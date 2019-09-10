Политика

RT на русскомRT на русскомСША ввели санкции против двух сотрудников СК России

США вводят санкции в отношении двух руководящих сотрудников Следственного комитета России в Сургуте. Об этом говорится в заявлении на сайте Госдепартамента. В частности, под санкции подпали руководитель СК в Сургуте Владимир Ермолаев и старший следователь Степан Ткач.
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США ввели санкции против двух сотрудников СК

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США ввели санкции против двух сотрудников СК в Сургуте из-за дела «Свидетелей Иеговы»

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Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 15:58, Вашингтон
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После угроз США ввести санкции против «Роснефти» за сотрудничество с Венесуэлой в российской компании напомнили о вложенных инвестициях и заявили о готовности разъяснить американским властям свою позицию.
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