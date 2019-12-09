Политика

RT на русскомRT на русскомСША ввели санкции против граждан Сербии и Венесуэлы

Минфин США принял решение ввести санкции в рамках «глобального акта Магнитского» против 17 человек, среди которых граждане Сербии и Венесуэлы. Об этом сообщается на сайте ведомства. Также под санкции попали 29 юридических лиц.
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США расширили санкции против Венесуэлы

ТАССвчера в 10:40

Минфин США ввел санкции против граждан Сербии и Венесуэлы

РИА Новостивчера в 10:39

Вашингтон расширил санкции против Венесуэлы

Российская газетавчера в 19:00

Вашингтон расширил санкции против Каракаса

REGNUMвчера в 11:18

США ввели санкции против граждан Сербии и Венесуэлы

RT на русскомвчера в 12:25

В США расширили санкции против Венесуэлы

Комсомольская правдавчера в 12:27

США ввели санкции против коррупционеров из Венесуэлы, Сербии и стран Азии

Росбалтвчера в 12:33
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Спорт

Путин прокомментировал решение WADA об отстранении России

Президент России Владимир Путин, назвал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России политизированным и противоречащим Олимпийской хартии и заявил, что любое наказание должно быть индивидуальным, а не коллективным.
РИА Новости вчера в 19:16
Общество

Борисов призвал кратно увеличить госинвестиции в микроэлектронику

Вице-премьер Юрий Борисов призвал кратно увеличить государственное финансирование производства микроэлектроники в России.
РИА Новости 02:04
Происшествия

В чешской больнице неизвестный открыл стрельбу

В чешской больнице неизвестный открыл стрельбу в одной из палат.
BFM.ru 03:04
Политика

Зеленский поделился впечатлениями от встречи с Путиным

Известия вчера в 20:32
Происшествия

СК возбудил дело после гибели младенца в Волгоградской области

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после гибели 11-месячного мальчика в Суровикино в Волгоградской области.
Газета.Ru 01:47
Футбол

Определились все соперники сборной России в рамках подготовки к ЕВРО

Сборная России по футболу сыграет товарищеские матчи с командами Швеции, Молдавии, Польши и Сербии перед чемпионатом Европы 2020 года, сообщается на сайте РФС.
РИА Новости 02:45
Общество

Названы разрушающие кишечник продукты

Немецкий гастроэнтеролог Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника, передает РИА Новости.
Москва 24 07 декабря в 03:30
Гаджеты

Samsung запустила trade-in для носимых устройств

Samsung запустила trade-in для носимых устройств Южнокорейская Samsung запустила в России программу trade-in для смарт-часов.
Коммерсантъ вчера в 11:02
Авто

Новый Kia Mohave для России получил одобрение

Kia Mohave нового поколения получил Одобрение типа транспортного средства.
За рулем 02:41
Политика

Чем закончился первый саммит в «нормандском формате» с Зеленским

В Елисейском дворце Парижа состоялся первый с 2016 года саммит «нормандской четверки», который стал также первой личной встречей президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Ридус вчера в 23:39
Политика

Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве

Глава государства напомнил, что только в одном из терактов, к организации которого был причастен убитый, погибли 98 человек.
РИА Новости вчера в 18:55
Происшествия

Глава района Крыма погибла в ДТП

В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко.
РБК 03:09
Политика

В Париже завершился саммит «нормандской четвёрки»

В Париже завершились переговоры в нормандском формате между лидерами России, Украины, Германии и Франции, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 14:25
Политика

Глава Оренбурга подал в отставку

Коммерсантъ вчера в 07:21
Политика

Путин процитировал детский стишок, говоря про газ для Украины

Владимир Путин уточнил, что вопрос транзита российского газа в Европу через территорию Украины обсуждался с Владимиром Зеленским во время двусторонних переговоров на полях саммита "нормандской четверки".
Московский Комсомолец вчера в 19:22
Гаджеты

DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года

Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
ТАСС 01:21
Происшествия

Не менее пяти человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии

По меньшей мере пять человек погибли после того, как произошло извержение вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, пишет New Zealand Herald со ссылкой на правоохранительные органы.
Газета.Ru вчера в 03:38
Общество

Роструд напомнил о двухдневной рабочей неделе в январе

Двухдневной будет и последняя рабочая неделя уходящего года: россияне выйдут на работу в понедельник, 30 декабря, и во вторник, 31 декабря.
РИА Новости 03:28
Экономика

Цены на авиабилеты в России продолжат расти в 2020 году

Российские авиакомпании в 2020 году будут вынуждены поднимать цены на авиабилеты ввиду увеличения расходов, передают 10 декабря «Известия» со ссылкой на Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта.
REGNUM вчера в 23:44
Политика

В Госдуму внесли законопроект о присяге в Росгвардии

Сотрудников Росгвардии обяжут представляться "Это обусловлено отсутствием в законе о нацгвардии положения, определяющего порядок приведения сотрудников Росгвардии, имеющих специальные звания полиции, к присяге и сам её текст", - отметили авторы законопроекта в пояснительной записке.
Право.ру 01:23
Кино

Глава студии Marvel пообещал грандиозный кроссовер

Kinonews.ru 08 декабря в 03:40
Авто

Конкурента «ГАЗели» выпустит «КамАЗ»

Прямыми конкурентами новинок станут грузовые автомобили «ГАЗель».
ГЛАС.RU вчера в 02:25
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма

Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».
RT на русском вчера в 14:45
Политика

Соловьев принял вызов Зеленского

Телеведущий и журналист Владимир Соловьев показал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что готов отправиться в Донбасс хоть сейчас, – экипировка у него подходящая.
Утро.ru 03:13
Происшествия

В Удмуртии спасён находившийся в квартире с мёртвой матерью ребёнок

Соцслужбы Удмуртии спасли двухлетнего ребёнка, чья мать-одиночка умерла от пневмонии в одной из квартир Ижевска.
RT на русском 01:44
Финансы

Рубль повышается к доллару и евро

На открытии торгов курс рубля показал положительную динамику по отношению к доллару и евро, гласят данные Московской биржи.
Газета.Ru вчера в 02:10
Общество

Долг Украины перед Россией по евробондам достиг $4,5 миллиарда

Россия требует от Украины по делу о долге порядка 4,5 миллиарда долларов, заявили в Минфине.
РИА Новости вчера в 10:54
Происшествия

Задержан еще один подозреваемый по делу об угрозах судье

Как стало известно РЕН ТВ, правоохранители в Воронеже задержали Михаила Квасова - еще одного подозреваемого по делу об угрозах судье.
РЕН ТВ 02:09
Происшествия

Неизвестный сообщил о минировании 25 станций московского метро

Неизвестные оставили сообщения о "минировании" 25 станций московского метро, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 02:35
Политика

Санкции против двух российских газопроводов вошли в военный бюджет США

Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
Lenta.ru 00:02
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