Соединенные Штаты вводят санкции против дочерней компании "Роснефти" TNK Trading International SA, которая, как они утверждают, осуществляет поставки венесуэльской нефти в обход ранее введенных рестрикций.

Футбол Кокорин станцевал лезгинку после дубля за «Сочи» Футболист «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за клуб «Сочи», станцевал лезгинку после матча с «Оренбургом» 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Политика Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос "Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.

Энергетика Саудовская Аравия предложила Европе нефть по 25 долларов за баррель Саудовская Аравия готова продавать свою нефть марки Arab Light в Европе по цене 25 долларов за баррель и утроить объемы своих поставок.

Политика Депутата Госдумы Катасонова отправили на принудительный карантин Обновлено в 18:46 Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил аннулировать на две недели пропуск депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, который 5 марта вернулся из Франции и не отправился на карантин, сообщает ТАСС.

Экономика Кудрин заявил об угрозе мирового кризиса Мировая экономика, скорее всего, стоит на пороге нового кризиса, который может быть очень чувствительным, заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.

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Армия и оружие США пока отказались от создания системы ПРО против России и Китая Создание средств противоракетной обороны от России и Китая не входит в планы Минобороны США, заявил директор Агентства по ПРО Министерства обороны США вице-адмирал ВМС Джон Хилл, сообщает 12 марта ТАСС.

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Фигурное катание Чемпионат мира по фигурному катанию могут отменить Канадские официальные лица планируют принять окончательное решение в ближайшие дни Ожидается, что официальные лица канадской провинции Квебек в ближайшие дни примут решение о том, разрешат ли они провести чемпионат мира по фигурному катанию в Монреале в соответствии с графиком с 16 по 22 марта, или же из-за проблем, связанных со вспышкой коронавируса, соревнование будет отменено либо перенесено.