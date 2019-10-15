Армия и оружие
DP.RUСША ввели санкции против Турции
Соединенные Штаты Америки ввели санкции в отношении министерств обороны и энергетики Турции, сообщается на сайте Минфина США. Кроме того, ограничительные меры распространяются на министра обороны Турции, главу МВД Турции и министра энергетики Турции Фатиха Донмеза.
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с чего всё началось
Минфин США внес трех турецких министров и два министерства в санкционный список в ответ на военные действия Турции в Сирии, говорится на сайте ведомства.Дождь02:05
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Из галереи Сан-Франциско украдена гравюра Сальвадора Дали
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Маски сняты: хэтчбек Volkswagen Golf восьмого поколения, чья премьера состоится 24 октября, впервые показали без камуфляжа.
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Шойгу простился с космонавтом Леоновым
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Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии возросло до 66
Жертвами тайфуна «Хагибис», обрушившегося на территорию Японии в минувшие выходные, стали 66 человек, еще 15 считаются пропавшими без вести.
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Группа ПИК запустила сервис по срочному выкупу квартир на вторичном рынке
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Экономика
Счетная палата увидела риск недостижения цели по росту пенсий
Правительство с 2019 года исключило из прогноза социально-экономического развития России показатель «среднегодовой размер пенсии», обратила внимание Счетная палата в заключении на проект федерального бюджета на 2020–2022 годы.
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Саудовский оркестр приветствовал Путина странным набором звуков
В начале встречи российского лидера с королем Сaльмaном бен Aбдель-Aзизом Aль Сaудом в Эр-Рияде королевский оркестр приветствовал дорогого гостя национальным гимном.
Общество
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Сервис по поиску работы Superjob провел опрос среди россиян и выяснил, какую работу они считают самой скучной.
Политика
Экологических активистов и Грету Тунберг заподозрили в связи с Россией
Депутат Европарламета Йорг Мойтен призвал выяснить, причастна ли Россия к финансированию климатических акций, проходящих в Европе.
Политика
Володин назвал условие для восстановления авиасообщения с Грузией
Председатель Госдумы Вячеслав Володин обсудил ряд актуальных международных вопросов с президентом Совета кантонов Федерального собрания Швейцарской конфедерации Жан-Рене Фурнье.
Общество
В Рязанской области вместо НТВ показали порно
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк впервые подтвердила болезнь актрисы
Родственники звезды телесериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк впервые официально подтвердили, что артистка проходит лечение.
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Адвокаты сестер Хачатурян рассказали, почему девушки боялись отца
Адвокаты сестер Хачатурян поделились подробностями о личности убитого Михаила Хачатуряна, сообщает RT.
Армия и оружие
Эрдоган заявил, что военная операция в Сирии идет успешно
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция на севере Сирии успешно продолжается, от террористов очищено 1000 км территории вдоль границы.
Авто
Представлен кабриолет Daihatsu Copen GR Sport
Daihatsu Copen GR Sport поступит в продажу в Японии в следующем месяце и будет стоить 2 435 000 иен (около 1,5 млн рублей) за версию с МКПП и 2 380 000 иен (1,4 млн рублей) за модель с CVT.
Футбол
Первый канал покажет матч «Барселона» — «Реал»
Первый канал покажет в прямом эфире матч 10-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Реалом».
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Рэпер Баста стал владельцем ростовского футбольного клуба СКА
Происшествия
Более 75 человек пострадали в ходе протестов в Барселоне
Количество пострадавших во время акций протеста в аэропорту Барселоны 14 октября увеличилось до 78 человек.
Общество
Кейт Миддлтон повторила наряд принцессы Дианы в Пакистане
Похожий наряд надевала принцесса Диана в 1996 году в ходе своего визита в Пакистан.
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Доменико Тедеско стал новым тренером «Спартака»
Об отставке бывшего тренера «Спартака» Олега Кононова стало известно 29 сентября.
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Мать убитой в Саратове девочки обратилась к россиянам
Мать убитой в Саратове девятилетней девочки Елена Киселева записала видеообращение к жителям и властям города.
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Кортеж Путина в ОАЭ сопровождали машины с надписью ДПС
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Автомобиль Lada Largus или по народному «каблучок» получил двойной багажник объемом на 0,8 куб. м. Стоимость новинки составляет 55 тыс. рублей.