Общество

ТАССТАСССША ввели санкции против дочерней компании «Роснефти»

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Соединенные Штаты вводят санкции против дочерней компании "Роснефти" TNK Trading International SA, которая, как они утверждают, осуществляет поставки венесуэльской нефти в обход ранее введенных рестрикций.
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