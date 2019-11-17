Политика
РИА НовостиСША ввели санкции против главы МВД Кубы
США включили в санкционные списки министра внутренних дел Кубы Хулио Гандарилья за "причастность к нарушению прав человека" в Венесуэле, говорится в распространенном в субботу сообщении госдепартамента.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 19:49, Ашберн
Футбол
Экс-форвард «Спартака» Луис Адриано женился на русской модели
Единоборства
Боец UFC вышел на взвешивание в образе Джокера
Бразильский боец UFC Маркус Перес пришёл на процедуру взвешивания в образе известного киногероя Джокера, чем удивил своих поклонников.
Армия и оружие
Опубликовано видео высадки российских военных на бывшей базе США
Общество
Пресс-секретарь Никиты Исаева подтвердил его смерть
Пресс-секретарь Никиты Исаева Александр Макаренко подтвердил радиостанции «Говорит Москва», что политик скончался.
Космос
Данные TESS могут содержать ключ к загадочной планете Девять
Происшествия
В общежитии в Киеве прогремел взрыв
В общежитии в Киеве произошел взрыв, два человека погибли. Об этом сообщается в Facebook киевской полиции.
Политика
Россия отреагировала на принятие в ООН украинской резолюции по Крыму
Заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что украинская резолюция в области прав человека, которая была принята на Генассамблее ООН, станет помехой для визита международных наблюдателей в Крым.
Общество
Знаки зодиака, которым не грозит одинокая старость
Представители знака трепетно относятся к своему потомству, что точно обеспечивает им старость в окружении родных и близких.
Автоспорт
Ферстаппен выиграл квалификацию «Гран-при Бразилии»
Политика
В МИД рассказали о передаче задержанных кораблей Украине
В российском МИД не понимают, как передача Украине задержанных в Керченском проливе кораблей связана с предстоящим саммитом в «нормандском формате».
Происшествия
Пять человек погибли в результате стрельбы в Сан-Диего
Пять человек, которые были членами одной семьи, в том числе трое детей, погибли в результате стрельбы в США, в окрестностях Сан-Диего, ещё один человек ранен.
Происшествия
Пограничник США ранил россиянина у границы с Мексикой
Пограничник США 14 ноября ранил россиянина из огнестрельного оружия при предположительной попытке пересечения границы с Мексикой.
Здоровье
В акции «Онкопоиск» приняли участие 62 тысячи якутян
О результатах акции «Онкопоиск» и ввода центров амбулаторной онкологической помощи в районах рассказала министр здравоохранения республики Елена Борисова.
Фигурное катание
15-летняя Трусова оценила победу над Медведевой на Гран-при в Москве
Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала победу на этапе Гран-при в Москве.
Экономика
Строительство паромов для связи материка с Сахалином подорожало на 4 млрд рублей
Расходы Амурского судостроительного завода (входит в госхолдинг «Объединенная судостроительная корпорация», ОСК) на строительство двух грузопассажирских паромов превысят сумму контрактов, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника и два человека, близких к Минтрансу.
Политика
Белый дом рассказал о состоянии здоровья Трампа после медобследования
Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что президент США Дональд Трамп остается энергичным и не жалуется на здоровье после ежегодного медицинского обследования в госпитале имени Уолтера Рида в штате Мэриленд.
Происшествия
В Мытищах водитель зарезал пешехода на переходе
В подмосковных Мытищах задержан водитель автомобиля "Вольво", зарезавший пешехода. Тот переходил дорогу на красный свет.
Политика
Обнародована стенограмма первого разговора Трампа с Зеленским
Белый Дом обнародовал стенограмму первого телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Общество
Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой
Ещенко писала подруге, что Соколов не хотел, чтобы она общалась с его детьми.
Здоровье
Кардиолог заявил об опасности вейпов и электронных сигарет
Кандидат медицинских наук, кардиолог Ярослав Ашихмин объяснил опасность электронных сигарет для человеческого организма.
Политика
Появилось фото Путина в окружении спецназа
Футбол
Нидерланды сыграли вничью с Северной Ирландией и вышли на Евро-2020
Сборные Нидерландов и Северной Ирландии сыграли вничью в матче квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Происшествия
СК проверит инцидент на лекции историка Соколова
Главное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу проверит жалобу одного из слушателей лекции бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
Политика
Осуждённый в России за шпионаж Берг вернулся в Норвегию
Осуждённый в России за шпионаж отставной инспектор погранслужбы Норвегии Фруде Берг прибыл в Осло. Об этом сообщает телеканал NRK.
Происшествия
Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете
ЖКХ
Кабмин Украины снял ограничения на рост тарифов на отопление
Правительство Украины приняло решение о снятии ограничения на рост тарифов на отопление и горячую воду.