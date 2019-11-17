Политика
РИА НовостиСША ввели санкции против главы МВД Кубы
США включили в санкционные списки министра внутренних дел Кубы Хулио Гандарилья за "причастность к нарушению прав человека" в Венесуэле, говорится в сообщении Госдепартамента.
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Футбол
Аргентина переиграла Бразилию благодаря голу Месси
Футбол
Газзаев раскритиковал игру Гильерме в матче с Бельгией
Бывший тренер владикавказской "Алании" и столичного ЦСКА Валерий Газзаев раскритиковал игру вратаря сборной России Маринато Гильерме в матче с Бельгией.
Происшествия
Здание обрушилось под Саратовом
Жилое здание ангарного типа частично обрушилось в поселке Пробуждение Саратовской области.
Экономика
СМИ Франции отметили успехи России в отказе от доллара
Напомним, 15 октября РФ потеряла $7,7 млрд в валютных резервах после того, как решила заменить доллар США на евро, юани и золото.
Единоборства
Лобов проиграл нокаутом Найту на турнире Bare Knuckle FC 9
Ирландский боец русского происхождения Артём Лобов потерпел поражение от американца Джейсона Найта на турнире Bare Knuckle FC 9 в Билокси.
Политика
В интернете появилось фото Путина в окружении бразильского спецназа
В интернете появилась фотография президента России Владимира Путина с солдатами бразильского спецназа.
Армия и оружие
В Индии назвали Rafale превосходящим Су-30МКИ
Общество
Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте
Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.
Общество
Умер лидер «Новой России» Никита Исаев
Глава движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики Никита Исаев умер в поезде Тамбов-Москва.
Происшествия
На Кубани прощаются с Анастасией Ещенко
В Троицкой церкви станицы Старовеличковской в 11:00 начнется отпевание Анастасии Ещенко, растерзанной 8 ноября историком Олегом Соколовым.
Происшествия
В Мытищах водитель зарезал пешехода на переходе
В подмосковных Мытищах задержан водитель автомобиля "Вольво", зарезавший пешехода. Тот переходил дорогу на красный свет.
Фигурное катание
Александра Трусова выиграла московский этап Гран-при
Для Александры Трусовой, выступающей во взрослых соревнованиях первый сезон, победа в Москве стала второй на этапах Гран-при.
Общество
«Желтые жилеты» отметили годовщину своих акций погромами в Париже
Многие отметили годовщину движения посиделками дружными компаниями на кольцевых развязках автострад, вернувшись таким образом к одной из самых первых форм протеста, к которой прибегали "желтые жилеты".
Здоровье
Врачи перечислили продукты для укрепления суставов
Общество
Диетолог назвала наименее вредные сладости
Политика
Помощник Зеленского заявил о завершении получения кораблей от России
Процесс передачи украинских кораблей, задержанных Россией в ноябре прошлого года в Керченском проливе, находится на завершающем этапе.
Происшествия
Пять человек погибли в результате стрельбы в Сан-Диего
Пять человек, которые были членами одной семьи, в том числе трое детей, погибли в результате стрельбы в США, в окрестностях Сан-Диего, ещё один человек ранен.
Армия и оружие
Российские вертолеты и «Панцири» перебросили на север Сирии
Три вертолета ВКС РФ прибыли в аэропорт Эль-Камышли, сообщает "Звезда". В их числе два Ми-35 и один Ми-8.
Происшествия
В Петербурге автомобиль с ребенком упал в Фонтанку
Автомобиль Renault Logan упал в воду в центре Петербурга вечером 16 ноября. Инцидент произошел на набережной Фонтанки, пишет «Фонтанка».
Экономика
Saudi Aramco разместит на бирже 1,5% своих акций
Государственная саудовская нефтяная компания Saudi Aramco разместит на бирже Tadawul 1,5% акций.
Авто
Названы самые популярные автомобили премиум-сегмента в России
Названы самые популярные автомобили премиум-сегмента на российском рынке по итогам девяти месяцев 2019 года.
Футбол
В Италии уволили тренера после победы 27:0
Тренер юношеской команды "Инвиктасауро" отправлен в отставку после победы над "Мариино Кальчо" со счетом 27:0.
Происшествия
В Гонконге полиция применила слезоточивый газ возле университета
Политика
«Ветеран АТО» пообещал казнить депутатов Рады в центре Киева
Если киевская власть не остановит процесс разведения сил и средств на Донбассе и не узаконит присутствие боевиков неонацистских батальонов в зоне боевых действий и разведения, депутатов Рады будет ожидать ни много ни мало публичная казнь под окнами администрации президента Украины.
Общество
Хозяин толстого кота обратился с предложением к «Аэрофлоту»
Музыка
За 10 часов новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров
Новый клип российкой группы Little Big на песню Go Bananas за десять часов набрал более двух миллионов просмотров на сервисе YouTube.
Общество
Список желаний маленькой девочки на Рождество поразил соцсети
Список желаемых подарков на Рождество, составленный 10-летней девочкой из Лос-Анджелеса, удивил пользователей Сети.
Хоккей
Овечкин во втором матче НХЛ подряд провёл эффектный силовой приём
Происшествия
В общежитии Киева прогремел взрыв
Отмечается, что взрыв произошел в общежитии на улице Карла Маркса. В результате взрыва погибли два человека.