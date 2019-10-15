Армия и оружие
DP.RUСША ввели санкции против Турции
Соединенные Штаты Америки ввели санкции в отношении министерств обороны и энергетики Турции, сообщается на сайте Минфина США. Кроме того, ограничительные меры распространяются на министра обороны Турции, главу МВД Турции и министра энергетики Турции Фатиха Донмеза.
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с чего всё началось
Минфин США внес трех турецких министров и два министерства в санкционный список в ответ на военные действия Турции в Сирии, говорится на сайте ведомства.Дождь02:05
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Политика
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Сирийские военные встретились с отступающими силами США
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Происшествия
СК задержал подозреваемых в смертельном избиении мужчины в Красноярске
Следственный комитет России по Красноярскому краю и Республике Хакасия задержал двух подозреваемых в причинении смертельных травм мужчине, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
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Общество
Прошла церемония прощания с космонавтом Алексеем Леоновым
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Общество
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Российская газета вчера в 22:00
Происшествия
В Петербурге перевернулся микроавтобус, есть погибший
В Курортном районе Петербурга перевернулся микроавтобус Peugeot, один человек погиб, еще семеро пострадали.
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Адвокаты сестёр Хачатурян ответили на вопросы RT об уголовном деле
Адвокаты девушек Мари Давтян, Алексей Липцер, Ярослав Пакулин и Алексей Паршин в беседе с RT ответили на главные вопросы, возникшие за время следствия.
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Политика
Представители украинской диаспоры из восьми стран прибывают в Крым
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Названы победители главной порнопремии — Pornhub Awards 2019
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Смартфон Honor 20 Youth Edition для молодёжи дебютирует 15 октября
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