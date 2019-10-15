Армия и оружие

DP.RUDP.RUСША ввели санкции против Турции

Соединенные Штаты Америки ввели санкции в отношении министерств обороны и энергетики Турции, сообщается на сайте Минфина США. Кроме того, ограничительные меры распространяются на министра обороны Турции, главу МВД Турции и министра энергетики Турции Фатиха Донмеза.
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с чего всё началось
Минфин США внес трех турецких министров и два министерства в санкционный список в ответ на военные действия Турции в Сирии, говорится
 на сайте ведомства.
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 05:03, Вашингтон
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