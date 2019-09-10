с чего всё началось

Госдеп США объявил о введении санкций против двух высокопоставленных сотрудников Следственного комитета по Сургуту, обвиняя их в коррупции и нарушении прав человека.

США ввели санкции против двух сотрудников СК

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Политика Киев пока не просил США и Британию подключиться к нормандскому формату, - дипломат США Временный поверенный по делам США в Киеве Уильям Тейлор сделал заявление относительно «нормандского формата», которое вызвало недоумение у ряда украинских экспертов.

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Футбол Сборная Украины сыграла вничью с командой Нигерии в товарищеском матче Сборные Украины и Нигерии по футболу не выявили победителя в товарищеском матче.

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