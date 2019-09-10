с чего всё началось

США вводят санкции в отношении двух руководящих сотрудников Следственного комитета России в Сургуте. Об этом говорится в заявлении на сайте Госдепартамента. В частности, под санкции подпали руководитель СК в Сургуте Владимир Ермолаев и старший следователь Степан Ткач.

США ввели санкции против двух сотрудников СК России

Футбол Украина и Нигерия расписали результативную ничью в товарищеском матче Сборная Украины в товарищеском матче сыграла вничью с национальной командой Нигерии со счётом 2:2. Встреча состоялась в Днепре на стадионе «Днепр-Арена».

Политика Петербургский избирком хочет отменить итоги муниципальных выборов «Если адекватной реакции на нарушения со стороны организаторов муниципальных выборов не последует, меры для признания итогов голосования и результатов выборов недействительными примет Санкт-Петербургская избирательная комиссия», – говорится в сообщении.

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Политика Рада приняла закон об импичменте президента Украины Верховная рада приняла закон, устанавливающий процедуру импичмента президента Украины.

Происшествия Появилось видео драки девушек с парнем на Рубинштейна Появилось видео с камер уличного наблюдения, где запечатлено всё произошедшее в ночь с 6 на 7 сентября на улице Рубинштейна у дома № 28.

Происшествия Мощный взрыв произошел у посольства США в Афганистане Сильный взрыв произошёл в ночь на среду около посольства США в афганской столице, сообщает агентство Associated Press.

Политика ЦИК назвал преступлением передачу удостоверений КПРФ штабу Навального Булаев напомнил, что на просторах электронных СМИ появлялась информация, что депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин мог предоставить штабу Алексея Навального большое количество незаполненных бланков для наблюдателей на избирательных участках.

Шоу-бизнес Кайли Дженнер снялась обнаженной для Playboy вместе с Трэвисом Скоттом Кайли Дженнер показала первое фото из нового выпуска Playboy, в котором нас ждет фотосессия самой молодой миллиардерши в мире и ее возлюбленного Трэвиса Скотта.

Технологии Россиянам разрешат покупать алкоголь по приложению вместо паспорта Жители России смогут покупать алкогольную продукцию, предъявив на кассе мобильное приложение вместо паспорта.

Здоровье Гериатрический центр откроется в Псковской области В 2020 году в Псковской области появятся специализированный гериатрический центр, сообщила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова на совещании Министерства здравоохранения Российской Федерации по вопросам реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

Политика Основатель «Царьграда» Малофеев спустя полгода вышел из «Справедливой России» Предприниматель и глава холдинга «Царьград» Константин Малофеев подал заявление на выход из «Справедливой России» спустя полгода после вступления в нее.

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Армия и оружие ОДК представила замену украинским двигателям для кораблей ВМФ России Как рассказал генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин, компания создала ряд новых силовых установок по заказу Минобороны, которые призваны заменить украинские двигатели, использовавшиеся в российских кораблях.

Политика Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона.

Политика Польша предложила обучать украинских чиновников в своей дипакадемии Польша предлагает обучать украинских чиновников в своей Дипломатической академии, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович, выступая в дипакадемии во вторник.

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Политика США ввели санкции против 12 лидеров террористических организаций Соединенные штаты Америки расширили санкции против лидеров и участников террористических группировок.

Политика Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL "Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.