с чего всё началось

Соединенные Штаты ввели визовые ограничения в отношении министра Революционных вооруженных сил Кубы Леопольдо Синтры Фриаса, а также двоих его детей. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.

Футбол Златан Ибрагимович официально стал игроком «Милана» Пресс-служба футбольного клуба «Милан» сообщила, что 38-летний Златан Ибрагимович официально стал игроком «красно-чёрных», подписав договор до июня 2020 года с возможностью продления на сезон.

Здоровье Вирусная пневмония неизвестной этиологии распространяется в Китае СМИ Китая заговорили о новой вспышке атипичной пневмонии, эпидемия которой унесла несколько лет назад более трехсот жизней.

Экономика В России повысились акцизы на вино В 2020-м ставка акциза на вина (кроме ликерных и игристых) составит 31 рубль за один литр, на игристые — 40 рублей за один литр.

Авто Что изменится для российских автомобилистов в 2020 году С 1 января 2020 года российских автомобилистов ждут некоторые изменения, среди которых повышение утильсбора, регистрация машин у дилера, запрет на езду без номеров, новые правила экзамена на права.

Политика Поклонская раскритиковала обращение «опухшего от пьянок» Порошенко Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская прокомментировала новогоднее обращение экс-президента Украины Петра Порошенко, обвинив бывшего главу государства в попытке расколоть страну.

Политика США пригрозили Аргентине возможной приостановкой помощи МВФ Администрация президента США Дональда Трампа предостерегла президента Аргентины Альберто Фернандеса о возможной приостановке помощи со стороны Международного валютного фонда (МВФ).

Общество Кремль назвал главное достижение 2019 года Главным достижением 2019 года в Кремле считают устойчивость экономики и социальной системы России.

Наука Красота среди бегущих Новая система порождает множество пересечений между нацпроектами «Наука» и «Образование», из-за чего вузы оказались под перекрестным огнем требований.