В заявлении «Роснефти» в связи с введением санкций против дочерней структуры новые ограничения названы незаконными. В компании подчеркнули, что Минфин США не предоставил никаких доказательств того, что «Роснефть» как-либо нарушала санкционный режим в отношении Венесуэлы.

Политика Сурков освобожден от должности помощника Путина Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.

Общество Россия проиграла спор с акционерами ЮКОСа на $50 млрд Суд по делу ЮКОСа В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов.

Экономика Россия сократила вложения в американские госбумаги до $9,9 млрд Россия в декабре 2019 года сократила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с ноябрем примерно на $1,5 млрд - до $9,974 млрд.

Общество Мишустин запретил гражданам Китая въезд в Россию Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, временно запрещающее въезд в Россию гражданам Китая для туризма, работы и в частных целях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой.

Общество Названы самые популярные подарки на 23 Февраля Третье место среди популярных подарков на 23 Февраля занимает алкоголь. Также часто дарят гаджеты и аксессуары, отметили эксперты.

Шоу-бизнес Ирина Шейк поделилась пикантным снимком в новинке от Intimissimi В комментариях фолловеры пишут, - несмотря на то, что на фото нет обнажённых частей тела - всё равно Шейк выглядит невероятно пикантно и нежно.

Шоу-бизнес Якубович назвал размер своей пенсии Народный артист России, ведущий программы "Поле чудес" Леонид Якубович озвучил в интервью порталу Teleprogramma.pro размер своей пенсии.

Политика Кудрин рассказал про приход во власть «питерцев» Президент России Владимир Путин привел во власть свою команду петербуржцев - сильных передовых специалистами в своих сферах.

Политика Неприкосновенность экс-президентов предложили закрепить в Конституции Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию предлагает закрепить в Основном законе неприкосновенность президента, завершившего исполнение полномочий.

Политика Россия запросила срочную встречу в ООН из-за невыдачи визы дипломату Россия запросила провести внеочередное заседание Комитета ООН по сношениям после того, как комиссия ООН по разоружению по запросу Москвы отложила заседание из-за невыдачи визы США главе российской делегации Константину Воронцову, об этом сообщила пресс-служба организации во вторник.