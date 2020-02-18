В заявлении «Роснефти» в связи с введением санкций против дочерней структуры новые ограничения названы незаконными. В компании подчеркнули, что Минфин США не предоставил никаких доказательств того, что «Роснефть» как-либо нарушала санкционный режим в отношении Венесуэлы.

Экономика В России изменятся правила получения пенсий на банковские карты С 1 июля 2020 года будет завершен переходный период перевода пенсионных и иных социальных выплат на банковскую карту «Мир».

Авто Kia опубликовала официальные фотографии нового Sorento Корейская пресса уже рассказывает о линейке двигателей нового поколения Sorento, но Kia пока ничего не подтвердила.

Общество Госдума отменила штрафы за нацистскую символику без ее пропаганды Положения о запрете демонстрации нацисткой симфолики предлагается не распространять на все случаи использования нацистской либо экстремистской атрибутики или символики, если при этом «формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии», уточнил представитель Ямпольской.

Шоу-бизнес Якубович назвал размер своей пенсии Народный артист России, ведущий программы "Поле чудес" Леонид Якубович озвучил в интервью порталу Teleprogramma.pro размер своей пенсии.

Авто В России представлен обновленный Hyundai Solaris Как сообщили в компании, серийное производство обновленных Солярисов на заводе в Петербурге уже стартовало.

Экономика В Думу внесли законопроект о покупке правительством акций Сбербанка Законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у Банка России внесли на рассмотрение в Госдуму, следует из электронной базы данных нижней палаты российского парламента.

Происшествия Фигурант дела о геноциде в Ейске просит не депортировать его из Канады Гельмут Оберлендер, бывший переводчик зондеркоманды СС, устроившей массовое убийство детдомовцев в Ейске в 1942 году, попросил не депортировать его из Канады, сообщила РИА Новости представитель Комиссии по иммиграции и беженцам страны (IRB) Анна Пейп.

Общество Принят закон о бесплатном горячем питании школьников В рамках доработки документа по итогам Послания депутаты уточнили, что учащиеся начальных классов обеспечиваются бесплатным горячим питанием не менее одного раза в день - при этом в меню должны быть и горячее блюдо, и горячий напиток.

Политика Путин поддержал отмену банковских комиссий при оплате ЖКХ Позже в беседе с журналистами Неверов заявил, что законопроект об отмене банковских комиссии при оплате услуг ЖКХ будет внесен в Госдуму до конца текущей недели.

Общество Россия проиграла спор с акционерами ЮКОСа на $50 млрд Суд по делу ЮКОСа В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов.

Здоровье Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2004 Среди регионов по количеству зараженных первое место занимает центральная провинция Хубэй, где зарегистрированы более 61,6 тыс. инфицированных, из них 1921 умерли, выздоровели 9128 человек.