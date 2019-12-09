Минфин США принял решение ввести санкции в рамках «глобального акта Магнитского» против 17 человек, среди которых граждане Сербии и Венесуэлы. Об этом сообщается на сайте ведомства. Также под санкции попали 29 юридических лиц.

США ввели санкции против граждан Сербии и Венесуэлы

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