Политика

РИА НовостиРИА НовостиСША ввели санкции против главы МВД Кубы

США включили в санкционные списки министра внутренних дел Кубы Хулио Гандарилья за "причастность к нарушению прав человека" в Венесуэле, говорится в сообщении Госдепартамента.
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США ввели санкции в отношении главы МВД Кубы

Интерфаксвчера в 19:23

США ввели санкции в отношении главы МВД Кубы

РБКвчера в 18:56

США внесли в санкционный список главу МВД Кубы

RT на русскомвчера в 18:23

США ввели санкции против министра Кубы

Газета.Ruвчера в 18:12

США вводят санкции против главы МВД Кубы

ТАССвчера в 18:08

Американские власти вводят санкции против главы МВД Кубы

Московский Комсомолецвчера в 18:01

США ввели санкции против главы МВД Кубы

РИА Новостивчера в 18:00
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Футбол

Аргентина переиграла Бразилию благодаря голу Месси

Евро-футбол.ру 15 ноября в 14:00
Футбол

Газзаев раскритиковал игру Гильерме в матче с Бельгией

Бывший тренер владикавказской "Алании" и столичного ЦСКА Валерий Газзаев раскритиковал игру вратаря сборной России Маринато Гильерме в матче с Бельгией.
Газета.Ru 01:51
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Здание обрушилось под Саратовом

Жилое здание ангарного типа частично обрушилось в поселке Пробуждение Саратовской области.
Газета.Ru 02:52
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СМИ Франции отметили успехи России в отказе от доллара

Напомним, 15 октября РФ потеряла $7,7 млрд в валютных резервах после того, как решила заменить доллар США на евро, юани и золото.
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Лобов проиграл нокаутом Найту на турнире Bare Knuckle FC 9

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RT на русском 01:35
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В интернете появилось фото Путина в окружении бразильского спецназа

В интернете появилась фотография президента России Владимира Путина с солдатами бразильского спецназа.
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Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте

Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.
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Умер лидер «Новой России» Никита Исаев

Глава движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики Никита Исаев умер в поезде Тамбов-Москва.
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Происшествия

На Кубани прощаются с Анастасией Ещенко

В Троицкой церкви станицы Старовеличковской в 11:00 начнется отпевание Анастасии Ещенко, растерзанной 8 ноября историком Олегом Соколовым.
Живая Кубань вчера в 02:41
Происшествия

В Мытищах водитель зарезал пешехода на переходе

В подмосковных Мытищах задержан водитель автомобиля "Вольво", зарезавший пешехода. Тот переходил дорогу на красный свет.
Вести.Ru вчера в 14:50
Фигурное катание

Александра Трусова выиграла московский этап Гран-при

Для Александры Трусовой, выступающей во взрослых соревнованиях первый сезон, победа в Москве стала второй на этапах Гран-при.
7 новостей вчера в 11:37
Общество

Раскрыты характеристики новых российских вертолетоносцев

Lenta.ru 01:36
Общество

«Желтые жилеты» отметили годовщину своих акций погромами в Париже

Многие отметили годовщину движения посиделками дружными компаниями на кольцевых развязках автострад, вернувшись таким образом к одной из самых первых форм протеста, к которой прибегали "желтые жилеты".
ТАСС вчера в 16:05
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Врачи перечислили продукты для укрепления суставов

Ugpressa.ru вчера в 22:48
Общество

Диетолог назвала наименее вредные сладости

РИА Новости вчера в 22:09
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Помощник Зеленского заявил о завершении получения кораблей от России

Процесс передачи украинских кораблей, задержанных Россией в ноябре прошлого года в Керченском проливе, находится на завершающем этапе.
РБК вчера в 15:17
Происшествия

Пять человек погибли в результате стрельбы в Сан-Диего

Пять человек, которые были членами одной семьи, в том числе трое детей, погибли в результате стрельбы в США, в окрестностях Сан-Диего, ещё один человек ранен.
RT на русском вчера в 16:39
Армия и оружие

Российские вертолеты и «Панцири» перебросили на север Сирии

Три вертолета ВКС РФ прибыли в аэропорт Эль-Камышли, сообщает "Звезда". В их числе два Ми-35 и один Ми-8.
Российская газета 14 ноября в 03:24
Происшествия

В Петербурге автомобиль с ребенком упал в Фонтанку

Автомобиль Renault Logan упал в воду в центре Петербурга вечером 16 ноября. Инцидент произошел на набережной Фонтанки, пишет «Фонтанка».
BFM.ru вчера в 12:50
Экономика

Saudi Aramco разместит на бирже 1,5% своих акций

Государственная саудовская нефтяная компания Saudi Aramco разместит на бирже Tadawul 1,5% акций.
Известия 02:48
Авто

Названы самые популярные автомобили премиум-сегмента в России

Названы самые популярные автомобили премиум-сегмента на российском рынке по итогам девяти месяцев 2019 года.
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Футбол

В Италии уволили тренера после победы 27:0

Тренер юношеской команды "Инвиктасауро" отправлен в отставку после победы над "Мариино Кальчо" со счетом 27:0.
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В Гонконге полиция применила слезоточивый газ возле университета

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«Ветеран АТО» пообещал казнить депутатов Рады в центре Киева

Если киевская власть не остановит процесс разведения сил и средств на Донбассе и не узаконит присутствие боевиков неонацистских батальонов в зоне боевых действий и разведения, депутатов Рады будет ожидать ни много ни мало публичная казнь под окнами администрации президента Украины.
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Общество

Хозяин толстого кота обратился с предложением к «Аэрофлоту»

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За 10 часов новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров

Новый клип российкой группы Little Big на песню Go Bananas за десять часов набрал более двух миллионов просмотров на сервисе YouTube.
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Общество

Список желаний маленькой девочки на Рождество поразил соцсети

Список желаемых подарков на Рождество, составленный 10-летней девочкой из Лос-Анджелеса, удивил пользователей Сети.
Известия вчера в 21:45
Хоккей

Овечкин во втором матче НХЛ подряд провёл эффектный силовой приём

RT на русском 03:00
Происшествия

В общежитии Киева прогремел взрыв

Отмечается, что взрыв произошел в общежитии на улице Карла Маркса. В результате взрыва погибли два человека.
Газета.Ru вчера в 18:30
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