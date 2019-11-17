Политика

РИА НовостиРИА НовостиСША ввели санкции против главы МВД Кубы

США включили в санкционные списки министра внутренних дел Кубы Хулио Гандарилья за "причастность к нарушению прав человека" в Венесуэле, говорится в распространенном в субботу сообщении госдепартамента.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

США ввели санкции в отношении главы МВД Кубы

РБК18:56

США ввели санкции против главы МВД Кубы

Вести.Ru18:42

США внесли в санкционный список главу МВД Кубы

RT на русском18:23

США ввели санкции против министра Кубы

Газета.Ru18:12

США вводят санкции против главы МВД Кубы

ТАСС18:08

Американские власти вводят санкции против главы МВД Кубы

Московский Комсомолец18:01

США ввели санкции против главы МВД Кубы

РИА Новости18:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 19:49, Ашберн
Футбол

Экс-форвард «Спартака» Луис Адриано женился на русской модели

Профиль вчера в 15:02
Единоборства

Боец UFC вышел на взвешивание в образе Джокера

Бразильский боец UFC Маркус Перес пришёл на процедуру взвешивания в образе известного киногероя Джокера, чем удивил своих поклонников.
Metaratings 04:35
Происшествия

В Петербурге автомобиль упал в реку Фонтанку

РБК 11:54
Армия и оружие

Опубликовано видео высадки российских военных на бывшей базе США

Вечерняя Москва вчера в 03:33
Общество

Пресс-секретарь Никиты Исаева подтвердил его смерть

Пресс-секретарь Никиты Исаева Александр Макаренко подтвердил радиостанции «Говорит Москва», что политик скончался.
Говорит Москва 03:11
Космос

Данные TESS могут содержать ключ к загадочной планете Девять

ГЛАС.RU 14 ноября в 02:10
Происшествия

В общежитии в Киеве прогремел взрыв

В общежитии в Киеве произошел взрыв, два человека погибли. Об этом сообщается в Facebook киевской полиции.
РБК 18:00
Политика

Россия отреагировала на принятие в ООН украинской резолюции по Крыму

Заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что украинская резолюция в области прав человека, которая была принята на Генассамблее ООН, станет помехой для визита международных наблюдателей в Крым.
Телеканал 360° 14 ноября в 22:14
Кино

Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме про Николаса Кейджа

Газета.Ru 05:29
Общество

Знаки зодиака, которым не грозит одинокая старость

Представители знака трепетно относятся к своему потомству, что точно обеспечивает им старость в окружении родных и близких.
Lisa.ru 14 ноября в 23:30
Автоспорт

Ферстаппен выиграл квалификацию «Гран-при Бразилии»

Спорт-Экспресс 14:05
Политика

Матвиенко обозначила сроки визита Путина на Кубу

РЕН ТВ 19:18
Политика

В МИД рассказали о передаче задержанных кораблей Украине

В российском МИД не понимают, как передача Украине задержанных в Керченском проливе кораблей связана с предстоящим саммитом в «нормандском формате».
Мойка78 13:41
Происшествия

Пять человек погибли в результате стрельбы в Сан-Диего

Пять человек, которые были членами одной семьи, в том числе трое детей, погибли в результате стрельбы в США, в окрестностях Сан-Диего, ещё один человек ранен.
RT на русском 16:39
Хоккей

Жесткий силовой прием в исполнении Александра Овечкина попал на видео

iReactor 01:47
Происшествия

Пограничник США ранил россиянина у границы с Мексикой

Пограничник США 14 ноября ранил россиянина из огнестрельного оружия при предположительной попытке пересечения границы с Мексикой.
RT на русском вчера в 15:49
Здоровье

В акции «Онкопоиск» приняли участие 62 тысячи якутян

О результатах акции «Онкопоиск» и ввода центров амбулаторной онкологической помощи в районах рассказала министр здравоохранения республики Елена Борисова.
ИА ЯСИА 02:58
Фигурное катание

15-летняя Трусова оценила победу над Медведевой на Гран-при в Москве

Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала победу на этапе Гран-при в Москве.
Lenta.ru 13:02
Экономика

Строительство паромов для связи материка с Сахалином подорожало на 4 млрд рублей

Расходы Амурского судостроительного завода (входит в госхолдинг «Объединенная судостроительная корпорация», ОСК) на строительство двух грузопассажирских паромов превысят сумму контрактов, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника и два человека, близких к Минтрансу.
Ведомости 14 ноября в 18:04
Политика

Белый дом рассказал о состоянии здоровья Трампа после медобследования

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что президент США Дональд Трамп остается энергичным и не жалуется на здоровье после ежегодного медицинского обследования в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.
Газета.Ru 18:02
Происшествия

В Мытищах водитель зарезал пешехода на переходе

В подмосковных Мытищах задержан водитель автомобиля "Вольво", зарезавший пешехода. Тот переходил дорогу на красный свет.
Вести.Ru 14:50
Политика

Обнародована стенограмма первого разговора Трампа с Зеленским

Белый Дом обнародовал стенограмму первого телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Lenta.ru вчера в 09:13
Общество

Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой

Ещенко писала подруге, что Соколов не хотел, чтобы она общалась с его детьми.
Газета.Ru вчера в 07:58
Здоровье

Кардиолог заявил об опасности вейпов и электронных сигарет

Кандидат медицинских наук, кардиолог Ярослав Ашихмин объяснил опасность электронных сигарет для человеческого организма.
Политическая Экспертиза 18:49
Политика

Появилось фото Путина в окружении спецназа

Lenta.ru 14:06
Футбол

Нидерланды сыграли вничью с Северной Ирландией и вышли на Евро-2020

Сборные Нидерландов и Северной Ирландии сыграли вничью в матче квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года.
RT на русском 16:58
Происшествия

СК проверит инцидент на лекции историка Соколова

Главное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу проверит жалобу одного из слушателей лекции бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
RT на русском 17:39
Политика

Осуждённый в России за шпионаж Берг вернулся в Норвегию

Осуждённый в России за шпионаж отставной инспектор погранслужбы Норвегии Фруде Берг прибыл в Осло. Об этом сообщает телеканал NRK.
RT на русском 19:43
Происшествия

Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете

РИА Новости вчера в 06:25
ЖКХ

Кабмин Украины снял ограничения на рост тарифов на отопление

Правительство Украины приняло решение о снятии ограничения на рост тарифов на отопление и горячую воду.
RT на русском 14:44
Как работают Яндекс.Новости?
Главное