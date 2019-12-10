Политика
РБКСША ввели санкции против главы полиции Грозного
США ввели санкции против главы управления МВД по Грозному Аслана Ирасханова, Вашингтон обвиняет его в нарушении прав человека, сообщается на сайте Госдепартамента.
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США ввели санкции против главы управления МВД по Грозному Аслана Ирасханова, Вашингтон обвиняет его в нарушении прав человека, сообщается на сайте Госдепартамента.РБК11:50
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Политика
Путин поддержал использование материнского капитала для операций детей
Президент России Владимир Путин на встрече с региональными уполномоченными по правам человека не исключил, что материнский капитал можно будет использовать для оплаты операций детям-инвалидам.
Общество
Умерла вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон
На 62-м году жизни умерла вокалистка музыкальной группы Roxette Мари Фредрикссон, сообщают во вторник шведские СМИ.
Общество
Стало известно о смерти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова
Единоборства
Алоян завоевал титул WBA Gold в легчайшем весе, победив Батисту
В Кемерове состоялся вечер профессионального бокса, который возглавил бой между Мишей Алояном и Роналом Батистой.
Политика
Путин не одобрил идею пересмотреть присвоение Кадыровым званий Героя России
Российский президент Владимир Путин заявил, что не согласен с мнением режиссера Александра Сокурова, который попросил переосмыслить статус звания Героя России после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат были удостоены награды.
Политика
Путин заявил, что услышал просьбу сделать 31 декабря выходным днем
Президент России Владимир Путин заявил, что услышал просьбу сделать 31 декабря выходным днем, но признал, что для принятия решения времени мало.
Гаджеты
DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года
Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
Общество
Илон Маск сбил ограждение за рулём Tesla Cybertruck
Глава Tesla Илон Маск решил лично проехаться за рулём недавно представленного пикапа Cybertruck и протаранил небольшой столб ограждения при повороте.
Происшествия
Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии
Иосиф Пригожин прокомментировал аварию с участием Арсения, сына Валерии.
Футбол
«Спартак» проведет зимние тренировочные сборы в ОАЭ, Катаре и Сочи
Московский "Спартак" проведет зимние тренировочные сборы в Абу-Даби (ОАЭ), Дохе (Катар) и в Сочи, сообщается на сайте столичного футбольного клуба.
Политика
Аваков: Зеленский сорвался на Лаврова в Париже
Зеленский сказал: «Я, в отличие от вас, перешел все эти места вдоль линии соприкосновения, поэтому не надо тут кивать головой, что вы все знаете», – процитировал Арсен Аваков слова украинского президента.
Общество
Шнуров посвятил стихи экс-мэру Москвы Лужкову
Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил стихотворение бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову.
Происшествия
Участника незаконной акции в Москве приговорили к трем годам колонии
Политика
Санкции против российских газопроводов вошли в военный бюджет США
США заложили в законопроект о военном бюджете санкции против двух российских мегапроектов - "Северного потока - 2" и "Турецкого потока".
Спорт
ВАДА запретило России выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира
Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) принял решение отстранить Россию от всех крупных международных соревнований на ближайшие четыре года, в которые входят Олимпиады и чемпионаты мира, передает ТАСС.
Политика
Опубликовано видео Путина и Зеленского в Париже
Экономика
В России резко взлетели цены на рожь
В России резко взлетели цены на рожь из-за рекордно низкого с 2010 года урожая, вызванного засухой, отмечается в мониторинге данных «ПроЗерно», которые уточняет «Интерфакс».
Происшествия
Убившего сотрудника СК направят на принудительное лечение
Обвиняемого в убийстве сотрудника центрального аппарата Следственного комитета РФ направят на принудительное лечение.
Наука
Китайские ученые вырастили гибрид свиньи и обезьяны
Как пишет Daily Mail со ссылкой на State Key Laboratory of Stem Cell and Reproductive Biology, двух поросят с генами макаки-крабоеда вырастили в Лаборатории стволовых клеток и репродуктивной биологии Стейт-Ки Института зоологии Китайской академии наук.
Политика
Путин рассказал о найденной поисковиками могиле брата
Могилу брата президента России Владимира Путина, погибшего во время блокады, нашли добровольцы из поисковых отрядов.
Шоу-бизнес
Актриса Энн Хэтэуэй родила второго ребенка
Голливудская актриса Энн Хэтэуэй родила второго ребенка, сообщает «МИР 24» со ссылкой на зарубежные СМИ.
Политика
Путин рассказал про опасения повторения Сребреницы в Донбассе
Происшествия
Двухлетний малыш пять дней провел рядом с телом умершей матери
В первый же день проверки в одной из квартир Ижевска соцработниками было обнаружено тело женщины, погибшей от пневмонии пять дней назад, ее двухлетнего сына успели спасти.
Политика
В Киеве допустили вероятность срыва договоренностей по Донбассу
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк, комментируя результаты встречи в "нормандском формате", заявил, что процесс урегулирования в Донбассе не будет быстрым, велика вероятность срыва договоренностей на любом этапе.
Политика
На Порошенко заведено новое уголовное дело
Первый замглавы администрации президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело против бывшего президента страны Петра Порошенко.