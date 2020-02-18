Политика

РИА НовостиРИА НовостиСША ввели санкции против подразделения «Роснефти»

США внесли в список санкций по Венесуэле швейцарскую компанию Rosneft Trading SA и председателя ее совета директоров Дидье Касимиро, сообщил американский Минфин. Rosneft Trading SA — структура крупнейшей российской нефтяной компании "Роснефть".
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с чего всё началось
Минфин США ввел санкции
 в отношении Rosneft Trading, швейцарского трейдера «Роснефти», и президента этой структуры Дидье Касимиро за торговлю венесуэльской нефтью.
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Судья КС предложил не считать Россию правопреемницей СССР

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VIA возвращается на процессорный рынок, бросая вызов Intel и AMD

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Телеведущий Дмитрий Шепелев покинул Первый канал

Телеведущий Дмитрий Шепелев, который с 2017 года вел на Первом канале ток-шоу «На самом деле», объявил о своем уходе.
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Роскачество нашло антибиотики в говяжьей тушенке

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"Глава болгарского государства подтвердил свое участие в торжествах в Москве 9 мая 2020 года, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.
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Все 144 человека, которые были эвакуированы из провинции Хубэй в Тюмень 5 февраля, по результатам итоговых анализов признаны здоровыми.
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Кудрин назвал допустимой покупку Сбербанка за счет средств ФНБ

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Обновленный кабинет президента России Владимира Путина увеличивает расходы на социальные выплаты на 4 трлн рублей сообщает 18 февраля агентство Bloomberg L.P. В измененном бюджетном плане произошло увеличение расходов федерального бюджета России к 2022 году до 22,4 трлн руб. ($350 млрд).
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