Общество

ТАССТАСССША ввели санкции против дочерней компании «Роснефти»

Соединенные Штаты вводят санкции против дочерней компании "Роснефти" TNK Trading International SA, которая, как они утверждают, осуществляет поставки венесуэльской нефти в обход ранее введенных рестрикций.
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Помпео рассказал о причинах введения санкций против «дочки» Роснефти

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США ввели санкции против «дочки» «Роснефти» за работу в Венесуэле

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США ввели санкции против еще одной дочерней компании «Роснефти» из-за сотрудничества с Венесуэлой

Эхо Москвы13:32

В Госдуме оценили санкционную политику США против «Роснефти»

RT на русском13:22
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В России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Коммерсантъ 12:27
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Учения НАТО в Норвегии отменили из-за коронавируса

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Назван очаг нового глобального экономического кризиса

Если коронавирус приведет к новому глобальному финансовому кризису, его очагом станет банковский сектор Италии.
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Минздрав Украины сообщил о двух новых подтвержденных случаях коронавируса в стране, случаи зафиксированы в Житомирской и Черновицкой области.
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Сахалинец избил себя монтировкой,чтобы инсценировать ограбление

По данному факту следственный отдел полиции Холмска возбудил уголовное дело по статье заведомо ложный донос о совершении преступления .
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В первом матче 1/8 финала Лиги Европы сезона-2019/20 донецкий "Шахтер" обыграл немецкий "Вольфсбург".
Газета.Ru 18:03
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В Приморье продолжается забастовка строителей на острове Русский

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Биржа в США закрылась рекордным падением с 1987 года

Индексы США закрылись с серьезным падением, обрушившись на 7,9-9,3 процента, свидетельствуют данные торгов.
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Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос

"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
РИА Новости 14:38
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Саудовская Аравия предложила Европе нефть по 25 долларов за баррель

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Российская газета 09:43
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Everspin и GlobalFoundries продлили соглашение о совместной разработке MRAM до норм 12 нм

Компания Everspin Technologies сообщила о дополнении соглашения с GlobalFoundries (GF), предусматривающего совместную разработку магниторезистивной памяти с переносом момента (Spin-Transfer Torque MRAM или STT-MRAM).
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Володин назвал атаки на Терешкову атаками на Россию

Володин считает, что "атаки, которые сегодня идут на Терешкову - это атаки на нашу страну".
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Свердловчане собирают подписи за переименование улицы Терешковой

Свердловчане собирают подписи за переименование улицы Терешковой Жители Артемовского возмутились после поправок, «обнуляющих» срок Владимира Путина.
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Большунов досрочно получил титул победителя Кубка мира

Россиянин Александр Большунов за пять гонок до конца сезона стал победителем общего зачёта Кубка мира по лыжным гонкам.
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Общество

ВОЗ объявила пандемию коронавируса

Всемирная организация здравоохранения признала распространение коронавируса COVID-19 пандемией, об этом СМИ заявил глава организации Тедрос Гебрейесус.
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Bloomberg сообщил об отказе Индонезии от российских истребителей

Администрация Дональда Трампа вынудила Индонезию отказаться от сделки с Россией по покупке истребителей Су-35, пишет Bloomberg.
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Врач назвал четыре основные угрозы коронавируса для РФ

Второй угрозой врач назвал истощение медицинской системы.
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В Чечне вместе с друзьями исчез дагестанец, оскорбивший Кадырова

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Специализированные автоспортивные издания Autosport и Motorsport со ссылкой на высокопоставленные источники в руководстве «Формулы-1» сообщили, что стартовый этап чемпионата мира — Гран-при Австралии, намеченный на 13–15 марта, будет отменен из-за эпидемии коронавируса.
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Англия догоняет Испанию. Что будет с рейтингом УЕФА?

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В Минобороны рассказали о полете российских Ту-160 над Атлантикой

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Диетолог Тутельян рассказал о масштабах проблемы ожирения в России

Главный внештатный диетолог названного ведомства Виктор Тутельян рассказал, сколько жителей страны испытывает проблемы с лишним весом.
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Пожар на площади одной тысячи "квадратов" разгорелся в ресторане гольф-клуба Moscow Country Club, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС по Московской области.
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