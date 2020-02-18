Политика
РБКСША ввели санкции против «дочки» «Роснефти» из-за Венесуэлы
В заявлении «Роснефти» в связи с введением санкций против дочерней структуры новые ограничения названы незаконными. В компании подчеркнули, что Минфин США не предоставил никаких доказательств того, что «Роснефть» как-либо нарушала санкционный режим в отношении Венесуэлы.
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Армия и оружие
Россия атаковала район террористов в Сирии
Военно-воздушные силы (ВВС) России атаковали террористов в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо.
Общество
Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала
Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала.
Происшествия
Ещё один россиянин заразился коронавирусом на лайнере в Японии
Политика
В парламенте Грузии во время выступления спикера включили гимн СССР
Представители оппозиционных партий Грузии, которые протестуют против назначения на пост генерального прокурора страны Ираклия Шотадзе, включили во время выступления спикера парламента запись гимна СССР через мегафон.
Армия и оружие
Неизвестный дрон сблизился с самолетом Шойгу в небе над Европой
К самолету главы Минобороны России Сергея Шойгу в небе над Европой приблизился неизвестный беспилотник.
Футбол
«Боруссия» заплатит 25 миллионов евро за Джана
Как сообщается на официальном сайте итальянского клуба, дортмундцы заплатят 25 миллионов евро за Джана, сумма будет выплачена в течение трёх финансовых лет.
Гаджеты
Инсайдеры показали смартфон TCL с выдвижным экраном
Здоровье
ВОЗ назвала группы риска при коронавирусе
Россиянка подхватила коронавирус на круизом лайнере Глава ВОЗ отметил, что особому риску подвержены пожилые люди.
Гаджеты
Emperion якобы готовит смартфон Nebulus на полноценной Windows 10
Британская компания Emperion утверждает, что готовит смартфон с полноценной Windows 10 на базе процессора ARM.
Общество
Минсоцзащиты Забайкалья объяснило необходимость выходного 25 февраля
Министерство труда и социальной защиты населения разъяснило необходимость дополнительного выходного из-за Сагаалгана 25 февраля, сообщается 18 февраля в официальном Telegram-канале правительства региона.
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП в Калмыкии
Технологии
Россиян предупреждают о новом виде телефонного спама
По предварительным данным, сами компании не могут использовать данную технологию и вероятнее всего обращаются к третьим лицам, то есть перехват номеров, скоро всего носит массовый характер.
Политика
В Конституции могут прописать право президента распускать Госдуму
Согласно инициативе, президент России сможет распустить нижнюю палату парламента, если она не придет к согласию по поводу формирования хотя бы более трети состава кабинета министров.
Музыка
Элтон Джон потерял голос и расплакался во время концерта
Происшествия
Канада начала процесс депортации экс-члена зондеркоманды Оберлендера
"Начался процесс по распоряжению о депортации, но он еще далеко не закончен", — сообщил РИА Новости адвокат Оберлендера Рон Поултон, подчеркнув, что пока что не ведется какого-либо процесса экстрадиции.
Политика
Сурков освобожден от должности помощника Путина
Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
Экономика
Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию
В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Общество
Историк оценил письмо немецкого писателя о ВОВ в проекте #ПочтаПобеды
Владимир Шаповалов, заместитель директора института истории и политики МПГУ, считает позитивным сигналом получение письма немецкого писателя Вольфа фон Фихтенберга в рамках проекта #ПочтаПобеды.
Общество
Россия проиграла спор с акционерами ЮКОСа на $50 млрд
Суд по делу ЮКОСа В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов.
Спорт
Большунов не прошел в финал спринта на «Ски Тур»
Александр Большунов не смог пробиться в финал спринта на лыжной многодневке "Ски Тур".
Футбол
Юрген Клопп: «Добро пожаловать на „Энфилд“. Еще ничто не кончено»
Финансы
Россия сократила вложения в американские госбумаги до $9,9 млрд
Россия в декабре 2019 года сократила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с ноябрем примерно на $1,5 млрд - до $9,974 млрд.
Происшествия
ФСБ задержала двух готовивших теракты в Керчи подростков
Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала двух подростков, которые планировали теракты в учебных заведениях Керчи.
Гаджеты
Компания LG представила сразу три новых смартфона
Линейка смартфонов LG K пополнилась сразу тремя новыми моделями: LG K61, LG K51S и LG K41S.
Футбол
Мануэл Фернандеш отсудил у «Локомотива» 11 млн рублей
Решение суда было вынесено в пользу португальца и обязало «Локомотив» выплатить Фернандешу 11 млн рублей плюс 5% инфляции, а также около € 5000 в качестве судебных издержек.
Политика
Россия запросила срочную встречу в ООН из-за невыдачи визы дипломату
По словам Небензи, запрошено срочное заседание комитета Генассамблеи по отношениям со страной пребывания, и оно состоится в начале следующей недели.
Культура
Путин поздравил с юбилеем композитора Гладкова
Президент России Владимир Путин поздравил композитора и народного артиста России Геннадия Гладкова с юбилеем.