Политика
КоммерсантъСША ввели санкции против главы грозненского управления МВД
За нарушение прав человека Госдепартамент США ввел санкции в отношении главы УМВД России по Грозному Аслана Ирасханова. Санкции в отношении чеченского силовика были введены 10 декабря, в Международный день прав человека.
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с чего всё началось
США ввели санкции против главы управления МВД по Грозному Аслана Ирасханова, Вашингтон обвиняет его в нарушении прав человека, сообщается на сайте Госдепартамента.РБК11:50
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