журналистам.
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Оркестр сыграл гимн РФ перед Путиным и не попал в ноты
Духовой оркестр из Саудовской Аравии попытался сыграть гимн РФ во время встречи президента России Владимира Путина с королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом в королевском дворце в Эр-Рияде, но не попал в ноты.
Рамблер вчера в 14:21
Армия и оружие
В МИД заявили о недопустимости прямых столкновений Турции и Сирии
Прямых столкновений Турции и Сирии из-за операции Анкары быть не должно, идут контакты, чтобы выработать подходы для недопущения этого, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
РИА Новости 01:43
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Николай Цискаридзе отреагировал на информацию о своем внебрачном сыне
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Боец ММА из Белоруссии Екатерина Вандарьева была нокаутирована на турнире в Токио.
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«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова
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Елизавета II исключила перенос Brexit
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МИР 24 вчера в 10:09
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«Спартак» представил Тедеско в качестве нового главного тренера
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Россиянам назвали правила выживания в ДТП
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Проскурякова ответила на вопрос о второй беременности от Николаева
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Авто
Новый Nissan Juke представлен вживую на автосалоне в Софии
На автосалон во Франкфурте автомобиль не попал. И вот теперь он был впервые вживую представлен на мотор-шоу, которое состоялось в Софии.
Тарантас Ньюс вчера в 06:56
Культура
Седьмой сезон «Сватов» оказался под угрозой из-за ухода актеров
iReactor вчера в 14:56