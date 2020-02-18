Политика

РБКРБКСША ввели санкции против «дочки» «Роснефти» из-за Венесуэлы

В заявлении «Роснефти» в связи с введением санкций против дочерней структуры новые ограничения названы незаконными. В компании подчеркнули, что Минфин США не предоставил никаких доказательств того, что «Роснефть» как-либо нарушала санкционный режим в отношении Венесуэлы.
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В «Роснефти» прокомментировали санкции США против своей «дочки»

РИА Новости18:24

Трамп считает санкции в отношении Rosneft Trading направленными против Венесуэлы

Коммерсантъ18:57

Министр нефти Венесуэлы: США хотят устранить конкурентов в нефтяной сфере путем санкций

ТАСС20:37

Трамп назвал санкции против «дочки» «Роснефти» нацеленными на Венесуэлу

РБК16:21

Rosneft Trading попала под санкции США

Finam.Ru10:39

В Думе пообещали не бросать сотрудничество с Венесуэлой на фоне энергосанкций США

Интерфакс11:30

«Роснефть» назвала произволом санкции США против «дочки» компании

Rambler News Service14:40
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Армия и оружие

Ливийский фельдмаршал заявил об уничтожении турецкого судна с оружием

Российская газета 09:45
Армия и оружие

Российские самолеты не смогут летать над территорией Турции

О сведениях о запрете стали говорить после того, как одному российскому самолету было отказано в предоставлении воздушного пространства Турции.
ИнфоСМИ 11:39
Общество

При оплате услуг в отелях и кафе россияне смогут снимать наличные

Россияне при оплате услуг смогут снимать наличные средства с карт в отелях, аптеках, кафе, ресторанах и на заправках.
Соловей.Инфо 03:30
Экономика

В России изменятся правила получения пенсий на банковские карты

С 1 июля 2020 года будет завершен переходный период перевода пенсионных и иных социальных выплат на банковскую карту «Мир».
Моя Москва.онлайн 11:04
Общество

В России изменят схему распределения частот под 5G

Аукционы на частоты для сетей 5G, запланированные в 2020 году, могут быть отменены.
Lenta.ru 17:06
Авто

Kia опубликовала официальные фотографии нового Sorento

Корейская пресса уже рассказывает о линейке двигателей нового поколения Sorento, но Kia пока ничего не подтвердила.
AvtoVolgograda.ru 07:06
Шоу-бизнес

Певица Бритни Спирс травмировала ногу

Американская певица и танцовщица Бритни Спирс травмировала ногу.
Актуальные Новости 03:41
Общество

Госдума отменила штрафы за нацистскую символику без ее пропаганды

Положения о запрете демонстрации нацисткой симфолики предлагается не распространять на все случаи использования нацистской либо экстремистской атрибутики или символики, если при этом «формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии», уточнил представитель Ямпольской.
Rambler News Service 05:47
Политика

В Минске ответили на слова Пристайко о «войне» Белоруссии с Россией

В Минске слова министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко об угрозе войны между Россией и Белоруссией назвали не очень обдуманными.
Gazeta.SPb 03:40
Общество

Россия временно остановит въезд граждан Китая

С 20 февраля Россия временно остановит пропуск граждан Китая через государственную границу.
RT на русском 14:04
Шоу-бизнес

Джиган и Оксана Самойлова стали родителями в четвёртый раз

Джиган написал, что жена осчастливила его, родив мальчика.
КМВ Новости 13:11
Происшествия

Ещё один россиянин заразился коронавирусом на лайнере в Японии

RT на русском 08:14
Армия и оружие

Россия атаковала район террористов в Сирии

Военно-воздушные силы (ВВС) России атаковали террористов в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо.
Lenta.ru 14:53
Культура

На ТВ стартовал показ нового сериала «Домашний арест»

Премьера кинокартины состоялась 17 февраля на телеканале ТНТ. Авторами сериала являются Петр Буслов и Семен Слепаков.
ИнфоСМИ 02:10
Шоу-бизнес

Якубович назвал размер своей пенсии

Народный артист России, ведущий программы "Поле чудес" Леонид Якубович озвучил в интервью порталу Teleprogramma.pro размер своей пенсии.
РИА Новости 19:30
Авто

В России представлен обновленный Hyundai Solaris

Как сообщили в компании, серийное производство обновленных Солярисов на заводе в Петербурге уже стартовало.
Tvoe-avto.com 10:15
Политика

В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17

Интерфакс 04:48
Экономика

В Думу внесли законопроект о покупке правительством акций Сбербанка

Законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у Банка России внесли на рассмотрение в Госдуму, следует из электронной базы данных нижней палаты российского парламента.
РБК вчера в 02:17
Происшествия

Фигурант дела о геноциде в Ейске просит не депортировать его из Канады

Гельмут Оберлендер, бывший переводчик зондеркоманды СС, устроившей массовое убийство детдомовцев в Ейске в 1942 году, попросил не депортировать его из Канады, сообщила РИА Новости представитель Комиссии по иммиграции и беженцам страны (IRB) Анна Пейп.
РИА Новости 18:11
Армия и оружие

Ополченцы ЛНР и ВСУ обвинили друг друга в обстрелах в Донбассе

Известия 03:17
Общество

Принят закон о бесплатном горячем питании школьников

В рамках доработки документа по итогам Послания депутаты уточнили, что учащиеся начальных классов обеспечиваются бесплатным горячим питанием не менее одного раза в день - при этом в меню должны быть и горячее блюдо, и горячий напиток.
Российская газета 05:25
Происшествия

Самолёт SSJ-100 совершил аварийную посадку в аэропорту Внуково

RT на русском 13:46
Происшествия

ФСБ задержала двух готовивших теракты в Керчи подростков

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала двух подростков, которые планировали теракты в учебных заведениях Керчи.
Газета.Ru 10:54
Политика

Путин поддержал отмену банковских комиссий при оплате ЖКХ

Позже в беседе с журналистами Неверов заявил, что законопроект об отмене банковских комиссии при оплате услуг ЖКХ будет внесен в Госдуму до конца текущей недели.
Интерфакс 07:13
Общество

Россия проиграла спор с акционерами ЮКОСа на $50 млрд

Суд по делу ЮКОСа В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов.
РИА Новости 07:34
Происшествия

Задержание гендиректора «Титановой долины» назвали провокацией

Задержание руководителя свердловской «Титановой долины» Артемия Кызласова может быть провокацией.
REGNUM 01:12
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2004

Среди регионов по количеству зараженных первое место занимает центральная провинция Хубэй, где зарегистрированы более 61,6 тыс. инфицированных, из них 1921 умерли, выздоровели 9128 человек.
ТАСС 19:34
Общество

В Apple предупредили об ограничении из-за коронавируса поставок iPhone

Мировые поставки iPhone из-за вспышки коронавируса COVID-19 и связанных с нею проблем в работе предприятий, будут временно ограничены.
МонаВиста 15:08
Шоу-бизнес

Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал

Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Новая Кубань вчера в 07:58
Авто

Показали новые изображения «Русского Прадо» от УАЗ

На прошлой неделе появились дизайнерские наброски УАЗ «Патриот» следующей генерации, сделанные по размещенным в Роспатента документам отдельных элементов «Русского Прадо».
Автоновости дня 08:00
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