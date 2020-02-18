Политика

РБКРБКСША ввели санкции против «дочки» «Роснефти» из-за Венесуэлы

В заявлении «Роснефти» в связи с введением санкций против дочерней структуры новые ограничения названы незаконными. В компании подчеркнули, что Минфин США не предоставил никаких доказательств того, что «Роснефть» как-либо нарушала санкционный режим в отношении Венесуэлы.
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Трамп назвал санкции против «дочки» «Роснефти» нацеленными на Венесуэлу

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Трамп считает санкции в отношении Rosneft Trading направленными против Венесуэлы

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«Роснефть» назвала произволом санкции США против «дочки» компании

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Rosneft Trading попала под санкции США

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Интерфакс11:30

Министр нефти Венесуэлы: США хотят устранить конкурентов в нефтяной сфере путем санкций

ТАСС20:37
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На лайнере Diamond Princess сняли карантин из-за коронавируса

Газета.Ru 21:22
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Сурков освобожден от должности помощника Путина

Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
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Телеведущий Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала

Телеведущий Дмитрий Шепелев заявил, что уходит с Первого канала.
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Россия проиграла спор с акционерами ЮКОСа на $50 млрд

Суд по делу ЮКОСа В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов.
РИА Новости 07:34
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Газета.Ru 14:18
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Джиган и Оксана Самойлова стали родителями в четвёртый раз

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Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал

Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Новая Кубань вчера в 07:58
Экономика

В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающих пенсионеров

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RT на русском 05:40
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ФСБ задержала двух готовивших теракты в Керчи подростков

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала двух подростков, которые планировали теракты в учебных заведениях Керчи.
Газета.Ru 10:54
Экономика

Россия сократила вложения в американские госбумаги до $9,9 млрд

Россия в декабре 2019 года сократила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с ноябрем примерно на $1,5 млрд - до $9,974 млрд.
ТАСС 16:45
Армия и оружие

Ливийский фельдмаршал заявил об уничтожении турецкого судна с оружием

Российская газета 09:45
Общество

Мишустин запретил гражданам Китая въезд в Россию

Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, временно запрещающее въезд в Россию гражданам Китая для туризма, работы и в частных целях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой.
Ведомости 12:32
Футбол

Дубль Холанда принес «Боруссии» победу над ПСЖ в Лиге чемпионов

РБК 17:13
Происшествия

В Екатеринбурге задержан гендиректор «Титановой долины»

В Екатеринбурге задержан генеральный директор особой экономической зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов.
BFM.ru вчера в 09:55
Общество

Названы самые популярные подарки на 23 Февраля

Третье место среди популярных подарков на 23 Февраля занимает алкоголь. Также часто дарят гаджеты и аксессуары, отметили эксперты.
RT на русском 22:00
Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Сотникова госпитализирована и перенесла операцию

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию Аделина Сотникова госпитализирована и перенесла операцию.
Газета.Ru 12:24
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В аэропорту «Внуково» совершил экстренную посадку самолёт SSJ-100

REGNUM 13:43
Энергетика

Мировые цены на нефть незначительно снижаются в ходе торгов

Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов во вторник, 18 февраля.
RT на русском 00:23
Шоу-бизнес

Ирина Шейк поделилась пикантным снимком в новинке от Intimissimi

В комментариях фолловеры пишут, - несмотря на то, что на фото нет обнажённых частей тела - всё равно Шейк выглядит невероятно пикантно и нежно.
Paparazzi.ru вчера в 01:46
Происшествия

Трое российских полицейских покончили с собой в один день

Трое сотрудников российской полиции совершили суицид в один день. Об этом сообщает проект «Омбудсмен полиции» в своем Telegram-канале.
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Общество

Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин «национальной катастрофой»

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Небензя назвал выполняемые Украиной пункты Минских соглашений

Киев выполняет только два из 13 пунктов Минских соглашений.
Российская газета 16:16
Политика

Голландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17

РИА Новости 01:26
Шоу-бизнес

Якубович назвал размер своей пенсии

Народный артист России, ведущий программы "Поле чудес" Леонид Якубович озвучил в интервью порталу Teleprogramma.pro размер своей пенсии.
РИА Новости 19:30
Политика

Кудрин рассказал про приход во власть «питерцев»

Президент России Владимир Путин привел во власть свою команду петербуржцев - сильных передовых специалистами в своих сферах.
Газета.Ru 19:40
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина рассказала об обмане экс-короля Малайзии

В передаче Оксана Воеводина рассказала, что Мухаммед V общался с другой женщиной во время их совместной жизни.
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Политика

Неприкосновенность экс-президентов предложили закрепить в Конституции

Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию предлагает закрепить в Основном законе неприкосновенность президента, завершившего исполнение полномочий.
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Происшествия

Фигурант «московского дела» Андрей Баршай получил три года условно

РБК 11:23
Политика

Россия запросила срочную встречу в ООН из-за невыдачи визы дипломату

Россия запросила провести внеочередное заседание Комитета ООН по сношениям после того, как комиссия ООН по разоружению по запросу Москвы отложила заседание из-за невыдачи визы США главе российской делегации Константину Воронцову, об этом сообщила пресс-служба организации во вторник.
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Фигурант дела о геноциде в Ейске просит не депортировать его из Канады

Гельмут Оберлендер, бывший переводчик зондеркоманды СС, устроившей массовое убийство детдомовцев в Ейске в 1942 году, попросил не депортировать его из Канады, сообщила РИА Новости представитель Комиссии по иммиграции и беженцам страны (IRB) Анна Пейп.
РИА Новости 18:11
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