с чего всё началось

Соединенные Штаты Америки ввели санкции в отношении министерств обороны и энергетики Турции, сообщается на сайте Минфина США. Кроме того, ограничительные меры распространяются на министра обороны Турции, главу МВД Турции и министра энергетики Турции Фатиха Донмеза.

Авто Новый Volkswagen Golf рассекретили до премьеры Маски сняты: хэтчбек Volkswagen Golf восьмого поколения, чья премьера состоится 24 октября, впервые показали без камуфляжа.

Общество Шойгу простился с космонавтом Леоновым Министр обороны России Сергей Шойгу простился с летчиком-космонавтом, дважды Героем Советского Союза Алексеем Леоновым, передает корреспондент РБК.

Общество Журналисту Соловьеву попросили не давать итальянское гражданство На сайте Change.org появилась петиция, призывающая власти муниципалитета итальянской провинции Комо не давать итальянское гражданство российскому телеведущему Владимиру Соловьеву, который владеет недвижимостью на Аппенинском полуострове.

Экономика Счетная палата увидела риск недостижения цели по росту пенсий Правительство с 2019 года исключило из прогноза социально-экономического развития России показатель «среднегодовой размер пенсии», обратила внимание Счетная палата в заключении на проект федерального бюджета на 2020–2022 годы.

Политика Саудовский оркестр приветствовал Путина странным набором звуков В начале встречи российского лидера с королем Сaльмaном бен Aбдель-Aзизом Aль Сaудом в Эр-Рияде королевский оркестр приветствовал дорогого гостя национальным гимном.

Общество Россияне назвали самые скучные профессии Сервис по поиску работы Superjob провел опрос среди россиян и выяснил, какую работу они считают самой скучной.

Политика Володин назвал условие для восстановления авиасообщения с Грузией Председатель Госдумы Вячеслав Володин обсудил ряд актуальных международных вопросов с президентом Совета кантонов Федерального собрания Швейцарской конфедерации Жан-Рене Фурнье.

Авто Представлен кабриолет Daihatsu Copen GR Sport Daihatsu Copen GR Sport поступит в продажу в Японии в следующем месяце и будет стоить 2 435 000 иен (около 1,5 млн рублей) за версию с МКПП и 2 380 000 иен (1,4 млн рублей) за модель с CVT.