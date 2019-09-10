Политика
Взгляд.руСША ввели санкции против российских следователей
Соединенные Штаты ввели санкции в отношении двух сотрудников следственных органов России, заявил Госдепартамент.
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с чего всё началось
Госдепартамент США ввел санкции против руководителя и следователя по особым важным делам в следственном отделе по городу Сургуту – Владимира Ермолаева и Степана Ткача, сообщается на сайте американского ведомства.Ведомостивчера в 11:31
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США ввели санкции против двух следователей в Сургуте из-за дела «Свидетелей Иеговы»
Ведомостивчера в 11:31
США ввели санкции против двух сотрудников СК в Сургуте из-за дела «Свидетелей Иеговы»
Интерфаксвчера в 11:19
Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 02:39, Вашингтон
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ТАСС 01:06
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Суть событий вчера в 12:25
Путешествия
Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции
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Как футболисты АПЛ сыграли в квалификации Евро-2020
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Газета.Ru вчера в 13:14
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Китай освободит ряд американских товаров от дополнительных пошлин, чтобы продемонстрировать жест доброй воли в переговорах между Пекином и Вашингтоном, сообщает Global Times.
RT на русском 02:05
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Британский генерал заявил об угрозе новой «Большой игры» с Россией
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В Щелкове двое мужчин напали на инкассаторов и похитили, по предварительным данным, около 15 млн рублей.
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Lenta.ru 09 сентября в 14:56
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Известия вчера в 21:25
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Операторы связи и разработчики поработают над «суверенным интернетом»
Операторы связи, разработчики и производители IT-систем смогут предложить собственные правила применения систем для исполнения закона о «суверенном интернете».
Ведомости вчера в 17:35
Политика
Москва расширит ограничительные списки на въезд граждан США в Россию
Москва расширит ограничительные списки на въезд граждан США в Россию после того, как Вашингтон ввёл санкции в отношении двух сотрудников Следственного комитета.
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Происшествия
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РБК вчера в 23:00
Происшествия
На Камчатке арестовали утопившую своих детей женщину
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Экономика
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