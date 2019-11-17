Политика

РИА НовостиРИА НовостиСША ввели санкции против главы МВД Кубы

США включили в санкционные списки министра внутренних дел Кубы Хулио Гандарилья за "причастность к нарушению прав человека" в Венесуэле, говорится в сообщении Госдепартамента.
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США ввели санкции против министра Кубы

Газета.Ruвчера в 18:12

США ввели санкции в отношении главы МВД Кубы

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ТАССвчера в 18:08

Американские власти вводят санкции против главы МВД Кубы

Московский Комсомолецвчера в 18:01

США ввели санкции против главы МВД Кубы

РИА Новостивчера в 18:00
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В кубинской Гаване председатель Совета федерации Валентина Матвиенко поговорила с вице-премьером Кубы Рикардо Кабрисасом Руисом о проекте реконструкции кубинских железных дорог.
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Даже с двумя падениями Трусова побеждает за явным преимуществом.
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Бывший глава украинского МИД Павел Климкин назвал успехом президента РФ Владимира Путина процесс разведения сил в Донбассе.
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СМИ Индии заявили о превосходстве французских Rafale над Су-30МКИ

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Лукашенко собрался баллотироваться на еще один президентский срок

Президент Белоруссия Александр Лукашенко заявил, что будет баллотироваться на пост президента в 2020 году.
Газета.Ru 04:34
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СМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара

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ВВС Израиля и США отработали на учениях уход от С-400

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С некоторых пор в прессе пошли разговоры о том, что у Евгения Плющенко в Питере есть молодая любовница модель, с которой он состоит в связи уже более 2-х лет.
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В Подмосковье три человека погибли, отравившись неизвестной жидкостью

Три человека умерли, и два находятся в больнице после отравления неизвестной жидкостью в подмосковном Одинцове.
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В Госдуме призвали лишить Алексея Панина всех госнаград

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В перспективе, новая разработка позволит подпитывать электронику — в основном небольшие процессоры и датчики для интернета вещей — без использования проводов.
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