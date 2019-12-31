Политика

ТАССТАСССША ввели санкции против главы военного ведомства Кубы

Соединенные Штаты ввели визовые ограничения в отношении министра Революционных вооруженных сил Кубы Леопольдо Синтры Фриаса, а также двоих его детей. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.
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 в заявлении госсекретаря США Майкла Помпео в четверг, 2 января, он «несет ответственность за действия Кубы, направленные на поддержку» Венесуэлы.
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Что изменится для российских автомобилистов в 2020 году

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Число жертв пожара в старинном многоквартирном доме на улице Советской увеличилось до трех человек.
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США пригрозили Аргентине возможной приостановкой помощи МВФ

Администрация президента США Дональда Трампа предостерегла президента Аргентины Альберто Фернандеса о возможной приостановке помощи со стороны Международного валютного фонда (МВФ).
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Моуринью избежит наказания за оскорбление тренера «Саутгемптона»

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Польша приняла командование Силами сверхбыстрого реагирования НАТО

Польша приняла командование Силами сверхбыстрого реагирования (VJTF) НАТО в 2020 году.
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Ледниковые озёра в Гималаях могут затопить ближайшие поселения

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Вице-премьер Украины заявил об отказе выплачивать пенсии жителям Донбасса

Напомним, что 1 декабря украинский политолог Арестович предложил перед выдачей пенсий жителям Донбасса брать с них расписку о верности Украине.
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