Общество
ТАСССША ввели санкции против дочерней компании «Роснефти»
Соединенные Штаты вводят санкции против дочерней компании "Роснефти" TNK Trading International SA, которая, как они утверждают, осуществляет поставки венесуэльской нефти в обход ранее введенных рестрикций.
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Общество
Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой
У недвижимости Валентины Терешковой – депутата Госдумы, предложившей поправку к Конституции об обнулении президентских сроков, неожиданно пропали данные о владельце.
Футбол
Кокорин удвоил преимущество «Сочи» в матче против «Оренбурга»
Форвард «Сочи» Александр Кокорин забил гол в перенесенном матче 18-го тура против «Оренбурга».
Общество
В России зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки зарегистрировали шесть новых случаев коронавируса: четыре в Москве, по одному в Калининграде и Краснодарском крае, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
Энергетика
Reuters: Саудовская Аравия пытается вытеснить российскую нефть с рынка
Саудовская Аравия пытается вытеснить российскую нефть с рынка, пишет Reuters со ссылкой на источники.
Хоккей
«Динамо» обыграло «Спартак» и вышло во второй раунд плей-офф КХЛ
Московское "Динамо" обыграло столичный "Спартак" в шестой игре первого раунда плей-офф КХЛ и завершило серию победой со счетом 4-2.
Политика
Козак анонсировал прямые переговоры Киева и Донбасса
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак анонсировал появление «нового механизма» урегулирования конфликта в Донбассе.
Финансы
Рост рубля на новости об агрессивных мерах ФРС оказался недолгим
Затянувшаяся распродажа активов на финансовых рынках вынудила ФРС действовать, и новость о том, что регулятор готов предоставить рынкам более $4 трлн в рамках операций репо спровоцировала весьма бурную позитивную реакцию инвесторов.
Футбол
Клопп назвал болельщиков «Ливерпуля» чёртовыми идиотами
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп резко осудил действия фанатов команды перед ответным поединком 1/8 финала Лиги чемпионов с "Атлетико".
Политика
Депутата Госдумы Катасонова отправили на принудительный карантин
Обновлено в 18:46 Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил аннулировать на две недели пропуск депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, который 5 марта вернулся из Франции и не отправился на карантин, сообщает ТАСС.
Авто
Седан Datsun on-DO получил новую комплектацию
Новая версия Comfort займёт нишу в перечне комплектаций седана Datsun on-DO между Trust III и Dream I. Автомобиль в данном исполнении получит 15-дюймовые литые диски, задние датчики парковки и обогрев ветрового стекла.
Кино
«Кинопоиск HD» покажет семь оригинальных сериалов
Футбол
Вишча принес «Инстанбулу» очередную победу в Лиге Европы
Единственный мяч на 88-й минуте матча забил 30-летний вингер национальной сборной Боснии и Герцеговины Эдин Вишча, реализовав удар с одиннадцатиметровой отметки.
Футбол
Манчестер Юнайтед забил ЛАСКу пять безответных мячей в Лиге Европы
Вена, 12 марта 2020, 22:49 — REGNUM 12 марта на стадионе «Линцер» был разыгран первый матч 1/8 финала Лиги Европы 2019/20 между командами «ЛАСК» и «Манчестер Юнайтед».
Политика
Путин назвал бизнесменов жуликами
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что считает представителей малого бизнеса, в основном занимающихся торговлей, жуликами.
Общество
Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом
По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.
Здоровье
В Петербурге у 129 человек подозревают коронавирус
В Петербурге 129 человек, вернувшихся из неблагополучных по ситуации с коронавирусом стран, доставлены в больницы с признаками ОРВИ.
Происшествия
В Калининградской области школьницу насмерть придавило упавшим деревом
Двенадцатилетнюю школьницу насмерть придавило упавшим из-за ураганного ветра деревом в городе Гурьевск Калининградской области, проводится проверка, сообщила РИА Новости представитель СУ СК России по региону Наталья Гацко.
Общество
Меган Маркл разрыдалась, улетая от принца Гарри в Канаду
Меган Маркл разрыдалась во время прощания с принцем Гарри.
Музыка
Группа «Время и Стекло» сообщила о распаде
Музыка
Little Big выступит на «Евровидении-2020» в расширенном составе
«В эфире радио Energy было заявлено, что Little Big выступит на «Евровидении» в расширенном составе, на сцену выйдут шесть человек», — цитирует сообщение «РИА Новости».
Футбол
«Вольфсбург» — «Шахтер». Прогноз Максима Калиниченко на матч Лиги Европы
Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал прогноз на первый матч 1/8 финала Лиги Европы «Вольфсбург» — «Шахтер», который состоится сегодня, 12 марта, и начнется в 23:00 по московскому времени.
Экономика
В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране
Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Кино
Дочь Миллы Йовович получила главные роли в двух фильмах
Лос-Анджелес, США, 12 марта 2020, 10:27 — REGNUM Сразу две главные роли в новых фильмах «Черная вдова» от Marvell и «Питер Пэн и Венди» от Disney получила старшая дочь Миллы Йовович Эвер Габо Андерсен.
Армия и оружие
Корвет «Гремящий» отправился на Балтфлот для госиспытаний
Как сообщили в пресс-службе Северного флота, корвет "Гремящий" приступит к очередному этапу государственных ходовых испытаний, которые пройдут на Балтийском флоте.
Экономика
Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о новом крахе
Вашингтон, 12 марта 2020, 04:42 — REGNUM Грядущий экономический кризис будет более серьёзным, чем в 2008 году, заявил предсказавший его экономист Джесси Коломбо газете The Independent.
Политика
Володин рассказал о кампании против Терешковой из-за поправки о Путине
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что против депутата от «Единой России» Валентины Терешковой началась «оголтелая кампания» после того, как она внесла поправку к Конституции об обнулении президентских сроков, пишет «Интерфакс».
Шоу-бизнес
Иван Охлобыстин показал 21-летнюю красавицу-дочь
Пара воспитывает двоих сыновей Василия, который появился на свет 5 марта 2001 года, и Савву (22 марта 2006 г. р.) и четырех дочек Анфису (8 августа 1996 г. р.), Евдокию (2 ноября 1997 г. р.), Варвару (9 марта 1999 г. р.) и Иоанну (17 августа 2002 г. р.). Кстати, старший сын актеров учится во ВГИКе.