Политика
РБКСША ввели санкции против «дочки» «Роснефти» из-за Венесуэлы
В заявлении «Роснефти» в связи с введением санкций против дочерней структуры новые ограничения названы незаконными. В компании подчеркнули, что Минфин США не предоставил никаких доказательств того, что «Роснефть» как-либо нарушала санкционный режим в отношении Венесуэлы.
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Армия и оружие
Ливийский фельдмаршал заявил об уничтожении турецкого судна с оружием
Армия и оружие
Российские самолеты не смогут летать над территорией Турции
О сведениях о запрете стали говорить после того, как одному российскому самолету было отказано в предоставлении воздушного пространства Турции.
Общество
При оплате услуг в отелях и кафе россияне смогут снимать наличные
Россияне при оплате услуг смогут снимать наличные средства с карт в отелях, аптеках, кафе, ресторанах и на заправках.
Экономика
В России изменятся правила получения пенсий на банковские карты
С 1 июля 2020 года будет завершен переходный период перевода пенсионных и иных социальных выплат на банковскую карту «Мир».
Общество
В России изменят схему распределения частот под 5G
Аукционы на частоты для сетей 5G, запланированные в 2020 году, могут быть отменены.
Авто
Kia опубликовала официальные фотографии нового Sorento
Корейская пресса уже рассказывает о линейке двигателей нового поколения Sorento, но Kia пока ничего не подтвердила.
Шоу-бизнес
Певица Бритни Спирс травмировала ногу
Американская певица и танцовщица Бритни Спирс травмировала ногу.
Общество
Госдума отменила штрафы за нацистскую символику без ее пропаганды
Положения о запрете демонстрации нацисткой симфолики предлагается не распространять на все случаи использования нацистской либо экстремистской атрибутики или символики, если при этом «формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии», уточнил представитель Ямпольской.
Политика
В Минске ответили на слова Пристайко о «войне» Белоруссии с Россией
В Минске слова министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко об угрозе войны между Россией и Белоруссией назвали не очень обдуманными.
Общество
Россия временно остановит въезд граждан Китая
С 20 февраля Россия временно остановит пропуск граждан Китая через государственную границу.
Шоу-бизнес
Джиган и Оксана Самойлова стали родителями в четвёртый раз
Джиган написал, что жена осчастливила его, родив мальчика.
Происшествия
Ещё один россиянин заразился коронавирусом на лайнере в Японии
Армия и оружие
Россия атаковала район террористов в Сирии
Военно-воздушные силы (ВВС) России атаковали террористов в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо.
Культура
На ТВ стартовал показ нового сериала «Домашний арест»
Премьера кинокартины состоялась 17 февраля на телеканале ТНТ. Авторами сериала являются Петр Буслов и Семен Слепаков.
Шоу-бизнес
Якубович назвал размер своей пенсии
Народный артист России, ведущий программы "Поле чудес" Леонид Якубович озвучил в интервью порталу Teleprogramma.pro размер своей пенсии.
Авто
В России представлен обновленный Hyundai Solaris
Как сообщили в компании, серийное производство обновленных Солярисов на заводе в Петербурге уже стартовало.
Экономика
В Думу внесли законопроект о покупке правительством акций Сбербанка
Законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у Банка России внесли на рассмотрение в Госдуму, следует из электронной базы данных нижней палаты российского парламента.
Происшествия
Фигурант дела о геноциде в Ейске просит не депортировать его из Канады
Гельмут Оберлендер, бывший переводчик зондеркоманды СС, устроившей массовое убийство детдомовцев в Ейске в 1942 году, попросил не депортировать его из Канады, сообщила РИА Новости представитель Комиссии по иммиграции и беженцам страны (IRB) Анна Пейп.
Общество
Принят закон о бесплатном горячем питании школьников
В рамках доработки документа по итогам Послания депутаты уточнили, что учащиеся начальных классов обеспечиваются бесплатным горячим питанием не менее одного раза в день - при этом в меню должны быть и горячее блюдо, и горячий напиток.
Происшествия
Самолёт SSJ-100 совершил аварийную посадку в аэропорту Внуково
Происшествия
ФСБ задержала двух готовивших теракты в Керчи подростков
Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала двух подростков, которые планировали теракты в учебных заведениях Керчи.
Политика
Путин поддержал отмену банковских комиссий при оплате ЖКХ
Позже в беседе с журналистами Неверов заявил, что законопроект об отмене банковских комиссии при оплате услуг ЖКХ будет внесен в Госдуму до конца текущей недели.
Общество
Россия проиграла спор с акционерами ЮКОСа на $50 млрд
Суд по делу ЮКОСа В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов.
Происшествия
Задержание гендиректора «Титановой долины» назвали провокацией
Задержание руководителя свердловской «Титановой долины» Артемия Кызласова может быть провокацией.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2004
Среди регионов по количеству зараженных первое место занимает центральная провинция Хубэй, где зарегистрированы более 61,6 тыс. инфицированных, из них 1921 умерли, выздоровели 9128 человек.
Общество
В Apple предупредили об ограничении из-за коронавируса поставок iPhone
Мировые поставки iPhone из-за вспышки коронавируса COVID-19 и связанных с нею проблем в работе предприятий, будут временно ограничены.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Авто
Показали новые изображения «Русского Прадо» от УАЗ
На прошлой неделе появились дизайнерские наброски УАЗ «Патриот» следующей генерации, сделанные по размещенным в Роспатента документам отдельных элементов «Русского Прадо».