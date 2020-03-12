Общество

КоммерсантъКоммерсантъСША ввели санкции против дочерней компании «Роснефти»

Прекратить взаимодействие с TNK Trading International SA американским компаниям необходимо до 20 мая. Напомним, в феврале США ввели санкции против другой «дочки» «Роснефти» — швейцарской компании Rosneft Trading. Тогда на фоне новостей о санкциях акции «Роснефти» на Московской бирже упали на 5%.
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США ввели санкции против дочерней компании «Роснефти»

ТАСС13:38

США ввели санкции против швейцарской «дочки» Роснефти

РИА Новости13:24

США ввели санкции против другой «дочки» «Роснефти»

Интерфакс13:08

США ввели санкции против дочерней компании «Роснефти»

Коммерсантъ13:11

США ввели санкции против «дочки» «Роснефти» за работу в Венесуэле

РБК13:13

США ввели санкции против еще одной дочерней компании «Роснефти» из-за сотрудничества с Венесуэлой

Эхо Москвы13:32

В Госдуме оценили санкционную политику США против «Роснефти»

RT на русском13:22
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В базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства на новую генерацию Toyota Highlander.
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Президент США Дональд Трамп заявил, что цены на нефть сейчас такие, о которых он мог лишь мечтать.
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