Политика

КоммерсантъКоммерсантъСША ввели санкции против главы грозненского управления МВД

За нарушение прав человека Госдепартамент США ввел санкции в отношении главы УМВД России по Грозному Аслана Ирасханова. Санкции в отношении чеченского силовика были введены 10 декабря, в Международный день прав человека.
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США ввели санкции против главы управления МВД по Грозному Аслана Ирасханова, Вашингтон обвиняет его в нарушении прав человека, сообщается
 на сайте Госдепартамента.
РБК11:50

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США ввели санкции против главы грозненского управления МВД

Коммерсантъ12:48

США ввели санкции против главы УМВД РФ по Грозному Аслана Ирасханова

ТАСС12:25

США ввели санкции против главы УМВД по Грозному из-за внесудебной казни 27 человек в Чечне

Новая газета11:43

США ввели санкции против главы полиции Грозного

РБК11:50

США ввели санкции против главы МВД Грозного

RT на русском11:32

США ввели санкции в отношении главы УМВД Грозного Аслана Ирасханова

РИА Новости11:28

Госдеп ввел санкции в отношении главы полиции Грозного Ирасханова

Известия11:25
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Политика

Глава МВД Украины рассказал о перепалке Зеленского с Лавровым

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что во время проведения встречи в «нормандском формате» у украинского президента Владимира Зеленского «сдали нервы» и он «сорвался» на главу МИД России Сергея Лаврова.
Lenta.ru 10:50
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Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище

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Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

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Пассажирский Як-42 возвращается в аэропорт Уфы из-за отказа двигателя

Самолёт Як-42 с 73 пассажирами на борту, вылетевший из Уфы в Нижневартовск, возвращается в аэропорт вылета из-за отказа двигателя, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
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Политика

Против Порошенко завели дело о госизмене за подписание «Минска-2»

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило против экс-президента страны Петра Порошенко уголовное дело о государственной измене за подписание Минских соглашений.
RT на русском 12:18
Политика

Лавров и Помпео провели переговоры в Вашингтоне

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео провели переговоры в Вашингтоне.
РИА Новости 14:07
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Украинцам и белорусам предложили упростить получение гражданства РФ

Заместитель главы МВД Игорь Зубов предложил упростить процедуру получения российского гражданства жителям Украины и Белоруссии, которые свободно говорят по-русски.
Национальная служба новостей 13:20
Политика

Путин заявил, что услышал просьбу сделать 31 декабря выходным днём

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RT на русском 11:06
Политика

Путин рассказал про опасения повторения Сребреницы в Донбассе

Президент России не исключил, что если у Киева будет контроль над границей в Донбассе, а у жителей не будет гарантий, там может повториться ситуация, как резня в Сребренице.
Российская газета 09:39
Происшествия

В результате извержения вулкана в Новой Зеландии погиб один человек

В результате извержения вулкана на островке Уайт-Айленд в Новой Зеландии погиб один человек и еще несколько пропали без вести, сообщил АР представитель местной полиции Джон Тимс.
Интерфакс вчера в 01:52
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Назван снижающий уровень холестерина в крови продукт

Медики назвали продукт, снижающий уровень холестерина в крови. При его употреблении также уменьшается количество вредных триглицеридов.
Актуальные Новости 11:21
Происшествия

Вынесен приговор по делу о теракте в метро в Петербурге

Газета.Ru 06:37
Футбол

Стал известен стартовый состав «Зенита» на игру с «Бенфикой»

Тренерский штаб санкт-петербургского "Зенита" определился со стартовым составом команды на встречу шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против лиссабонской "Бенфики".
Вести.Ru 14:13
Политика

Порошенко отреагировал на встречу «нормандской четверки»

Бывший президент Украины Петр Порошенко отреагировал на встречу в «нормандском формате», заявив, что оснований для эйфории нет.
Lenta.ru 13:03
Общество

Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Вести.Ru 04:43
Общество

Минимальный размер пенсии в Москве увеличат до 19,5 тыс. рублей

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о повышении минимальной пенсии в столице до 19,5 тыс. рублей, а также об индексации на 5,6% пособий ветеранам труда и труженикам тыла, семьям с детьми, гражданам старшего поколения, на содержание детей, оставшихся без попечения родителей и детей-сирот.
ТАСС 07:40
Происшествия

Убившего в Москве сотрудника СК мужчину собрались лечить принудительно

Убивший в Москве сотрудника СКР Владислава Капустина мужчина признан невменяемым, к нему будут применены меры медицинского характера, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
Интерфакс 11:58
Финансы

Рубль повышается к доллару и евро

На открытии торгов курс рубля показал положительную динамику по отношению к доллару и евро, гласят данные Московской биржи.
Газета.Ru вчера в 02:10
Общество

Илон Маск проехался по улицам Лос-Анджелеса на новом Tesla Cybertruck

Американский предприниматель Илон Маск проехал по улицам Лос-Анджелеса за рулём электропикапа Cybertruck, произведённого его компанией Tesla.
News.ru вчера в 09:41
Политика

Путин рассказал о тайной связи правозащитника Пономарева с японцами

О тайной связи правозащитника с японцами заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека во вторник, 10 декабря, передает «Интерфакс».
Lenta.ru 12:57
Общество

В Стокгольме прошла церемония вручения Нобелевских премий

В Стокгольмской филармонии прошла церемония вручения Нобелевских премий, пишет ТАСС.
Аргументы и Факты 13:34
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Миллионер Денис Ребров: «При первой встрече Шурыгина стеснялась меня»

Первый брак остался в прошлом, и сейчас она встречается с миллионером Денисом Ребровым, который не скрывает: он без ума от избранницы, несмотря на пересуды за спиной.
StarHit.ru 12:30
Футбол

«Спартак» проведет зимние тренировочные сборы в ОАЭ, Катаре и Сочи

Московский "Спартак" проведет зимние тренировочные сборы в Абу-Даби (ОАЭ), Дохе (Катар) и в Сочи, сообщается на сайте столичного футбольного клуба.
РИА Новости 12:31
Авто

Дилеры предупредили о падении продаж машин в России в 2020 году

В 2020 году совокупный объем продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России резко сократится, заявил журналистам президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев.
РБК 11:02
Политика

Силуанов назвал сроки решения суда по долгу Украины

Верховный суд Великобритании может вынести решение по апелляциям российской и украинской сторон по 3-миллиардному долгу Украины по евробондам ближе к середине 2020 года.
Российская газета 13:33
Спорт

Комитет спортсменов МОК поддержал WADA в решении отстранить Россию

Напомним, в понедельник, 9 декабря, исполнительный комитет ВАДА выдвинул санкции в отношении российских спортсменов, согласно которым сборная России в течении четырех лет не сможет принимать участие в крупных международных соревнованиях.
Нева Спорт 12:23
Космос

Топливный бак Space Launch System лопнул на испытании

Ридус вчера в 06:23
Общество

Внуково объяснило отказ от электронных посадочных талонов

Аэропорт с 10 декабря перестал принимать посадочные талоны на авиарейсы в электронном виде.
Коммерсантъ 13:00
Общество

Бегун шлепнул журналистку по ягодицам в прямом эфире и был наказан

Участник благотворительного забега в американском городе Саванна, штат Джорджия, шлепнул по ягодицам корреспондентку телеканала WSAW-TV Алекс Бозарджян (Alex Bozarjian), которая вела прямое включение.
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Наука

Ученые узнали, как восстановить печень после употребления алкоголя

В ходе экспериментов на мышах исследователи установили, что после восьми недель хронического потребления алкоголя у мышей уменьшилось количество лактобактерий и бифидобактерий, повысился pH кишечника и наблюдался чрезмерный рост патогенных бактерий.
Росбалт 04:49
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