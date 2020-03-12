Общество
ТАСССША ввели санкции против дочерней компании «Роснефти»
Соединенные Штаты вводят санкции против дочерней компании "Роснефти" TNK Trading International SA, которая, как они утверждают, осуществляет поставки венесуэльской нефти в обход ранее введенных рестрикций.
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Общество
В России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Армия и оружие
Учения НАТО в Норвегии отменили из-за коронавируса
«Руководство вооруженными силами сегодня (11 марта) приняло решение об остановке крупных международных учений Cold Response из-за риска распространения коронавируса», — передает сообщение телерадиокомпания NRK.
Экономика
Назван очаг нового глобального экономического кризиса
Если коронавирус приведет к новому глобальному финансовому кризису, его очагом станет банковский сектор Италии.
Здоровье
На Украине подтвердили два новых случая заражения коронавирусом
Минздрав Украины сообщил о двух новых подтвержденных случаях коронавируса в стране, случаи зафиксированы в Житомирской и Черновицкой области.
Политика
Козак анонсировал прямые переговоры Киева и Донбасса
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак анонсировал появление «нового механизма» урегулирования конфликта в Донбассе.
Энергетика
В Минфине заявили, что цены на бензин в России не изменятся
Обвал цен на нефть на мировых рынках никак не должен сказаться на стоимости бензина в России, заявил замминистра финансов РФ Алексей Сазонов.
Футбол
Ливерпуль — Атлетико 2:3
Общество
Pornhub открыл итальянцам бесплатный доступ к премиум-подписке
Порносайт Pornhub открыл жителям Италии бесплатный доступ к премиум-подписке до 3 апреля из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, сообщает Daily Mail в четверг, 12 марта.
Происшествия
Сахалинец избил себя монтировкой,чтобы инсценировать ограбление
По данному факту следственный отдел полиции Холмска возбудил уголовное дело по статье заведомо ложный донос о совершении преступления .
Футбол
«Шахтер» в гостях обыграл «Вольфсбург» в матче Лиги Европы
В первом матче 1/8 финала Лиги Европы сезона-2019/20 донецкий "Шахтер" обыграл немецкий "Вольфсбург".
Общество
В Приморье продолжается забастовка строителей на острове Русский
Владивосток, 12 марта 2020, 11:08 — REGNUM В Приморье, на острове Русский на площадке строительства музейно-театрального комплекса продолжается забастовка рабочих, требующих выплатить им долги по зарплате.
Экономика
Биржа в США закрылась рекордным падением с 1987 года
Индексы США закрылись с серьезным падением, обрушившись на 7,9-9,3 процента, свидетельствуют данные торгов.
Политика
Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос
"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
Энергетика
Саудовская Аравия предложила Европе нефть по 25 долларов за баррель
Саудовская Аравия готова продавать свою нефть марки Arab Light в Европе по цене 25 долларов за баррель и утроить объемы своих поставок.
Гаджеты
Everspin и GlobalFoundries продлили соглашение о совместной разработке MRAM до норм 12 нм
Компания Everspin Technologies сообщила о дополнении соглашения с GlobalFoundries (GF), предусматривающего совместную разработку магниторезистивной памяти с переносом момента (Spin-Transfer Torque MRAM или STT-MRAM).
Политика
Володин назвал атаки на Терешкову атаками на Россию
Володин считает, что "атаки, которые сегодня идут на Терешкову - это атаки на нашу страну".
Политика
Свердловчане собирают подписи за переименование улицы Терешковой
Свердловчане собирают подписи за переименование улицы Терешковой Жители Артемовского возмутились после поправок, «обнуляющих» срок Владимира Путина.
Спорт
Большунов досрочно получил титул победителя Кубка мира
Россиянин Александр Большунов за пять гонок до конца сезона стал победителем общего зачёта Кубка мира по лыжным гонкам.
Общество
ВОЗ объявила пандемию коронавируса
Всемирная организация здравоохранения признала распространение коронавируса COVID-19 пандемией, об этом СМИ заявил глава организации Тедрос Гебрейесус.
Политика
Bloomberg сообщил об отказе Индонезии от российских истребителей
Администрация Дональда Трампа вынудила Индонезию отказаться от сделки с Россией по покупке истребителей Су-35, пишет Bloomberg.
Здоровье
Врач назвал четыре основные угрозы коронавируса для РФ
Второй угрозой врач назвал истощение медицинской системы.
Происшествия
В Чечне вместе с друзьями исчез дагестанец, оскорбивший Кадырова
Автоспорт
Гран-при Австралии может быть отменен
Специализированные автоспортивные издания Autosport и Motorsport со ссылкой на высокопоставленные источники в руководстве «Формулы-1» сообщили, что стартовый этап чемпионата мира — Гран-при Австралии, намеченный на 13–15 марта, будет отменен из-за эпидемии коронавируса.
Здоровье
Из-за коронавируса на Украине ввели карантин
Правительство Украины утвердило план по сдерживанию эпидемии COVID-19, для чего по всей территории страны вводится карантин.
Футбол
Англия догоняет Испанию. Что будет с рейтингом УЕФА?
Португальские, российские, бельгийские и голландские команды выбыли из еврокубков, потому в первой десятке таблицы коэффициентов УЕФА вряд ли что-то изменится до конца сезона.
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о полете российских Ту-160 над Атлантикой
В ведомстве в очередной раз подчеркнули, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана "в строгом соответствии с международными правилами".
Игры
CD Projekt Red может выпустить новую игру во вселенной «Ведьмака»
CD Projekt Red может выпустить новую игру по «Ведьмаку».
Здоровье
Диетолог Тутельян рассказал о масштабах проблемы ожирения в России
Главный внештатный диетолог названного ведомства Виктор Тутельян рассказал, сколько жителей страны испытывает проблемы с лишним весом.
Происшествия
Под Москвой горит ресторан гольф-клуба Moscow Country Club
Пожар на площади одной тысячи "квадратов" разгорелся в ресторане гольф-клуба Moscow Country Club, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС по Московской области.