с чего всё началось

США вводят санкции в отношении двух руководящих сотрудников Следственного комитета России в Сургуте. Об этом говорится в заявлении на сайте Госдепартамента. В частности, под санкции подпали руководитель СК в Сургуте Владимир Ермолаев и старший следователь Степан Ткач.

США ввели санкции против двух сотрудников СК России

Политика Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL "Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.

Спорт Сборная Европы победила США в легкоатлетическом матче в Минске Сборная Европы победила команду США в матче по легкой атлетике, который состоялся в Минске.

Гаджеты В Калифорнии началась презентация новинок от Apple Трансляция мероприятия из театра Стива Джобса на территории кампуса Apple Park в Купертино (штат Калифорния) ведется на официальном сайте компании.

Политика Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона.

Политика Путин уволил Карасина с должности замглавы МИД России Вместо Карасина статс-секретарем — замглавы МИД назначен Евгений Иванов, который до настоящего времени занимал пост заместителя министра иностранных дел.

Наука Названы условия, в которых аутисты ведут себя разумнее обычных людей В результате эксперимента, в котором приняли участие 6904 человек из 104 различных стран, ученые выяснили, что хорошо разбираться во взаимодействиях между людьми способны только те люди с аутистическим расстройством, у которых уровень интеллекта не ниже среднего, хотя этот факт не до конца был проверен по ходу исследования.

Происшествия Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.

Армия и оружие Пхеньян дал пояснения по своим последним ракетным испытаниям Испытания сверхбольшой реактивной системы залпового огня состоялись 10 сентября в Северной Корее, сообщает 11 сентября Центральное телеграфное агентство Кореи.

Происшествия Более 30 паломников погибли в давке в Ираке 31 человек погиб, еще более 100 пострадали в давке при паломничестве в шиитском городе Кербела в Ираке, сообщает агентство Xinhua со ссылкой на иракский минздрав.

Политика Нетаньяху перед выборами пообещал аннексировать Иорданскую долину Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал аннексировать Иорданскую долину (т.е. Западный берег реки Иордан) и северную часть Мертвого моря в случае победы его партии «Ликуд» на предстоящих парламентских выборах.

Экономика Счетная палата РФ обнаружила нарушения на 426 млрд рублей за 2018 год Счетная палата провела проверку исполнения бюджета за 2018 год и обнаружила нарушения, передает ТАСС со ссылкой на отчет ведомства.

Политика Сенцов рассказал о планах после возвращения на Украину Украинский режиссер Олег Сенцов, вернувшийся в Киев в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной, провел пресс-конференцию.

Шоу-бизнес Дима Билан извинился за то, что выступил в Самаре пьяным Дима Билан извинился перед самарцами, пообещал провести открытый концерт в Самаре, подарить городу детскую площадку и медицинский аппарат для лечения детей Певец Дима Билан принёс извинения жителям Самары за то, что выступал на Дне города, будучи нетрезвым.

Авто В России началось производство обновленного Ford Transit Напомним, что «Форд Соллерс Елабуга», на базе которого создано обновленное совместное предприятие Ford Sollers в России, в июне 2019 года подписало специнвестконтракт с Минпромторгом РФ для развития производства линейки Ford Transit в России.

Космос К Земле мчится астероид-мутант: ученые вычислили дату появления Астрономы бьют тревогу, касательно приближения огромного астероида-мутанта, который несет опасность для всего человечества.

Футбол Сборная Украины вырвала ничью в матче с нигерийцами Футболисты сборной Украины в товарищеском матче сыграли вничью с командой Нигерии.

Происшествия В Москве в старинных казематах еще времен Пугачева обнаружили людей Члены ОНК написали руководству "Бутырки" закрыть для использования эти казематы, так как они не соответствуют никаким нормам и правилам.

Политика США ввели санкции против 12 лидеров террористических организаций Соединенные штаты Америки расширили санкции против лидеров и участников террористических группировок.

Финансы У России не осталось чистого госдолга Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Политика Зеленский провел встречу с Коломойским Президент Украины Владимир Зеленский встретился с бизнесменом Игорем Коломойским.