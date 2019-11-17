Политика
РИА НовостиСША ввели санкции против главы МВД Кубы
США включили в санкционные списки министра внутренних дел Кубы Хулио Гандарилья за "причастность к нарушению прав человека" в Венесуэле, говорится в сообщении Госдепартамента.
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Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк прервала обет молчания
Здоровье
Ученый РАН: через десять лет треть населения будет нетрудоспособной
Число здоровых детей сократилось в четыре раза, 70% мужчин умирают из-за проблем, связанных со злоупотреблением алкоголем, люди уезжают из регионов в перенаселенные крупные города — над этими демографическими проблемами сегодня работают российские ученые.
Общество
Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте
Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.
Наука
Описана библиотека ДНК-штрихкодов диатомовых водорослей
Раньше виды диатомовых водорослей определялись на основе строения внешнего скелета с помощью микроскопа, но это долгий и трудоемкий процесс.
Армия и оружие
Израильские истребители F-35 отработали «уход» от С-400
ВВС Израиля, США и ряда европейских стран в рамках военных игр «Голубой флаг» отработали противодействие российским зенитно-ракетным системам С-400, пишет Breaking Defense.
Энергетика
Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»
«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
Политика
В Белоруссии начались парламентские выборы
В Белоруссии открылись участки для голосования на выборах депутатов в Палату представителей Национального собрания (нижняя палата парламента).
Гаджеты
Эксперты назвали скрытую угрозу со стороны бюджетных смартфонов
По результатам наблюдения, обнаруженные уязвимости могли использоваться хакерами для прослушивания владельца смартфона с помощью микрофона, изменения уровня прав доступа в системе.
Культура
Выставка работ Марка Шагала открылась в музее «Новый Иерусалим»
Выставка "Шагал: между небом и землей" открылась в музее "Новый Иерусалим", в экспозицию вошли 239 работ Марка Шагала из шести музеев и частных собраний.
Общество
В Госдуме предложили новые правила раздела имущества супругов
Происшествия
В Киеве похитили главу «Укрэксимбанка» на глазах его ребенка
Главу государственного "Укрэксимбанка" Александра Гриценко похитили в Киеве во время прогулки со своим ребенком.
Общество
Диетолог назвала наименее вредные сладости
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Людмила Зотова в интервью "АиФ" рассказала, какие сладости наименее вредны для здоровья.
Политика
Помощник Зеленского заявил о завершении получения кораблей от России
Процесс передачи украинских кораблей, задержанных Россией в ноябре прошлого года в Керченском проливе, находится на завершающем этапе.
Политика
В интернете появилось фото Путина в окружении бразильского спецназа
В интернете появилась фотография президента России Владимира Путина с солдатами бразильского спецназа.
Происшествия
Помощница Никиты Исаева прокомментировала его смерть
Помощница лидера «Новой России» Никиты Исаева Алина Жестовская прокомментировала его смерть на своей странице в Facebook.
Шоу-бизнес
Шепелев опубликовал фотографию со своей новой возлюбленной
Отец сына скончавшейся певицы Жанны Фриске, телеведущий Дмитрий Шепелев опубликовал совместный снимок со своей возлюбленной Екатериной Тулуповой.
Хоккей
Овечкин попал под сокрушительный силовой прием партнера
Общество
СМИ раскрыли характеристики новых универсальных десантных кораблей РФ
Стали известны характеристики новых универсальных десантных кораблей, разрабатываемых по заказу Военно-морского флота России.
Футбол
Трое зенитовцев сыграют с Бельгией с первых минут
Общество
Список новогодних подарков маленькой девочки потряс ее отца
Список подарков, который составила 10-летняя девочка из Лос-Анжелеса, сильно удивил ее отца.
Авто
Премьера новой Kia Optima состоится 12 декабря
Автопроизводитель распространил тизерный видеоролик и сообщил, что премьера новой Kia Optima состоится 12 декабря.
Происшествия
Военный беспилотник «Орион» рухнул в Рязанской области
Беспилотный военный авиационный комплекс «Орион» потерпел крушение вблизи многоквартирного жилого дома в Рязанской области.
Армия и оружие
Раскрыты угрозы бойцов ВСУ в Иловайском котле убивать каждые 15 минут
Экономика
СМИ Франции рассказали об успехе России в отказе от доллара
С 2014 года Россия из-за напряженности в отношениях с Соединенными Штатами начала процесс дедолларизации своей экономики и финансовой системы, чтобы обойти санкции.
Наука
Каким образом кофе может продлить жизнь
Продолжительность жизни человека зависит от самых разных факторов, включая генетику и правильное питание.
Культура
Никита Михалков ответил на вопрос, что будет после Путина
Отвечая на вопрос корреспондента EADaily во время пресс-подхода о безликости современного кино, Михалков не согласился с таким мнением.
Футбол
Игорь Гамула: «Хотел бы, чтобы Акинфеев вернулся в сборную»
Известный тренер Игорь Гамула в беседе с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о возможном возвращении голкипера Игоря Акинфеева в сборную России.
Авто
Электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E рассекречен до премьеры
Новая модель Mach-E будет купеобразным кроссовером, у которого оптика выполнена в стиле спорткара.
Наука
ИИ научили предсказывать эпилептические приступы
Стало известно, что научные сотрудники Университета Луизианы научили искусственный интеллект прогнозировать эпилептические приступы с вероятностью 99,6%. Ученые считают данное событие настоящим успехом в медицине.
Происшествия
В Красноярском крае произошел пожар в кадетском корпусе
На юге Красноярского края в городе Минусинск загорелся кадетский корпус, сообщает «7 канал» со ссылкой на МЧС.