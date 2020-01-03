Политика
ТАСССША ввели санкции против главы военного ведомства Кубы
Соединенные Штаты ввели визовые ограничения в отношении министра Революционных вооруженных сил Кубы Леопольдо Синтры Фриаса, а также двоих его детей. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.
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Происшествия
Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео
Игры
S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4
На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.
Авто
Рассекречен новый минивэн Chrysler Pacifica
Инсайдеры рассекретили новую вариацию минивэна Chrysler Pacifica дополнительными сведениями о новинке.
Армия и оружие
Балтийский флот получит модернизированные вертолеты Ка-27М
Партия вертолетов Ка-27М недавно прошла подготовку в Ейске и готовится к эксплуатации в рядах Балтийского флота.
Финансы
Стало ясно, что будет с рублем в 2020 году
За год рубль укрепился на 8,5 процента к доллару и почти на 11 процентов к евро, став одной из самых привлекательных для покупки валют.
Общество
Самой безопасной авиакомпанией в мире признана австралийская Qantas
Австралийская авиакомпания Qantas признана самой безопасной авиакомпанией в мире. Рейтинг был составлен сайтом AirlineRatings.com.
Хоккей
Сборная Швеции разгромила Чехию и сыграет с Россией в полуфинале МЧМ
Шведы сыграют в полуфинале МЧМ против сборной России. В другой встрече 1/2 финала турнира встретятся сборные Канады и Финляндии.
Политика
Трамп призвал Меркель и Макрона выделять деньги Украине
В ходе новогоднего обращения президент Соединённых Штатов Дональд Трамп призвал французского лидера Эмманюэля Макрона и «хорошую женщину» канцлера Германии Ангелу Меркель больше помогать Украине.
Наука
Разработали вакцину против болезни Альцгеймера
В США удалось создать вакцину, которая препятствует развитию болезни Альцгеймера.
Политика
Поклонская раскритиковала обращение «опухшего от пьянок» Порошенко
Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская прокомментировала новогоднее обращение экс-президента Украины Петра Порошенко, обвинив бывшего главу государства в попытке расколоть страну.
Общество
Американские пожарные сделали селфи на фоне горящего дома
Спасатели американского Детройта разместили в Интернете фотографию, на которой они позируют у горящего дома.
Шоу-бизнес
Волочкова ответила завистникам фотографией в стиле ню
Публикацию танцовщица сопроводила фотографией в стиле ню.
Энергетика
В 2019 году Россия обновила постсоветский рекорд по добыче нефти
Добыча нефти в России в прошлом году достигла 560,2 миллиона тонн, превысив показатели двух предыдущих лет, когда добыча находилась на максимуме с начала постсоветских времен.
Политика
Жириновский раскритиковал решение Турции отправить войска в Ливию
Решение турецкого парламента об отправке военнослужащих в Ливию ошибочно, внешнее вмешательство лишь усугубит ливийский кризис, считает глава ЛДПР Владимир Жириновский.
Политика
Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода
Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt - EastMed).
Экономика
В 2020 году зарплата учителей в регионах может стать выше
О выравнивании выплат речь не идёт Диапазон окладов за норму в 18 часов педагогической работы еженедельно в стране очень широкий — по данным исследования Минпросвещения и Общероссийского профсоюза образования, самой низкой оказалась зарплата учителей в Мордовии — 3,6 тысячи рублей, самой высокой — в Приморском крае, где выплата составляет 22,3 тысячи рублей.
Общество
Утяшева показала разгромленную после Нового года квартиру
Телеведущая Ляйсан Утяшева показала погром в квартире после новогодней ночи. Видео опубликовано в ее историях в инстаграме.
Экономика
Минфин Украины свел с дефицитом годовой государственный бюджет
Доходы госбюджета по итогам 2019 года возросли на 5,5% в годовом измерении и составили 879,8 млрд грн.
Политика
Посольство Украины возмутилось российским Крымом в британском журнале
В украинском посольстве в Великобритании возмутились материалом британского журнала Good Housekeeping, в котором Крым назван российской территорией.
Шоу-бизнес
Дана Борисова ужаснула подписчиков внешним видом
Стоит отметить, что нашлись и те, кто встал на сторону телеведущей, посчитав, что внешний вид не имеет никакого значения.
Происшествия
В Судане заявили о гибели 18 человек в результате крушения самолёта
В результате крушения самолёта Ан-12 в регионе Дарфур на западе Судана погибли 18 человек, сообщает агентство Suna со ссылкой на официального представителя вооружённых сил страны.
Политика
Глава «Нафтогаза» сообщил, что «не в восторге» от сделки с «Газпромом»
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с «Газпромом» по транзиту российского газа.
Авто
На выставке CES 2020 представят концепт Chrysler Airflow Vision
Компания Chrysler подготовила для выставки потребительской электроники CES концепт Airflow Vision, который назвали в честь седана марки, выпускавшегося в 1930-х годах.
Политика
Хиллари Клинтон стала ректором университета в Белфасте
Шоу-бизнес
Наталья Водянова выходит замуж за миллиардера Антуана Арно
Всемирно известная супермодель Наталья Водянова выходит замуж за одного из богатейших людей планеты Антуана Арно.