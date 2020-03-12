Общество

ТАССТАСССША ввели санкции против дочерней компании «Роснефти»

Соединенные Штаты вводят санкции против дочерней компании "Роснефти" TNK Trading International SA, которая, как они утверждают, осуществляет поставки венесуэльской нефти в обход ранее введенных рестрикций.
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Помпео назвал целью санкций против «дочки» «Роснефти» процветание народа Венесуэлы

Коммерсантъ21:40

МИД Венесуэлы назвал незаконными санкции США против дочерней компании «Роснефти»

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США ввели санкции против швейцарской «дочки» Роснефти

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Помпео рассказал о причинах введения санкций против «дочки» Роснефти

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США ввели санкции против еще одной дочерней компании «Роснефти» из-за сотрудничества с Венесуэлой

Эхо Москвы13:32

В Госдуме оценили санкционную политику США против «Роснефти»

RT на русском13:22
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Экономика

Назван очаг возможного глобального финансового кризиса

В случае если распространение нового коронавируса приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом станет банковский сектор Италии.
РИА Новости 21:40
Здоровье

В ОАЭ еще один россиянин заразился коронавирусом

В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) один россиянин заразился коронавирусом.
Gazeta.SPb 10:33
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Из 9 обследованных заражён только сотрудник McLaren

У восьмого человека тест оказался положительным. Было подтверждено, что это сотрудник McLaren Racing.
F1news.ru 09:42
Футбол

Футболист «Реала» купался в одном бассейне с зараженным коронавирусом

Футболист мадридского "Реала" и сборной Сербии Лука Йович купался в одном бассейне с зараженным коронавирусом человеком.
Газета.Ru 19:21
Общество

Россия ограничит авиасообщение с ЕС из-за коронавируса

Россия ограничит пассажирские рейсы в некоторые европейские страны, в том числе в Италию, Испанию, Францию, Германию, а также обратно.
Экономика сегодня вчера в 19:39
Армия и оружие

Разведку у границ России вели за неделю 28 самолетов

За неделю вдоль границ РФ воздушную разведку провели 28 самолетов. Об этом сообщается в газете ВС страны «Красная звезда».
Аргументы и Факты 20:47
Политика

Песков объяснил согласие Путина на число президентских сроков

Неспокойная ситуация в мире повлияла на решение президента РФ Владимира Путина согласиться с предложением депутата Валентины Терешковой.
BFM.ru 07:05
Экономика

На рынках США случился крупнейший обвал с 1987 года

Как отмечает CNBC, это самый большой обвал с 1987 года, когда показатель Dow Jones в «черный понедельник» упал на 22.61%, достигнув самого низкого значения за всю свою историю.
РБК 17:22
Здоровье

Двух пациентов с ОРВИ в Оренбуржье проверили на коронавирус

В Оренбуржье под наблюдением медиков находятся 36 человек, приехавших из стран со сложной ситуацией по коронавирусной инфекции.
РИА Оренбуржье вчера в 10:40
Происшествия

Адвокат Голунова заявил, что видеозаписи задержания были уничтожены

«Все, что уже можно было уничтожить, уничтожено, в том числе видеозапись, которая велась Романом Феофановым и Максимом Уметбаевым при задержании Голунова», — заявил адвокат.
REGNUM вчера в 09:53
Транспорт

Госдума в первом чтении приняла законопроект о новых тарифах ОСАГО

Москва, 12 марта 2020, 15:05 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на индивидуализацию страхования автогражданской ответственности, передает корреспондент ИА REGNUM 12 марта.
REGNUM 08:05
Здоровье

На Украине подтверждено два новых случая заражения коронавирусом

«На Украине зафиксировано два новых случая коронавирусной инфекции — у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и мужчины из Черниговской области, жена которого вернулась из Италии в течение последних 14 дней», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале.
Rambler News Service 13:29
Политика

Свердловчане собирают подписи за переименование улицы Терешковой

Свердловчане собирают подписи за переименование улицы Терешковой Жители Артемовского возмутились после поправок, «обнуляющих» срок Владимира Путина.
Екатеринбург-ТВ 07:30
Кино

Людмила Артемьева отказалась сниматься в сериале «Сваты-7»

Знаменитость многосерийного юмористического проекта «Сваты» Людмила Артемьева не появится в продолжении полюбившейся ленты.
ГлобалМСК.ру 10 марта в 15:11
Политика

Депутата Госдумы Катасонова отправили на принудительный карантин

Обновлено в 18:46 Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил аннулировать на две недели пропуск депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, который 5 марта вернулся из Франции и не отправился на карантин, сообщает ТАСС.
BFM.ru 11:49
Футбол

Видео: игроки «ПСЖ» продолжают троллить Холанда в раздевалке после матча

Чемпионат 07:29
Хоккей

Знарок: игра плей-офф без зрителей – это не хоккей, никаких эмоций нет

Главный тренер московского "Спартака" Олег Знарок заявил, что игру плей-офф без зрителей даже нельзя назвать хоккеем.
РИА Новости 16:32
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Представили смартфон Redmi Note 9 Pro Max

Astera 06:22
Музыка

Группа Little Big показала клип на песню для «Евровидения»

В эфире передачи "Вечерний Ургант" на Первом канале состоялась премьера клипа на песню "Uno", с которой группа Little Big представит Россию на "Евровидении".
Газета.Ru 17:35
Политика

Путин назвал Ходорковского «жуликом»

"Бывший глава нефтяной компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский — жулик", - заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.
Городовой 03:46
Наука

Исследователи обнаружили в Сулавеси стриженую землеройку

HotGeo вчера в 14:13
Политика

Дума поддержала наказание за нарушения при голосовании по Конституции

Как уточнили в Госдуме, законопроект предлагает внести изменения в статьи Уголовного кодекса о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав и работе избирательных комиссий, о фальсификации избирательных документов и итогов голосования, о незаконных манипуляциях с бюллетенями.
Право.ру вчера в 07:12
Финансы

Японская биржа открылась провалом на 8,5%

Основной индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225 на открытии торгов в пятницу продолжил падение на фоне опасений вокруг распространения коронавируса в мире, а также биржевого краха в США, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 20:09
Армия и оружие

Подлодка США смогла всплыть в Арктике

Американские СМИ пишут, что данные учения проводятся военным командованием США, чтобы проверить готовность флота к операциям в Арктике.
МедиаКорСеть вчера в 10:10
Общество

Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой

У недвижимости Валентины Терешковой – депутата Госдумы, предложившей поправку к Конституции об обнулении президентских сроков, неожиданно пропали данные о владельце.
МордовМедиа 14:05
Политика

В МИД Китая предположили, что коронавирус в Ухань завезли военные США

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь выступил с предположением, что коронавирус нового типа попал в китайский город Ухань, где в конце декабря прошлого года была зарегистрирована его вспышка, по вине американских военных.
ТАСС 16:09
Кино

Вин Дизель заявил, что фильм «Бладшот» запустит новую киновселенную

REGNUM 10 марта в 20:07
Технологии

Иностранные компании лидируют по количеству патентных заявок в ЕС

Иностранные компании лидируют по количеству патентных заявок в ЕС Больше всего заявок на патенты в ЕС в прошлом году подали американские, немецкие и японские компании.
Коммерсантъ 07:40
Политика

Сооснователь «Яблока» Лукин подал заявление о выходе из партии

Сооснователь "Яблока" Владимир Лукин подал заявление о выходе из партии в связи с голосованием по Конституции в Совете Федерации, членом которого он является, об этом сообщает нижегородское отделение партии.
Интерфакс 16:28
Общество

Обломки взорвавшейся ступени советской ракеты разлетелись в космосе

Обломки третьей ступени советской ракеты-носителя «Циклон-3», которая взорвалась на орбите в середине февраля, разлетелись в космосе на сотни километров.
Lenta.ru 21:05
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