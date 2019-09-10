Политика
РИА НовостиСША ввели санкции против двух сотрудников СК
Госдеп США объявил о введении санкций против двух высокопоставленных сотрудников Следственного комитета по Сургуту, обвиняя их в коррупции и нарушении прав человека.
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с чего всё началось
Госдепартамент США ввел санкции против руководителя и следователя по особым важным делам в следственном отделе по городу Сургуту – Владимира Ермолаева и Степана Ткача, сообщается на сайте американского ведомства.Ведомости11:31
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Музыка
Билли Айлиш снялась в телешоу Ивана Урганта
Bimru.ru вчера в 11:36
Политика
Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с РФ
Украина перестала направлять России уведомления о расторжении двусторонних соглашений с РФ и документов по СНГ, сообщает в среду газета "Коммерсантъ".
Интерфакс 20:47
Экономика
Заемщики поправили кредитный индекс
Заемщики поправили кредитный индекс Индекс кредитного здоровья, рассчитываемый на основе данных бюро кредитных историй, во втором квартале показал рост впервые за полтора года.
Коммерсантъ 15:30
Кино
Тимур Бекмамбетов снимет screenlife-хоррор о воскрешении мертвых
Напомним, что хоррор «Убрать из друзей» стал первым screenlife-проектом компании Бекмамбетова «Bazelevs».
TV BRICS 10:32
Политика
Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона
Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона.
РИА Новости 12:02
Гаджеты
Apple представила три новых iPhone
Компания представила три новые модели: iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
РБК 14:53
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 03:27
Политика
Киев пока не просил США и Британию подключиться к нормандскому формату, - дипломат США
Временный поверенный по делам США в Киеве Уильям Тейлор сделал заявление относительно «нормандского формата», которое вызвало недоумение у ряда украинских экспертов.
Военное обозрение 22:54
Политика
Сосед заявил об уходе семьи Смоленкова из дома
Семья Олега Смоленкова, которого СМИ назвали шпионом США, в спешке удалилась из своего дома в городе Стаффорд, штате Виргиния при виде журналиста издания The Daily Beast.
Газета.Ru 20:39
Политика
Сенаторы США пообещали направить помощь Украине вопреки решению Трампа
Американские сенаторы ожидают, что конгресс санкционирует выделение военной помощи Украине, даже если президент Дональд Трамп откажется ее разморозить, сообщает Reuters.
РБК 20:35
Футбол
Сборная Украины сыграла вничью с командой Нигерии в товарищеском матче
Сборные Украины и Нигерии по футболу не выявили победителя в товарищеском матче.
РИА Новости 16:38
Политика
Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией
"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
РИА Новости 21:23
Армия и оружие
Израиль нанес удары по объектам «Хамаса» в секторе Газа
Армия обороны Израиля нанесла авиаудары по объектам палестинской группировки «Хамас» в секторе Газа.
Коммерсантъ 08 сентября в 02:59
Экономика
Греф рассказал Путину о реструктуризации части кредитов жителей Тулуна
Глава Сбербанка Герман Греф пообещал президенту РФ Владимиру Путину в ближайшее время рассмотреть часть заявлений людей, пострадавших от паводка в Иркутской области, уже принято решение о реструктуризации 535 кредитов, сообщает сайт Кремля.
РИА Новости 08:12
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Гаджеты
На презентации Apple представили игровой сервис Arcade
В Купертино показали новый игровой сервис с возможностью запуска более 100 игр. Американская компания Apple представила новый сервис Arcade.
NewInform 13:42
Кино
Назван самый провальный фильм в истории кино
Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятого Он Disney в 2012 году.
Piter.tv 09:53
Общество
Поведение Билана в Самаре возмутило пользователей Сети
Газета.Ru вчера в 16:31
Армия и оружие
КНДР устроила испытания сверхбольшой реактивной системы
Испытания сверхбольшой реактивной системы залпового огня состоялись в КНДР во вторник, 10 сентября.
Известия 23:01
Экономика
ФТС выявила в два раза больше «санкционки» благодаря вертолетам
Столь серьезный рост числа выявленной санкционки в Федеральной таможенной службе объяснили использованием вертолетов и дронов для поиска фур с такой продукцией.
РЕН ТВ 17:25
Политика
«Газпром» изучает последствия решения суда ЕС по газопроводу Opal
Российская компания "Газпром" изучает юридические и коммерческие последствия отмены Европейским судом юстиций права компании использовать полную мощность газопровода Opal, сообщает ФАН.
Газета.Ru 14:30
Происшествия
Склад для хранения масла загорелся под Нижним Новгородом
Отмечается, что на складе находилось около 500 тонн масла. "Горит складское помещение, размер уточняется", - говорится в сообщении МЧС.
Газета.Ru 12:02
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости вчера в 06:48
Происшествия
Депутата избили в центре Москвы
Депутат совета по муниципальному округу Мещанский Александр Закускин был избит в центре Москвы.
Газета.Ru 14:40
Религия
Что нельзя делать в день Усекновение главы Иоанна Предтечи, и почему это праздник
11 сентября Русская Православная Церковь отмечает большой праздник - Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Российская газета 16:51
Происшествия
Катер столкнулся с баржей на Енисее, один человек пропал
Столкновение катера с нефтеналивной баржей произошло в районе Осиновского порога на Енисее в Красноярском крае.
ТАСС 09:46
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер снялась обнаженной для Playboy вместе с Трэвисом Скоттом
Кайли Дженнер показала первое фото из нового выпуска Playboy, в котором нас ждет фотосессия самой молодой миллиардерши в мире и ее возлюбленного Трэвиса Скотта.
Super.ru 11:40