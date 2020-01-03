Политика

ТАССТАСССША ввели санкции против главы военного ведомства Кубы

Соединенные Штаты ввели визовые ограничения в отношении министра Революционных вооруженных сил Кубы Леопольдо Синтры Фриаса, а также двоих его детей. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.
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США ввели санкции против главы военного ведомства Кубы

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США запретили въезд в страну главе военного ведомства Кубы

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