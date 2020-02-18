Политика
ФАНСША ввели санкции против дочерней компании «Роснефти»
США ввели санкции в отношении дочерней компании «Роснефти» Rosneft Trading S.A. и ее президента Дидье Касимиро. Соответствующее решение было принято Вашингтоном в связи с продажей нефти из Венесуэлы.
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с чего всё началось
Минфин США ввел санкции в отношении Rosneft Trading, швейцарского трейдера «Роснефти», и президента этой структуры Дидье Касимиро за торговлю венесуэльской нефтью.Коммерсантъ12:54
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Общество
Лукашенко проводит встречу с Сечиным для обсуждения сотрудничества
Общество
Клишас призвал не исполнять решение Гаагского суда по ЮКОСу в России
Ранее руководитель Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков, представляющий интересы РФ по данному делу, заявил РИА Новости, что Москва оспорит это решение.
Хоккей
«Ак Барс» обыграл «Авангард» и победил в Восточной конференции КХЛ
Хоккеисты казанского "Ак Барса" обыграли омский "Авангард" в матче чемпионата КХЛ и досрочно победили в Восточной конференции.
Происшествия
Самолет SSJ100 совершил аварийную посадку во Внуково
Самолет Sukhoi Superjet совершил аварийную посадку во Внуково после срабатывания датчика неисправности стойки шасси, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
Экономика
Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию
В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Космос
К МКС стартовала ракета-носитель Antares с грузовиком Cygnus
Ракета-носитель Antares с грузовым кораблем Cygnus стартовала в субботу с космодрома на острове Уоллопс (штат Вирджиния) в Атлантическом океане.
Спорт
Большунов не прошел в финал спринта на «Ски Тур»
Общество
Госдума разрешила показывать нацистскую символику без пропаганды
Изначально авторы проекта закона предлагали убрать наказание за нацистскую символику и другую запрещенную в России атрибутику в литературных произведениях, научных трудах и т.д. Однако позднее была внесена поправка, согласно которой не предусмотрено административное наказание за использования нацистской символики без пропаганды.
Политика
Путин поддержал отмену банковских комиссий при оплате ЖКХ
Позже в беседе с журналистами Неверов заявил, что законопроект об отмене банковских комиссии при оплате услуг ЖКХ будет внесен в Госдуму до конца текущей недели.
Армия и оружие
Турция заявила о неудовлетворенности переговорами с Россией по Идлибу
Переговоры России и Турции по ситуации в сирийском Идлибе «пока не принесли удовлетворительных результатов».
Политика
Сурков освобожден от должности помощника Путина
Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
Армия и оружие
Минобороны: военные колонны США массово завозят в Сирию оружие
С начала 2020 года в районы Сирии, контролируемые военными контингентами США и их сателлитов, с территории Ирака прибыло 13 автоколонн с оружием и боеприпасами, сообщил 18 февраля начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлёв.
Технологии
В России резко упали цены на игровые консоли Xbox One
В России резко упали цены на игровые консоли Xbox One, а также на геймпады, которые продают по сниженной стоимости в ряду российских магазинов, включая «М.Видео», «Эльдорадо», DNS.
Политика
Шойгу заявил, что США грабят нефтяные богатства в Сирии
В Риме прошли переговоры глав МИД и Минобороны РФ Сергея Лаврова и Сергея Шойгу с их итальянскими коллегами Луиджи Ди Майо и Лоренцо Гуэрини в формате "2+2".
Общество
Ветераны ВОВ получили пожизненное право бесплатного проезда в поездах
Ветераны Великой Отечественной войны теперь могут бесплатно ездить в поездах "Российских железных дорог" и "Федеральной пассажирской компании".
Футбол
Джанелли Имбула может усилить «Локомотив»
Французский полузащитник Жанелли Имбула может стать игроком "Локомотива".
Экономика
В РФ может возникнуть дефицит одежды и обуви из-за карантина в Китае
Продавцы одежды и обуви в России могут испытать дефицит товаров при поставках из Китая в случае продления карантина из-за эпидемии коронавируса.
Кино
Вуди Харрельсона расстреляли на видео со съемок «Венома 2»
Гаджеты
31 марта Apple представит iPhone SE 2
Apple готовится провести презентацию iPhone SE 2 (или iPhone 9) уже 31 марта.
Политика
Владимир Путин ответил на 20 вопросов журналистов ТАСС
20 февраля выйдет спецпроект «20 вопросов Владимиру Путину».
Политика
Путин подписал закон о присвоении званий ветеранов военным в Крыму
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность присвоения звания ветерана для военнослужащих, проходивших службу в вооруженных силах, дислоцированных на территориях в Крыму и Севастополе на день принятия их в состав России, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Политика
В КС прокомментировали позицию судьи о правопреемнике СССР
В Конституционном суде прокомментировали позицию судьи Константина Арановского, который предложил не считать Россию правопреемницей СССР, поскольку полагает, что Советский Союз — «незаконно созданное государство».
Происшествия
Бастрыкин дал поручения по делу о подготовке терактов в Крыму
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести следственные действия по делу о подготовке терактов в Крыму двумя подростками.
Армия и оружие
ЛНР обвинила украинские войска в обстреле жилых домов
Власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) обвинили украинские войска в обстреле населенных пунктов, в результате которого пострадали жилые дома.
Происшествия
Трое военных погибли в воинской части под Мурманском
В воинской части в Мурманской области за минувшие выходные погибли трое военных. Об этом сообщает ИА "СеверПост.ru".
Политика
Янукович обратился к украинцам в годовщину Майдана
Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился к соотечественникам по случаю шестой годовщины гибели людей во время массовых беспорядков на майдане Незалежности.
Происшествия
Канада начала процесс депортации экс-члена зондеркоманды Оберлендера
Канада начала процесс депортации 96-летнего Гельмута Оберлендера, материалы о котором запросила Россия в рамках дела об убийстве воспитанников детдома в Ейске в годы Великой Отечественной войны, сообщает РИА Новости.
Кино
Режиссер Клим Шипенко прокомментировал возможность сиквела «Холопа»
Армия и оружие
Дан старт швартовным испытаниям на МРК «Одинцово»
Специалисты СЗ "Пелла" приступили к швартовным испытаниям на МРК "Одинцово". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Происшествия