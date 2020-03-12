Общество
ТАСССША ввели санкции против дочерней компании «Роснефти»
Соединенные Штаты вводят санкции против дочерней компании "Роснефти" TNK Trading International SA, которая, как они утверждают, осуществляет поставки венесуэльской нефти в обход ранее введенных рестрикций.
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Спорт
ВФЛА оштрафовали на 10 миллионов долларов за допинговый скандал
Футбол
Кокорин станцевал лезгинку после дубля за «Сочи»
Футболист «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за клуб «Сочи», станцевал лезгинку после матча с «Оренбургом» 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Армия и оружие
Учения НАТО в Норвегии отменили из-за коронавируса
«Руководство вооруженными силами сегодня (11 марта) приняло решение об остановке крупных международных учений Cold Response из-за риска распространения коронавируса», — передает сообщение телерадиокомпания NRK.
Автоспорт
Гран-при Австралии может быть отменен
Футбол
У главного тренера лондонского «Арсенала» выявлен коронавирус
Главный тренер лондонского футбольного клуба "Арсенал" Микель Артета заразился коронавирусом, сообщается на официальном сайте команды.
Армия и оружие
Министр обороны Украины заявил о недостижимости ВСУ стандартов НАТО
Политика
Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос
"Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.
Политика
В МИД КНР допустили, что военные США завезли коронавирус в Ухань
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь допустил, что военные США могли занести коронавирусную инфекцию COVID-19 в китайский город Ухань.
Игры
CD Projekt Red может выпустить новую игру во вселенной «Ведьмака»
CD Projekt Red может выпустить новую игру по «Ведьмаку».
Энергетика
Саудовская Аравия предложила Европе нефть по 25 долларов за баррель
Саудовская Аравия готова продавать свою нефть марки Arab Light в Европе по цене 25 долларов за баррель и утроить объемы своих поставок.
Политика
Депутата Госдумы Катасонова отправили на принудительный карантин
Обновлено в 18:46 Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил аннулировать на две недели пропуск депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, который 5 марта вернулся из Франции и не отправился на карантин, сообщает ТАСС.
Общество
Мэр объявил режим ЧС в Нью-Йорке из-за коронавируса
Режим чрезвычайной ситуации из-за распространения заболевания, вызываемого новым коронавирусом, введен в американском городе Нью-Йорк.
Общество
Количество жертв коронавируса в Италии превысило тысячу человек
Вечером в четверг, 12 марта, стало известно, что количество жертв коронавируса нового типа в Италии превысило тысячу человек.
Здоровье
Названы четыре главные опасности коронавируса для России
Для России существует четыре главные опасности в случае вспышки коронавируса в стране.
Здоровье
В Петербурге под наблюдением находятся 1335 человек из-за коронавируса
В Петербурге 1335 человек попали под медицинское наблюдение из-за коронавируса COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Экономика
Кудрин заявил об угрозе мирового кризиса
Мировая экономика, скорее всего, стоит на пороге нового кризиса, который может быть очень чувствительным, заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.
Экономика
Михельсон купил акции «НОВАТЭКа» на 150 миллионов
Глава ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон приобрел ценные бумаги компании почти на 7 млн долларов. Сделки совершались в течение двух дней.
Хоккей
Знарок: игра плей-офф без зрителей – это не хоккей, никаких эмоций нет
Главный тренер московского "Спартака" Олег Знарок заявил, что игру плей-офф без зрителей даже нельзя назвать хоккеем.
Культура
Apple и Эрмитаж сняли пятичасовой фильм о музее на iPhone
Компания Apple совместно с Эрмитажем создали фильм о музее, снятый одним кадром.
Армия и оружие
США пока отказались от создания системы ПРО против России и Китая
Создание средств противоракетной обороны от России и Китая не входит в планы Минобороны США, заявил директор Агентства по ПРО Министерства обороны США вице-адмирал ВМС Джон Хилл, сообщает 12 марта ТАСС.
Здоровье
В России впервые выявили коронавирус у ребенка
В России впервые выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у ребенка.
Музыка
Участники группы Little Big рассказали о песне для «Евровидения»
Участники группы Little Big, которая представит Россию на "Евровидении" в Нидерландах в мае, не ожидали, что Первый канал одобрит их заявку.
Шоу-бизнес
Прилучный подарил Муцениеце кольцо с бриллиантом
Девушка отреагировала на подарок с юмором, отметив, что Прилучный жмот, ведь она хотела три кольца, а не одно.
Фигурное катание
Чемпионат мира по фигурному катанию могут отменить
Канадские официальные лица планируют принять окончательное решение в ближайшие дни Ожидается, что официальные лица канадской провинции Квебек в ближайшие дни примут решение о том, разрешат ли они провести чемпионат мира по фигурному катанию в Монреале в соответствии с графиком с 16 по 22 марта, или же из-за проблем, связанных со вспышкой коронавируса, соревнование будет отменено либо перенесено.
Общество
Суд в Германии отклонил иск против строительства газопровода Eugal
Высший административный суд Берлина и Бранденбурга отклонил иск против строительства трубопровода Eugal, который будет принимать газ из «Северного потока-2», сообщает пресс-служба суда.
Хоккей
НХЛ остановила сезон из-за коронавируса
Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) приняло решение остановить чемпионат из-за коронавируса, сообщает New York Post.
Шоу-бизнес
От парализованного актера Алексея Янина съехала жена
36-летний российский актер Алексей Янин, звезда сериалов "Клуб", "Дочки-матери", "Фурцева", "Опережая выстрел", продолжает восстанавливаться после тяжелого инсульта, который он пережил в 2015 году.
Общество
Франция закрывает все учебные заведения из-за коронавируса
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о закрытии всех учебных заведений из-за распространения коронавируса, пишет РИА "Новости".