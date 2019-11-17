США включили в санкционные списки министра внутренних дел Кубы Хулио Гандарилья за "причастность к нарушению прав человека" в Венесуэле, говорится в сообщении Госдепартамента.

Происшествия В общежитии в Киеве прогремел взрыв В общежитии в Киеве произошел взрыв, два человека погибли. Об этом сообщается в Facebook киевской полиции.

Политика Матвиенко обсудила реконструкцию железных дорог на Кубе В кубинской Гаване председатель Совета федерации Валентина Матвиенко поговорила с вице-премьером Кубы Рикардо Кабрисасом Руисом о проекте реконструкции кубинских железных дорог.

Экономика СМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара ЦБ РФ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который укрепился на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то ЦБ получил бы рост, равный примерно 3,8%. Такова экономическая цена решения геополитических проблем, считают эксперты.

Шоу-бизнес Дмитрий Шепелев женится не бывшей жене миллионера Будучи женой миллионера, Екатерина вела бурную светскую жизнь, а вот муж появлялся исключительно на профессиональных финансовых премиях, чтобы получать награды.