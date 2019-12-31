Политика
ТАСССША ввели санкции против главы военного ведомства Кубы
Соединенные Штаты ввели визовые ограничения в отношении министра Революционных вооруженных сил Кубы Леопольдо Синтры Фриаса, а также двоих его детей. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.
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с чего всё началось
Как говорится в заявлении госсекретаря США Майкла Помпео в четверг, 2 января, он «несет ответственность за действия Кубы, направленные на поддержку» Венесуэлы.Известия17:45
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Музыка
Гагарина назвала своего победителя шоу «Голос»
Футбол
Златан Ибрагимович официально стал игроком «Милана»
Пресс-служба футбольного клуба «Милан» сообщила, что 38-летний Златан Ибрагимович официально стал игроком «красно-чёрных», подписав договор до июня 2020 года с возможностью продления на сезон.
Здоровье
Вирусная пневмония неизвестной этиологии распространяется в Китае
СМИ Китая заговорили о новой вспышке атипичной пневмонии, эпидемия которой унесла несколько лет назад более трехсот жизней.
Хоккей
Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею
В четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею сборная России встретится с командой Швейцарии.
Экономика
В России повысились акцизы на вино
В 2020-м ставка акциза на вина (кроме ликерных и игристых) составит 31 рубль за один литр, на игристые — 40 рублей за один литр.
Общество
МЧС подготовило законопроект об обязательной эвакуации из зон ЧС
МЧС разработало законопроект, обязывающий граждан эвакуироваться из зон чрезвычайных ситуаций при соответствующем решении уполномоченных на это комиссий.
Авто
Что изменится для российских автомобилистов в 2020 году
С 1 января 2020 года российских автомобилистов ждут некоторые изменения, среди которых повышение утильсбора, регистрация машин у дилера, запрет на езду без номеров, новые правила экзамена на права.
Происшествия
Число жертв пожара в Астрахани увеличилось до трех человек
Число жертв пожара в старинном многоквартирном доме на улице Советской увеличилось до трех человек.
Политика
Турецкий парламент одобрил отправку войск в Ливию
Политика
Поклонская раскритиковала обращение «опухшего от пьянок» Порошенко
Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская прокомментировала новогоднее обращение экс-президента Украины Петра Порошенко, обвинив бывшего главу государства в попытке расколоть страну.
Политика
Описаны пять сценариев развития ситуации в Донбассе
Украинское издание «Страна.ua» опубликовало пять сценариев развития ситуации в Донбассе в 2020 году. Первый сценарий — «инерционный».
Политика
США пригрозили Аргентине возможной приостановкой помощи МВФ
Администрация президента США Дональда Трампа предостерегла президента Аргентины Альберто Фернандеса о возможной приостановке помощи со стороны Международного валютного фонда (МВФ).
Футбол
Головин занял 90 место в рейтинге лучших игроков Лиги 1 в 2019 году
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин занял 90-е место в рейтинге лучших футболистов чемпионата Франции в 2019 году по версии Get French Football News.
Общество
Кремль назвал главное достижение 2019 года
Главным достижением 2019 года в Кремле считают устойчивость экономики и социальной системы России.
Общество
Польские школьники устроили представление на тему Освенцима
Общество
В России вступает в силу закон о любительском рыболовстве
Федеральный закон "О рыболовстве", определяющий правила любительского рыболовства на водоемах общего пользования, вступает в силу с 1 января 2020 года.
Общество
Названы самые популярные у россиян машины для покупки в кредит
В 2019 году россияне наиболее часто брали кредит на покупку автомобилей Lada, Kia, Huyndai, Skoda и Volkswagen.
Наука
Красота среди бегущих
Новая система порождает множество пересечений между нацпроектами «Наука» и «Образование», из-за чего вузы оказались под перекрестным огнем требований.
Происшествия
Задержан убивший из-за шапки двух друзей житель Приморья
В Приморье задержан мужчина, который зарезал двух своих друзей из-за сожженной шапки. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
Авто
Официальные изображения кроссовера Genesis GV80 показал Genesis
Корейский премиум-бренд Genesis показал первые официальные изображения первого в своей истории кроссовера GV80.
Общество
Нидерланды официально отказались от названия «Голландия»
Название "Голландия" с 1 января 2020 года официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды, сообщает радиостанция NOS.
Армия и оружие
Польша приняла командование Силами сверхбыстрого реагирования НАТО
Польша приняла командование Силами сверхбыстрого реагирования (VJTF) НАТО в 2020 году.
Политика
Вице-премьер Украины заявил об отказе выплачивать пенсии жителям Донбасса
Напомним, что 1 декабря украинский политолог Арестович предложил перед выдачей пенсий жителям Донбасса брать с них расписку о верности Украине.
Здоровье
Как пережить Новый год и не получить инфаркт, рассказал медик
Доктор медицинских наук, директор Национального общества по изучению атеросклероза Игорь Сергиенко назвал способы снизить риск инфаркта в период праздников, сообщает ТАСС.