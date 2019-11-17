Политика
РИА НовостиСША ввели санкции против главы МВД Кубы
США включили в санкционные списки министра внутренних дел Кубы Хулио Гандарилья за "причастность к нарушению прав человека" в Венесуэле, говорится в сообщении Госдепартамента.
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Общество
Гороскоп на 17 ноября: Водолеи, у вас намечается очень хороший день
Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
Кино
Вышел трейлер нового «Спанч Боба» с Киану Ривзом
Политика
Украинские военные корабли покидают Керчь
Общество
Кардиологи прокомментировали смерть Никиты Исаева
Кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев назвал уход из жизни Исаева «чудовищно безвременным».
Футбол
Сборная России уступила команде Бельгии в отборочном матче ЧЕ-2020
В матче группового этапа квалификационного турнира к чемпионату Европы по футболу сборная России проиграла команде Бельгии.
Происшествия
В общежитии в Киеве прогремел взрыв
В общежитии в Киеве произошел взрыв, два человека погибли. Об этом сообщается в Facebook киевской полиции.
Происшествия
На Кубани похоронили убитую в Петербурге Анастасию Ещенко
В станице Старовеличковской Краснодарского края похоронили аспирантку Анастасию Ещенко, которая была жестоко убита экс-доцентом Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олегом Соколовым.
Общество
В Венеции подготовились к новому наводнению
Политика
Матвиенко обсудила реконструкцию железных дорог на Кубе
В кубинской Гаване председатель Совета федерации Валентина Матвиенко поговорила с вице-премьером Кубы Рикардо Кабрисасом Руисом о проекте реконструкции кубинских железных дорог.
Фигурное катание
Трусова победила Медведеву даже с двумя падениями
Даже с двумя падениями Трусова побеждает за явным преимуществом.
Политика
Климкин оценил успех Путина в разведении сил в Донбассе
Бывший глава украинского МИД Павел Климкин назвал успехом президента РФ Владимира Путина процесс разведения сил в Донбассе.
Общество
Иран охватили протесты из-за роста цен на бензин
Происшествия
Четверо пострадали при обрушении здания в Саратовской области
Политика
Лукашенко собрался баллотироваться на еще один президентский срок
Президент Белоруссия Александр Лукашенко заявил, что будет баллотироваться на пост президента в 2020 году.
Экономика
СМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара
ЦБ РФ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который укрепился на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то ЦБ получил бы рост, равный примерно 3,8%. Такова экономическая цена решения геополитических проблем, считают эксперты.
Общество
В ООН озвучили причины смертности при ДТП в России
Одной из основных причин высокой смертности на российских дорогах спецпосланник считает недостаточное образование.
Шоу-бизнес
Овсиенко впервые за два года увиделась с приемным сыном
Игорь живет в Майами с женой и внуком артистки Александром. Специально ради Татьяны ее приемный сын приехал из США.
Общество
Синоптик предсказал скорый приход климатической зимы в Москву
Климатическая зима придет в столицу в четверг, 21 ноября, — в этот день в Москве установятся минусовые температуры.
Армия и оружие
ВВС Израиля и США отработали на учениях уход от С-400
Авто
Как правильно прогревать двигатель машины зимой, рассказали эксперты
Обратившись к экспертам, коллеги из «Авто.ру» выяснили, нужно ли прогревать мотор автомобиля на самом деле.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев женится не бывшей жене миллионера
Будучи женой миллионера, Екатерина вела бурную светскую жизнь, а вот муж появлялся исключительно на профессиональных финансовых премиях, чтобы получать награды.
Происшествия
Беспилотник «Орион» упал в Рязанской области
В Рязанской области в посёлке Листвянка упал беспилотный авиационный комплекс «Орион».
Политика
Лукашенко назвал условие подписания дорожных карт по интеграции с Россией
Президент Александр Лукашенко заявил, что Минск не подпишет дорожные карты по интеграции с РФ, если не будут решены принципиальные вопросы в экономике.
Шоу-бизнес
Яна Рудковская ничего не имеет против любовницы Евгения Плющенко
С некоторых пор в прессе пошли разговоры о том, что у Евгения Плющенко в Питере есть молодая любовница модель, с которой он состоит в связи уже более 2-х лет.
Футбол
Григорян рассказал, кого из тренеров РПЛ считает гениальным
Бывший главный тренер «Анжи», «Луча» и «Тамбова» Александр Григорян высоко отозвался об уровне коллеги из ЦСКА Виктора Гончаренко.
Происшествия
В Подмосковье три человека погибли, отравившись неизвестной жидкостью
Три человека умерли, и два находятся в больнице после отравления неизвестной жидкостью в подмосковном Одинцове.
Шоу-бизнес
В Госдуме призвали лишить Алексея Панина всех госнаград
Технологии
Создан материал, который позволит отказаться от батарей в электронике
В перспективе, новая разработка позволит подпитывать электронику — в основном небольшие процессоры и датчики для интернета вещей — без использования проводов.