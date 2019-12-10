с чего всё началось

США ввели санкции против главы управления МВД по Грозному Аслана Ирасханова, Вашингтон обвиняет его в нарушении прав человека, сообщается на сайте Госдепартамента.

Политика Путин поддержал использование материнского капитала для операций детей Президент России Владимир Путин на встрече с региональными уполномоченными по правам человека не исключил, что материнский капитал можно будет использовать для оплаты операций детям-инвалидам.

Общество Умерла вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон На 62-м году жизни умерла вокалистка музыкальной группы Roxette Мари Фредрикссон, сообщают во вторник шведские СМИ.

Политика Путин не одобрил идею пересмотреть присвоение Кадыровым званий Героя России Российский президент Владимир Путин заявил, что не согласен с мнением режиссера Александра Сокурова, который попросил переосмыслить статус звания Героя России после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат были удостоены награды.

Общество Илон Маск сбил ограждение за рулём Tesla Cybertruck Глава Tesla Илон Маск решил лично проехаться за рулём недавно представленного пикапа Cybertruck и протаранил небольшой столб ограждения при повороте.

Политика Аваков: Зеленский сорвался на Лаврова в Париже Зеленский сказал: «Я, в отличие от вас, перешел все эти места вдоль линии соприкосновения, поэтому не надо тут кивать головой, что вы все знаете», – процитировал Арсен Аваков слова украинского президента.

Спорт ВАДА запретило России выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) принял решение отстранить Россию от всех крупных международных соревнований на ближайшие четыре года, в которые входят Олимпиады и чемпионаты мира, передает ТАСС.

Экономика В России резко взлетели цены на рожь В России резко взлетели цены на рожь из-за рекордно низкого с 2010 года урожая, вызванного засухой, отмечается в мониторинге данных «ПроЗерно», которые уточняет «Интерфакс».

Наука Китайские ученые вырастили гибрид свиньи и обезьяны Как пишет Daily Mail со ссылкой на State Key Laboratory of Stem Cell and Reproductive Biology, двух поросят с генами макаки-крабоеда вырастили в Лаборатории стволовых клеток и репродуктивной биологии Стейт-Ки Института зоологии Китайской академии наук.

Происшествия Двухлетний малыш пять дней провел рядом с телом умершей матери В первый же день проверки в одной из квартир Ижевска соцработниками было обнаружено тело женщины, погибшей от пневмонии пять дней назад, ее двухлетнего сына успели спасти.

Политика В Киеве допустили вероятность срыва договоренностей по Донбассу Министр обороны Украины Андрей Загороднюк, комментируя результаты встречи в "нормандском формате", заявил, что процесс урегулирования в Донбассе не будет быстрым, велика вероятность срыва договоренностей на любом этапе.