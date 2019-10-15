с чего всё началось

Соединенные Штаты Америки ввели санкции в отношении министерств обороны и энергетики Турции, сообщается на сайте Минфина США. Кроме того, ограничительные меры распространяются на министра обороны Турции, главу МВД Турции и министра энергетики Турции Фатиха Донмеза.

Происшествия СК проводит обыски по делу ФБК в 30 регионах России Следственный комитет подтвердил, что по делу об отмывании денег через Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) проводятся обыски в 30 регионах России.

Происшествия Пойманы подозреваемые в убийстве продававшей автомобиль россиянки Ранее сообщалось, что 27-летняя Ксения Каторгина пропала после того, как решила продать свой Audi Q5 и 10 октября должна была встретиться с потенциальной покупательницей.

Политика Путин прибыл в ОАЭ с государственным визитом Президент РФ Владимир Путин прибыл в ОАЭ с государственным визитом, его самолёт приземлился в аэропорту Абу-Даби.

Шоу-бизнес Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.

Общество Россиянок приняли за проституток и не пустили в Корею Туристок из России не пустили в Южную Корею — пограничники решили, что они проститутки.

Общество Сбербанк начнет продавать кофе в своих отделениях Сбербанк в 2020 году начнет продавать кофе в своих отделениях, заявил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Политика Песков прокомментировал слова Суркова о «путинизме» Ранее в одном из сетевых изданий открылась рубрика «Путинизм», а Сурков заявил, что такое понятие представляет собой глобальный политический лайфхак, «хорошо работающий метод властвования».

Политика Придворный оркестр Саудовской Аравии не смог исполнить российский гимн В ходе церемонии торжественной встречи президента Российской Федерации Владимира Путина с королем Саудовской Аравии Сальманом ибн Абделем Азизом Аль Саудом придворный оркестр саудитов не смог без фальши исполнить мелодию государственного гимна России.

Происшествия Появилось видео с места обрушения жилого дома в Приморье Появилось видео с места обрушения перекрытий в приморском поселке Новонежино.

Политика «Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова В Чеченской Республике (ЧР) уже несколько месяцев идет зачистка правящей элиты из-за нелояльности ее главе Рамзану Кадырову, сообщает «Новая газета».

Происшествия СК задержал подозреваемых в смертельном избиении мужчины в Красноярске Следственный комитет России по Красноярскому краю и Республике Хакасия задержал двух подозреваемых в причинении смертельных травм мужчине, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

Общество Россияне назвали самые скучные профессии Восемь процентов респондентов считают, что любая профессия скучна, когда она нелюбима и неинтересна.

Происшествия В Петербурге перевернулся микроавтобус, есть погибший В Курортном районе Петербурга перевернулся микроавтобус Peugeot, один человек погиб, еще семеро пострадали.

Происшествия Адвокаты сестёр Хачатурян ответили на вопросы RT об уголовном деле Адвокаты девушек Мари Давтян, Алексей Липцер, Ярослав Пакулин и Алексей Паршин в беседе с RT ответили на главные вопросы, возникшие за время следствия.

Кино Женщину-кошку в новом «Бэтмене» сыграет Зои Кравиц Ранее Женщину-кошку в фильмах про Бэтмена играли Ли Мериуэзер (1966 год), Мишель Пфайффер (1992 год), Халле Берри (2004 год) и Энн Хэтэуэй (2012 год).

Политика Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.

Политика Верховный суд смягчил приговор украинцу Давыденко за шпионаж Верховный суд РФ снял 3,5 года с приговора гражданину Украины Константину Давыденко, получившему 10,5 лет колонии строгого режима за шпионаж, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Политика Представители украинской диаспоры из восьми стран прибывают в Крым Представители украинской диаспоры из нескольких стран прибывают в Крым с ознакомительным визитом.

ЖКХ В России может появиться единая платежка по ЖКУ Правительство поддержит законопроект о введении единого платежного документа по ЖКУ при условии его качественной доработки.

Культура Названы победители главной порнопремии — Pornhub Awards 2019 Названы победители главной порнопремии — Pornhub Awards 2019. Полный список лауреатов можно посмотреть здесь.

Политика США не выдали визы 18 российским дипломатам США отказали в получении виз 18 российским дипломатам в ходе нынешней сессии Генассамблеи ООН.

Культура Букеровскую премию получили Маргарет Этвуд и Бернардин Эваристо Букеровскую премию 2019 получили Маргарет Этвуд и Бернардин Эваристо. Об этом 15 октября сообщил сайт телеканала BBC.