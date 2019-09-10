Политика
RT на русскомСША ввели санкции против двух сотрудников СК России
США вводят санкции в отношении двух руководящих сотрудников Следственного комитета России в Сургуте. Об этом говорится в заявлении на сайте Госдепартамента. В частности, под санкции подпали руководитель СК в Сургуте Владимир Ермолаев и старший следователь Степан Ткач.
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Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Политика
Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона
Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона.
РИА Новости 12:02
Шоу-бизнес
Заворотнюк сделала пост в соцсетях после слухов о раке мозга
Напомним, в последнее время СМИ и поклонники актрисы обсуждают слухи о болезни Заворотнюк: якобы после рождения ребёнка у неё обнаружена злокачественная опухоль.
Московский Комсомолец 01:58
Футбол
Сердар Азмун: «Рад, что удалось забить гол»
Нападающий сборной Ирана Сердар Азмун высказался о победе над Гонконгом (2:0) в матче отборочного цикла ЧМ-2022.
Sportbox.RU 11:12
Здоровье
Алексей Дюмин посетил детскую поликлинику Щекинской районной больницы
Тульские Известия 09:50
Происшествия
Михаэля Шумахера тайно перевезли в больницу Парижа
Российская газета вчера в 16:10
Общество
Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
Ведомости вчера в 10:34
Шоу-бизнес
Дима Билан извинился за то, что выступил в Самаре пьяным
Дима Билан извинился перед самарцами, пообещал провести открытый концерт в Самаре, подарить городу детскую площадку и медицинский аппарат для лечения детей Певец Дима Билан принёс извинения жителям Самары за то, что выступал на Дне города, будучи нетрезвым.
АиФ Самара 01:40
Гаджеты
На презентации Apple представят новый iPhone 11
Сегодня зрители увидят новый iPhone 11. Apple уже показала новый планшет с диагональю 10,2 дюйма и дисплеем Retina.
Мойка78 13:58
Гаджеты
В Китае стартуют продажи смарт-телевизора Redmi TV
В Китае начинаются продажи смарт-телевизора Redmi TV.
OAnews 06:06
Шоу-бизнес
Друзья Быстрицкой попросили СК проверить обстоятельства ее смерти
Политика Сегодня 13:23
Политика
Путин уволил 30 генералов и полковников
В России около 30 генералов и полковников лишатся своих должностей.
URA.Ru вчера в 16:01
Футбол
Азар и Хамес возобновили тренировки в общей группе «Реала»
Полузащитники «Реала» Эден Азар и Хамес Родригес восстановились после травм и возобновили тренировки в общей группе команды.
Sport24.ru 12:39
Политика
Грузии предложили вступить в НАТО без Южной Осетии и Абхазии
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил Грузии вступать в НАТО без Южной Осетии и Абхазии.
Lenta.ru 09:01
Политика
Соратница Порошенко устроила перепалку со спикером Рады
В Верховной раде Украины произошла перепалка между спикером парламента Дмитрием Разумковым и депутатом Ириной Геращенко от партии «Европейская Солидарность», основателем которой является украинский экс-президент Петр Порошенко.
Rambler News Service 11:58
Хоккей
Спартак — Авангард 1:2 (3-й период)
На 25-й минуте матча форвард Свен Андригетто вывел омичей вперед. Для приехавшего из НХЛ швейцарца это первый гол в КХЛ.
Sport24.ru 13:37
Экономика
«Роснефть» ответила на угрозы США из-за сотрудничества с Венесуэлой
После угроз США ввести санкции против «Роснефти» за сотрудничество с Венесуэлой в российской компании напомнили о вложенных инвестициях и заявили о готовности разъяснить американским властям свою позицию.
Известия 09:01
Происшествия
Совершивший попытку самосожжения в Ижевске ученый умер в больнице
Заслуженный деятель науки Удмуртии Альберт Разин, совершивший попытку самосожжения во время пикета у здания Госсовета Удмуртии, скончался в больнице.
РБК 09:53
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер снялась обнаженной для Playboy вместе с Трэвисом Скоттом
Кайли Дженнер показала первое фото из нового выпуска Playboy, в котором нас ждет фотосессия самой молодой миллиардерши в мире и ее возлюбленного Трэвиса Скотта.
Super.ru 11:40
Политика
Мэром Сочи избран бывший вице-губернатор Кубани Копайгородский
Господин Копайгородский начал исполнять обязанности мэра за день до выборов, а до этого занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по вопросам внутренней политики.
Коммерсантъ 13:46
Гаджеты
Apple представила новый игровой сервис
РИА Новости 13:16
Происшествия
В Нижегородской области два человека пострадали при пожаре на складе
Два человека пострадали при пожаре на складе горюче-смазочных материалов в промзоне в Богородском районе Нижегородской области, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.
РИА Новости 13:59
Политика
Казахстан и Киргизия ополчились на Россию из-за угля
Представитель палаты предпринимателей Казахстана «Атамекен» считает, что Москва квотирует экспорт, а Минэкономразвития России, в частности, не согласовывает объемы транзита казахстанского угля для Украины.
Lenta.ru 13:11
Политика
Зеленский обсудил с Коломойским вопросы ведения бизнеса на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с олигархом Игорем Коломойским обсудил вопросы ведения бизнеса в стране, сообщил во вторник офис главы государства.
РИА Новости 14:15
Финансы
Чистый российский госдолг стал отрицательным
Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма и падения цен на нефть в 2014 году, пишет РБК со ссылкой на данные Минфина и ЦБ.
РИА Новости вчера в 23:54
Культура
Путин дал звания заслуженных артисток Михалковой и Исаковой
Президент России Владимир Путин присвоил звание Заслуженного артиста России актрисам Анне Михалковой и Виктории Исаковой, передает ТАСС со ссылкой на соответствующий указ главы государства.
Газета.Ru 04:55
Политика
Росгвардия хочет запретить журналистам разглашать сведения о бойцах
Росгвардия предлагает обязать журналистов, которые работают на митингах, носить специальные опознавательные жилеты, а также запретить им разглашать сведения о росгвардейцах и их семьях.
REGNUM 13:19