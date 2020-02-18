Политика
РБКСША ввели санкции против «дочки» «Роснефти» из-за Венесуэлы
В заявлении «Роснефти» в связи с введением санкций против дочерней структуры новые ограничения названы незаконными. В компании подчеркнули, что Минфин США не предоставил никаких доказательств того, что «Роснефть» как-либо нарушала санкционный режим в отношении Венесуэлы.
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Политика
Сурков освобожден от должности помощника Путина
Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
Общество
Телеведущий Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала
Телеведущий Дмитрий Шепелев заявил, что уходит с Первого канала.
Общество
Россия проиграла спор с акционерами ЮКОСа на $50 млрд
Суд по делу ЮКОСа В июле 2014 года третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших акционеров ЮКОСа и обязал Россию выплатить им 50 миллиардов долларов.
Спорт
Большунов не прошел в финал спринта на «Ски Тур»
Шоу-бизнес
Джиган и Оксана Самойлова стали родителями в четвёртый раз
Джиган написал, что жена осчастливила его, родив мальчика.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Экономика
В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающих пенсионеров
В Госдуму внесён законопроект о восстановлении с 2020 года индексации пенсий для работающих пенсионеров.
Происшествия
ФСБ задержала двух готовивших теракты в Керчи подростков
Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала двух подростков, которые планировали теракты в учебных заведениях Керчи.
Экономика
Россия сократила вложения в американские госбумаги до $9,9 млрд
Россия в декабре 2019 года сократила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с ноябрем примерно на $1,5 млрд - до $9,974 млрд.
Армия и оружие
Ливийский фельдмаршал заявил об уничтожении турецкого судна с оружием
Общество
Мишустин запретил гражданам Китая въезд в Россию
Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, временно запрещающее въезд в Россию гражданам Китая для туризма, работы и в частных целях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой.
Происшествия
В Екатеринбурге задержан гендиректор «Титановой долины»
В Екатеринбурге задержан генеральный директор особой экономической зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов.
Общество
Названы самые популярные подарки на 23 Февраля
Третье место среди популярных подарков на 23 Февраля занимает алкоголь. Также часто дарят гаджеты и аксессуары, отметили эксперты.
Фигурное катание
Олимпийская чемпионка Сотникова госпитализирована и перенесла операцию
Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию Аделина Сотникова госпитализирована и перенесла операцию.
Энергетика
Мировые цены на нефть незначительно снижаются в ходе торгов
Мировые цены на нефть снижаются в начале торгов во вторник, 18 февраля.
Шоу-бизнес
Ирина Шейк поделилась пикантным снимком в новинке от Intimissimi
В комментариях фолловеры пишут, - несмотря на то, что на фото нет обнажённых частей тела - всё равно Шейк выглядит невероятно пикантно и нежно.
Происшествия
Трое российских полицейских покончили с собой в один день
Трое сотрудников российской полиции совершили суицид в один день. Об этом сообщает проект «Омбудсмен полиции» в своем Telegram-канале.
Политика
Небензя назвал выполняемые Украиной пункты Минских соглашений
Киев выполняет только два из 13 пунктов Минских соглашений.
Шоу-бизнес
Якубович назвал размер своей пенсии
Народный артист России, ведущий программы "Поле чудес" Леонид Якубович озвучил в интервью порталу Teleprogramma.pro размер своей пенсии.
Политика
Кудрин рассказал про приход во власть «питерцев»
Президент России Владимир Путин привел во власть свою команду петербуржцев - сильных передовых специалистами в своих сферах.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина рассказала об обмане экс-короля Малайзии
В передаче Оксана Воеводина рассказала, что Мухаммед V общался с другой женщиной во время их совместной жизни.
Политика
Неприкосновенность экс-президентов предложили закрепить в Конституции
Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию предлагает закрепить в Основном законе неприкосновенность президента, завершившего исполнение полномочий.
Политика
Россия запросила срочную встречу в ООН из-за невыдачи визы дипломату
Россия запросила провести внеочередное заседание Комитета ООН по сношениям после того, как комиссия ООН по разоружению по запросу Москвы отложила заседание из-за невыдачи визы США главе российской делегации Константину Воронцову, об этом сообщила пресс-служба организации во вторник.
Происшествия
Фигурант дела о геноциде в Ейске просит не депортировать его из Канады
Гельмут Оберлендер, бывший переводчик зондеркоманды СС, устроившей массовое убийство детдомовцев в Ейске в 1942 году, попросил не депортировать его из Канады, сообщила РИА Новости представитель Комиссии по иммиграции и беженцам страны (IRB) Анна Пейп.