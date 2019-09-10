Политика

Взгляд.руВзгляд.руСША ввели санкции против российских следователей

Соединенные Штаты ввели санкции в отношении двух сотрудников следственных органов России, заявил Госдепартамент.
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с чего всё началось
Госдепартамент США ввел санкции против руководителя и следователя по особым важным делам в следственном отделе по городу Сургуту – Владимира Ермолаева и Степана Ткача, сообщается
 на сайте американского ведомства.
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США ввели санкции против двух сотрудников СК

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Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 02:39, Вашингтон
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Что нельзя делать в день Усекновение главы Иоанна Предтечи, и почему это праздник

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Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) нашли двух заключенных в одной из башен столичного СИЗО «Бутырка», которая ранее считалась неэксплуатируемой.
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Украина приостановила расторжение соглашений с Россией

Киев начал их одностороннюю денонсацию в 2014 году после присоединения Крыма к РФ и начала конфликта в Донбассе.
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На презентации Apple представили игровой сервис Arcade

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NewInform вчера в 13:42
Общество

В Норильске выпал первый снег и началась метель

Первый снег выпал в Норильске (Красноярский край), похолодание сопровождает метель, которая является нехарактерным явлением для города в это время года.
ТАСС 01:06
Хоккей

Вратарь «Спартака» забил в свои ворота в овертайме

Голкипер «Спартака» Павел Хомченко отправил шайбу в за ленточку собственных ворот, неудачно накрыв шайбу в овертайме матча с «Авангардом» (2:3 ОТ).
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Футбол

Винисиус дебютировал в сборной Бразилии

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор вышел на замену в товарищеском матче против Перу. 19-летний бразилец на 74-й минуте заменил Ришарлисона.
Спорт-Экспресс 00:44
Политика

Трамп уволил своего советника по нацбезопасности Болтона

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Суть событий вчера в 12:25
Путешествия

Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции

Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.
REGNUM 01:03
Футбол

Как футболисты АПЛ сыграли в квалификации Евро-2020

Футболисты Английской премьер-лиги ярко проводят паузу в национальных чемпионатах, и многие из них стали героями отборочных матчей своих сборных к Евро-2020, сыгранных в первые дни сентября.
Газета.Ru вчера в 13:14
Политика

Китай освободит ряд американских товаров от дополнительных пошлин

Китай освободит ряд американских товаров от дополнительных пошлин, чтобы продемонстрировать жест доброй воли в переговорах между Пекином и Вашингтоном, сообщает Global Times.
RT на русском 02:05
Политика

Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией

"Большая игра" — термин из истории, под которым понимают политическое и дипломатическое противостояние на протяжении большей части XIX века между Британской и Российской империями вокруг Афганистана и соседних территорий в Центральной и Южной Азии.
РИА Новости вчера в 21:23
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В Щелкове двое мужчин напали на инкассаторов и похитили, по предварительным данным, около 15 млн рублей.
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Семья шпиона Смоленкова сбежала из своего дома в США

Семья бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, которого СМИ называют возможным американским шпионом, в спешном порядке покинула дом в городе Стаффорд (штат Вирджиния, США) при виде журналиста издания Daily Beast.
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Билли Айлиш по просьбе Ивана Урганта исполнила русскую версию Bad Guy

Sunmag.me вчера в 11:42
Политика

Путин уволил почти 30 генералов и полковников

Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
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Политика

Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по использованию OPAL

Суд Евросоюза (ЕС) аннулировал решение Еврокомиссии (ЕК), разрешающее «Газпрому» использовать трубопровод OPAL на полную мощность.
Известия вчера в 07:32
Происшествия

В Ленинградской области сгорели двенадцать микроавтобусов

РИА Новости 02:11
Армия и оружие

Первые два российских вертолетоносца построят в Крыму

Первые два российских универсальных десантных корабля (УДК) будут заложены на судостроительном заводе «Залив» в Керчи в мае 2020 года.
Известия вчера в 21:25
Технологии

Операторы связи и разработчики поработают над «суверенным интернетом»

Операторы связи, разработчики и производители IT-систем смогут предложить собственные правила применения систем для исполнения закона о «суверенном интернете».
Ведомости вчера в 17:35
Политика

Москва расширит ограничительные списки на въезд граждан США в Россию

Москва расширит ограничительные списки на въезд граждан США в Россию после того, как Вашингтон ввёл санкции в отношении двух сотрудников Следственного комитета.
Эхо Москвы 02:32
Происшествия

Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии

Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.
BFM.ru вчера в 03:30
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Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»

РИА Новости 09 сентября в 06:48
Культура

Юрий Дудь вновь получил премию «Человек года» журнала GQ

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Политика

Власти определились с кандидатами в сенаторы от пяти регионов

Чтобы стать представителем региона в верхней палате Федерального собрания, кандидат должен быть избран в местное заксобрание (если речь идет о представительстве от законодательной власти) или быть включенным в тройку, представленную кандидатом в губернаторы (от исполнительной власти).
РБК вчера в 23:00
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На Камчатке арестовали утопившую своих детей женщину

Российская газета вчера в 21:48
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Минфин рассказал, какой будет новая пенсионная система

Граждане смогут получить ГПП только по желанию, для чего им нужно будет заявить о переводе в ГПП накоплений из системы обязательного пенсионного страхования.
Ведомости 08 сентября в 17:14
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