Политика

РИА НовостиРИА НовостиСША ввели санкции против главы МВД Кубы

США включили в санкционные списки министра внутренних дел Кубы Хулио Гандарилья за "причастность к нарушению прав человека" в Венесуэле, говорится в сообщении Госдепартамента.
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США ввели санкции против министра Кубы

Газета.Ruвчера в 18:12

США ввели санкции в отношении главы МВД Кубы

РБКвчера в 18:56

США внесли в санкционный список главу МВД Кубы

RT на русскомвчера в 18:23

США ввели санкции в отношении главы МВД Кубы

Интерфаксвчера в 19:23

США вводят санкции против главы МВД Кубы

ТАССвчера в 18:08

Американские власти вводят санкции против главы МВД Кубы

Московский Комсомолецвчера в 18:01

США ввели санкции против главы МВД Кубы

РИА Новостивчера в 18:00
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 01:57, Вашингтон
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк прервала обет молчания

Экспресс газета вчера в 03:00
Здоровье

Ученый РАН: через десять лет треть населения будет нетрудоспособной

Число здоровых детей сократилось в четыре раза, 70% мужчин умирают из-за проблем, связанных со злоупотреблением алкоголем, люди уезжают из регионов в перенаселенные крупные города — над этими демографическими проблемами сегодня работают российские ученые.
РИА Новости 00:00
Общество

Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте

Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.
RT на русском вчера в 02:48
Наука

Описана библиотека ДНК-штрихкодов диатомовых водорослей

Раньше виды диатомовых водорослей определялись на основе строения внешнего скелета с помощью микроскопа, но это долгий и трудоемкий процесс.
Индикатор вчера в 09:58
Армия и оружие

Израильские истребители F-35 отработали «уход» от С-400

ВВС Израиля, США и ряда европейских стран в рамках военных игр «Голубой флаг» отработали противодействие российским зенитно-ракетным системам С-400, пишет Breaking Defense.
Известия вчера в 21:12
Энергетика

Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»

«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
Мойка78 15 ноября в 13:57
Политика

В Белоруссии начались парламентские выборы

В Белоруссии открылись участки для голосования на выборах депутатов в Палату представителей Национального собрания (нижняя палата парламента).
Коммерсантъ 00:19
Гаджеты

Эксперты назвали скрытую угрозу со стороны бюджетных смартфонов

По результатам наблюдения, обнаруженные уязвимости могли использоваться хакерами для прослушивания владельца смартфона с помощью микрофона, изменения уровня прав доступа в системе.
OAnews вчера в 20:00
Культура

Выставка работ Марка Шагала открылась в музее «Новый Иерусалим»

Выставка "Шагал: между небом и землей" открылась в музее "Новый Иерусалим", в экспозицию вошли 239 работ Марка Шагала из шести музеев и частных собраний.
ТАСС 15 ноября в 08:51
Общество

В Госдуме предложили новые правила раздела имущества супругов

РБК 15 ноября в 02:03
Происшествия

В Киеве похитили главу «Укрэксимбанка» на глазах его ребенка

Главу государственного "Укрэксимбанка" Александра Гриценко похитили в Киеве во время прогулки со своим ребенком.
Новые Известия вчера в 08:40
Общество

Диетолог назвала наименее вредные сладости

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Людмила Зотова в интервью "АиФ" рассказала, какие сладости наименее вредны для здоровья.
РИА Новости вчера в 22:09
Политика

Помощник Зеленского заявил о завершении получения кораблей от России

Процесс передачи украинских кораблей, задержанных Россией в ноябре прошлого года в Керченском проливе, находится на завершающем этапе.
РБК вчера в 15:17
Политика

В интернете появилось фото Путина в окружении бразильского спецназа

В интернете появилась фотография президента России Владимира Путина с солдатами бразильского спецназа.
Вести.Ru вчера в 23:46
Происшествия

Помощница Никиты Исаева прокомментировала его смерть

Помощница лидера «Новой России» Никиты Исаева Алина Жестовская прокомментировала его смерть на своей странице в Facebook.
РБК вчера в 11:15
Шоу-бизнес

Шепелев опубликовал фотографию со своей новой возлюбленной

Отец сына скончавшейся певицы Жанны Фриске, телеведущий Дмитрий Шепелев опубликовал совместный снимок со своей возлюбленной Екатериной Тулуповой.
iReactor вчера в 07:14
Хоккей

Овечкин попал под сокрушительный силовой прием партнера

Российская газета 00:59
Общество

СМИ раскрыли характеристики новых универсальных десантных кораблей РФ

Стали известны характеристики новых универсальных десантных кораблей, разрабатываемых по заказу Военно-морского флота России.
Газета.Ru 01:13
Футбол

Трое зенитовцев сыграют с Бельгией с первых минут

Мойка78 вчера в 11:24
Общество

Список новогодних подарков маленькой девочки потряс ее отца

Список подарков, который составила 10-летняя девочка из Лос-Анжелеса, сильно удивил ее отца.
Газета.Ru вчера в 22:52
Авто

Премьера новой Kia Optima состоится 12 декабря

Автопроизводитель распространил тизерный видеоролик и сообщил, что премьера новой Kia Optima состоится 12 декабря.
Tvoe-avto.com 14 ноября в 07:07
Происшествия

Военный беспилотник «Орион» рухнул в Рязанской области

Беспилотный военный авиационный комплекс «Орион» потерпел крушение вблизи многоквартирного жилого дома в Рязанской области.
Известия вчера в 09:24
Армия и оружие

Раскрыты угрозы бойцов ВСУ в Иловайском котле убивать каждые 15 минут

Lenta.ru 15 ноября в 07:05
Экономика

СМИ Франции рассказали об успехе России в отказе от доллара

С 2014 года Россия из-за напряженности в отношениях с Соединенными Штатами начала процесс дедолларизации своей экономики и финансовой системы, чтобы обойти санкции.
Газета.Ru 01:21
Наука

Каким образом кофе может продлить жизнь

Продолжительность жизни человека зависит от самых разных факторов, включая генетику и правильное питание.
MedikForum.ru 14 ноября в 02:27
Культура

Никита Михалков ответил на вопрос, что будет после Путина

Отвечая на вопрос корреспондента EADaily во время пресс-подхода о безликости современного кино, Михалков не согласился с таким мнением.
Евразия Daily вчера в 17:31
Футбол

Игорь Гамула: «Хотел бы, чтобы Акинфеев вернулся в сборную»

Известный тренер Игорь Гамула в беседе с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о возможном возвращении голкипера Игоря Акинфеева в сборную России.
Спорт-Экспресс вчера в 23:54
Авто

Электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E рассекречен до премьеры

Новая модель Mach-E будет купеобразным кроссовером, у которого оптика выполнена в стиле спорткара.
Tvoe-avto.com 15 ноября в 10:21
Наука

ИИ научили предсказывать эпилептические приступы

Стало известно, что научные сотрудники Университета Луизианы научили искусственный интеллект прогнозировать эпилептические приступы с вероятностью 99,6%. Ученые считают данное событие настоящим успехом в медицине.
Goroday.ru 01:40
Происшествия

В Красноярском крае произошел пожар в кадетском корпусе

На юге Красноярского края в городе Минусинск загорелся кадетский корпус, сообщает «7 канал» со ссылкой на МЧС.
РБК 01:27
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