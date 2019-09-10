Политика
RT на русскомСША ввели санкции против двух сотрудников СК России
США вводят санкции в отношении двух руководящих сотрудников Следственного комитета России в Сургуте. Об этом говорится в заявлении на сайте Госдепартамента. В частности, под санкции подпали руководитель СК в Сургуте Владимир Ермолаев и старший следователь Степан Ткач.
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с чего всё началось
Госдепартамент США ввел санкции против руководителя и следователя по особым важным делам в следственном отделе по городу Сургуту – Владимира Ермолаева и Степана Ткача, сообщается на сайте американского ведомства.Ведомости11:31
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Армия и оружие
Сирия приготовилась к нападению Израиля
Lenta.ru 02:27
Армия и оружие
В ДНР заявили об обстреле окраин Донецка со стороны ВСУ
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Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL
"Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.
РИА Новости 04:23
Спорт
Сборная Европы победила США в легкоатлетическом матче в Минске
Сборная Европы победила команду США в матче по легкой атлетике, который состоялся в Минске.
Спорт-Экспресс 17:10
Гаджеты
В Калифорнии началась презентация новинок от Apple
Трансляция мероприятия из театра Стива Джобса на территории кампуса Apple Park в Купертино (штат Калифорния) ведется на официальном сайте компании.
ТАСС 13:13
Политика
Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона
Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона.
РИА Новости 12:02
Политика
Путин уволил Карасина с должности замглавы МИД России
Вместо Карасина статс-секретарем — замглавы МИД назначен Евгений Иванов, который до настоящего времени занимал пост заместителя министра иностранных дел.
BFM.ru 10:09
Наука
Названы условия, в которых аутисты ведут себя разумнее обычных людей
В результате эксперимента, в котором приняли участие 6904 человек из 104 различных стран, ученые выяснили, что хорошо разбираться во взаимодействиях между людьми способны только те люди с аутистическим расстройством, у которых уровень интеллекта не ниже среднего, хотя этот факт не до конца был проверен по ходу исследования.
Ferra 06:19
Театры
Народный артист России Николай Мартон отмечает 85-летие
Сегодня, 10 сентября, народный артист России Николай Мартон отмечает 85-летний юбилей.
Телеканал Санкт-Петербург 02:01
Футбол
Рамос считает, что Ван Дейк должен получить «Золотой мяч»
Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос считает, что защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк заслуживает «Золотой мяч».
Bookmaker-ratings.ru 12:17
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии
Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.
BFM.ru 03:30
Армия и оружие
Пхеньян дал пояснения по своим последним ракетным испытаниям
Испытания сверхбольшой реактивной системы залпового огня состоялись 10 сентября в Северной Корее, сообщает 11 сентября Центральное телеграфное агентство Кореи.
REGNUM 17:50
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Происшествия
Более 30 паломников погибли в давке в Ираке
31 человек погиб, еще более 100 пострадали в давке при паломничестве в шиитском городе Кербела в Ираке, сообщает агентство Xinhua со ссылкой на иракский минздрав.
Интерфакс 16:42
Политика
Нетаньяху перед выборами пообещал аннексировать Иорданскую долину
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал аннексировать Иорданскую долину (т.е. Западный берег реки Иордан) и северную часть Мертвого моря в случае победы его партии «Ликуд» на предстоящих парламентских выборах.
РБК 14:08
Экономика
Счетная палата РФ обнаружила нарушения на 426 млрд рублей за 2018 год
Счетная палата провела проверку исполнения бюджета за 2018 год и обнаружила нарушения, передает ТАСС со ссылкой на отчет ведомства.
Газета.Ru 17:42
Политика
Сенцов рассказал о планах после возвращения на Украину
Украинский режиссер Олег Сенцов, вернувшийся в Киев в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной, провел пресс-конференцию.
Коммерсантъ 07:38
Шоу-бизнес
Дима Билан извинился за то, что выступил в Самаре пьяным
Дима Билан извинился перед самарцами, пообещал провести открытый концерт в Самаре, подарить городу детскую площадку и медицинский аппарат для лечения детей Певец Дима Билан принёс извинения жителям Самары за то, что выступал на Дне города, будучи нетрезвым.
АиФ Самара 01:40
Авто
В России началось производство обновленного Ford Transit
Напомним, что «Форд Соллерс Елабуга», на базе которого создано обновленное совместное предприятие Ford Sollers в России, в июне 2019 года подписало специнвестконтракт с Минпромторгом РФ для развития производства линейки Ford Transit в России.
Автостат 06:16
Космос
К Земле мчится астероид-мутант: ученые вычислили дату появления
Астрономы бьют тревогу, касательно приближения огромного астероида-мутанта, который несет опасность для всего человечества.
Южный Федеральный 02:59
Футбол
Сборная Украины вырвала ничью в матче с нигерийцами
Футболисты сборной Украины в товарищеском матче сыграли вничью с командой Нигерии.
ProstoProSport 16:26
Происшествия
В Москве в старинных казематах еще времен Пугачева обнаружили людей
Члены ОНК написали руководству "Бутырки" закрыть для использования эти казематы, так как они не соответствуют никаким нормам и правилам.
Комсомольская правда 11:37
Политика
США ввели санкции против 12 лидеров террористических организаций
Соединенные штаты Америки расширили санкции против лидеров и участников террористических группировок.
РБК 16:58
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 03:27
Политика
Зеленский провел встречу с Коломойским
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с бизнесменом Игорем Коломойским.
Газета.Ru 16:02
Футбол
Англия обыграла Косово. Команды забили восемь голов на двоих
Сборная Англии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе А обыграла национальную команду Косово со счётом 5:3. Встреча состоялась в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри».
Чемпионат 16:40