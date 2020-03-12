Общество

ТАССТАСССША ввели санкции против дочерней компании «Роснефти»

Соединенные Штаты вводят санкции против дочерней компании "Роснефти" TNK Trading International SA, которая, как они утверждают, осуществляет поставки венесуэльской нефти в обход ранее введенных рестрикций.
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Попмео объяснил введение санкций против «дочки» Роснефти

РИА Новости23:21

МИД Венесуэлы назвал незаконными санкции США против дочерней компании «Роснефти»

ТАСС21:05

Помпео назвал целью санкций против «дочки» «Роснефти» процветание народа Венесуэлы

Коммерсантъ21:40

Помпео прокомментировал санкции против ещё одной «дочки» «Роснефти»

RT на русском22:45

Помпео рассказал о причинах введения санкций против «дочки» Роснефти

Интерфакс19:41

США ввели санкции против «дочки» «Роснефти» за работу в Венесуэле

РБК13:13

США ввели санкции против еще одной дочерней компании «Роснефти» из-за сотрудничества с Венесуэлой

Эхо Москвы13:32
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Происшествия

В Якутии депутат нарубил «дров» на уголовную статью и увольнение

Нюрба, Якутия, 13 марта 2020, 04:34 — REGNUM В Якутии осуждён депутат Нюрбинского района, начальник службы наземной охраны лесов за незаконную вырубку леса в особо крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.
REGNUM 21:34
Культура

«КнигаМарт» удивит иркутян «Страной Героев»

Иркутск, 13.03.20 (ИА «Телеинформ»), - На открытии второго Международного книжного фестиваля «КнигаМарт» 13 марта в Иркутске состоится презентация федерального проекта-мотивации «Страна Героев».
Телеинформ 22:31
Космос

Россия и Европа отложили совместную миссию на Марс

LentaChel.ru 11:11
Экономика

На рынках США случился крупнейший обвал с 1987 года

Как отмечает CNBC, это самый большой обвал с 1987 года, когда показатель Dow Jones в «черный понедельник» упал на 22.61%, достигнув самого низкого значения за всю свою историю.
РБК 17:22
Политика

Роскомнадзор заблокировал сайт кампании против поправок в Конституцию

В четверг, 12 марта, сайт кампании против внесения поправок в Конституцию РФ «Нет» оказался недоступен.
Форпост Северо-Запад 09:44
Общество

Вынесен заочный приговор по делу о хищениях из Банка Москвы

Приговор был вынесен заочно, поскольку все фигуранты уголовного дела, объявленные следственным департаментом МВД России в розыск, давно проживают за границей.
Коммерсантъ 15:27
Общество

В Турции решили перенести туристический сезон из-за коронавируса

Власти Турции предложили гостиницам и турфирмам страны перенести начало туристического сезона с марта на середину или конец апреля из-за коронавируса.
Lenta.ru 01:29
Происшествия

В Екатеринбурге женщину ранили ножом на детской площадке

В микрорайоне Светлый в Екатеринбурге днем на детской площадке ножом ранили женщину. Сообщение об инциденте принял отдел полиции номер 13.
Российская газета 07:26
Армия и оружие

Под Алеппо нашли завод боевиков с самодельным оружием и боеприпасами

ТК Звезда 22:35
Общество

Количество жертв коронавируса в Италии превысило тысячу человек

Вечером в четверг, 12 марта, стало известно, что количество жертв коронавируса нового типа в Италии превысило тысячу человек.
Аргументы недели 13:24
Экономика

Россия перед лицом шантажа: зачем Вашингтон и Эр-Рияд давят на нас

Эр-Рияд и Вашингтон целенаправленно манипулируют ценами на нефть и валютным курсом, шантажом пытаясь выдавить Москву с мирового энергетического рынка и дестабилизировать политическую ситуацию в самой России.
РИА Новости 01:00
Политика

В МИД Китая предположили, что коронавирус в Ухань завезли военные США

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь выступил с предположением, что коронавирус нового типа попал в китайский город Ухань, где в конце декабря прошлого года была зарегистрирована его вспышка, по вине американских военных.
ТАСС 16:09
Политика

Bloomberg сообщил об отказе Индонезии приобрести российские Су-35

Администрация президента США Дональда Трампа вынудила Индонезию отказаться от приобретения у России 11 истребителей Су-35 на сумму около $1,1 млрд.
РБК 19:50
Общество

В России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Коммерсантъ 12:27
Экономика

Михельсон купил акции «Новатэка» почти на полмиллиарда рублей

Основатель, председатель правления и крупнейший (24,76%) акционер «Новатэка» Леонид Михельсон в начале недели выкупил ценные бумаги компании почти на $7 млн, следует из раскрытия «Новатэка».
Ведомости 10:13
Общество

Супруга канадского премьера Трюдо заразилась коронавирусом

Супруги Трюдо сдали анализы на обнаружение коронавируса накануне, 12 марта.
РБК 22:56
Экономика

Коронавирус может привести к закрытию 20% туркомпаний в России

Российская туристическая отрасль продолжит терять деньги из-за пандемии нового коронавируса.
Известия 20:00
Общество

Путин отметил перемены в российском бизнесе

О переменах в поведении российского бизнеса президент рассказал в двенадцатой серии видеоинтервью ТАСС, посвященной бизнесу - большому и малому.
Российская газета 03:26
Политика

Против поправок в Конституцию проголосовал только один сенатор

Мархаев отказался комментировать свое решение, однако заявил, что оно было осознанным. Ранее сенатор работал в качестве главы ОМОНа Бурятии.
Муксун.fm вчера в 12:21
Экономика

Более 60 регионов России могут остаться без резервов в 2020 году — эксперты

Москва, 13 марта 2020, 01:04 — REGNUM Превышение расходов над доходами может оставить без резервов более 60 регионов России в 2020 году, говорится в исследовании российского рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги».
REGNUM 18:04
Политика

Валентина Терешкова рассказала, кто попросил ее обнулить сроки Путина

Европейско-Азиатские новости вчера в 22:20
Общество

В Минтруде рассказали о порядке оформления выплат на детей

Порядок оформления выплат на детей от трех до семи лет будет максимально упрощенным и единым для всей страны, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
РИА Новости 03:08
Здоровье

В Петербурге у 129 человек подозревают коронавирус

В Петербурге 129 человек, вернувшихся из неблагополучных по ситуации с коронавирусом стран, доставлены в больницы с признаками ОРВИ.
Мойка78 14:11
Здоровье

Как отличить коронавирусную инфекцию Covid-19 от простуды

По данным Всемирной организации здравоохранения, угроза пандемии коронавирусной инфекции Covid-19 стала реальной.
РИА Новости 10 марта в 06:44
Музыка

Группа Little Big представила песню для Евровидения

Группа Little Big показала на шоу «Вечерний Ургант» клип на песню Uno, с которой будет представлять Россию на Евровидении-2020 в Нидерландах.
RT на русском 17:29
Общество

В Израиле выявили коронавирус у двух туристов из Москвы

В Израиле зафиксировали два случая заражения коронавирусом COVID-19 у организованных туристов из Москвы.
Коммерсантъ 21:21
Игры

Epic Games купила компанию, работавшую над созданием God of War

Кэри, США, 13 марта 2020, 02:07 — REGNUM Epic Games приобрела студию Cubic Motion, которая ранее работала над созданием анимации в играх God of War и Spider-Man.
REGNUM 19:07
Гаджеты

Начались продажи бюджетного смартфона Realme 6

Территория новостей 00:05
Общество

Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом

По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.
ТАСС вчера в 22:33
Футбол

Хавбек «Челси» Хадсон-Одои заразился коронавирусом

Полузащитник "Челси" Каллум Хадсон-Одои сдал положительный тест на коронавирус.
Soccer.ru 22:36
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