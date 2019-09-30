Политика

BFM.ruBFM.ruСША ввели санкции против россиян, связанных с Пригожиным

США ввели санкции в отношении двух граждан России и трех компаний, связанных с российским бизнесменом Евгением Пригожиным и Агентством интернет-исследований, говорится в сообщении Минфина США. В списке значатся имена Дениса Кузьмина 1990 года рождения и Игоря Нестерова 1985 года рождения.
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США ввели санкции в отношении двух россиян и трех компаний

Коммерсантъ10:55

Три самолета и яхта Евгения Пригожина попали под санкции США

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Помпео пообещал не дать Пригожину укрыться от давления США

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США внесли в санкционные списки двух россиян

ТАСС10:46

Власти США ввели санкции против двух россиян

РЕН ТВ10:38

США расширили санкции против России за «вмешательство в выборы»

РИА Новости10:50

США усилили санкции против России из-за «вмешательства в выборы»

Life.ru10:25
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Мамаев рассказал о жизни в колонии

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Черчесов назвал состав сборной на матчи против Шотландии и Кипра

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал состав на отборочные матчи чемпионата Европы против команд Шотландии и Кипра.
Российская газета 06:31
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января

С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
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У Алены Водонаевой появилась третья нога после неудачного фотошопа

По мнению многих, Водонаева неудачно воспользовалась фоторедактором.
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Саудовский принц объяснил, почему ПВО не отразили атаки на НПЗ

Газета.Ru 04:28
Экономика

Кабмин внес в Госдуму проект федерального бюджета на 2020–2022 годы

Проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021–2022 поступил в Госдуму из правительства, соответствующий пакет документов направлен председателем нижней палаты парламента на рассмотрение в профильный комитет, следует из сообщения на сайте Думы.
РБК 07:21
Происшествия

В Москве мужчина насмерть подавился салом в темноте

В Москве 56-летний мужчина подавился салом и задохнулся.
РИА Новости 09:51
Происшествия

Женщина разрешила знакомому за деньги изнасиловать своих дочерей

Газета.Ru 07:28
Политика

Трамп допустил арест главы комитета конгресса по разведке

Президент США Дональд Трамп обвинил главу комитета палаты представителей по разведке Адама Шиффа в искажении своего разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Известия 09:55
Футбол

«Атлетико» прилетел в Москву на матч с «Локомотивом»

Бомбардир.ру 00:19
Происшествия

Украинские радикалы избили воевавшего в Донбассе гея

Украинский военный-гей Василий Давыденко, рассказавший о своей нетрадиционной ориентации на прошлой неделе, был избит участниками радикальных националистических группировок.
Lenta.ru 06:23
Общество

Об увольнении заявили 26 сотрудников онкоцентра Блохина

Врачи НИИ детской онкологии и гематологии, входящего в структуру одного из самых известных и крупнейших в России Онкоцентра имени Блохина, в количестве 26 человек подготовили заявления об увольнении.
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Наука

Ученые выяснили, что возраст препятствует развитию рака

Мой Брянск 28 сентября в 04:02
Политика

Иран призвал США вернуться и заплатить $50 миллиардов

Как заявил секретарь Совета по целесообразности Ирана Мохсен Резайи, США следует вернуться в ядерную сделку, но для этого Вашингтон должен выплатить Тегерану 50 миллиардов долларов, об этом сообщают «Вести.ру».
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Общество

Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта

РБК вчера в 14:22
Гаджеты

33 смартфона от Huawei и Honor получат EMUI 10 на Android 10

До конца года китайский производитель для 33 устройств выпустит бета-версии EMUI 10, но когда будет выпущена финальная версия прошивки для того или иного устройства не сообщается.
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Музыка

Соловьев отреагировал на песню Гребенщикова «Вечерний М»

Радио Комсомольская правда 10:59
Общество

В Мосгорсуде заявили о травле судьи Криворучко

В Мосгорсуде заявили, что содержание ряда публикаций по делу актёра Павла Устинова говорит о неуважении к суду и провокации в адрес федерального судьи Алексея Криворучко.
RT на русском 10:56
Армия и оружие

Американский беспилотник провел разведку у границ РФ

Стратегический разведывательный беспилотник ВВС США провел мониторинг линии разграничения на Донбассе, а также изучил Черноморское побережье РФ, передает РИА Новости.
Политическая Экспертиза 28 сентября в 01:19
Общество

Ученые установили опасный для здоровья режим стиральных машин

REGNUM вчера в 00:35
Космос

Илон Маск заявил, что нет признаков существования инопланетян

ТАСС вчера в 01:29
Политика

Кремль отреагировал на данные о новом повышении пенсионного возраста

В Кремле не обсуждают тему повышения пенсионного возраста на три года, этого на повестке нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 08:53
Авто

Новое поколение Skoda Octavia дебютирует 11 ноября

Golf VIII получит свою мировую премьеру в октябре, а его кузен-чех в кузове лифтбек будет представлен 11 ноября в Праге.
32CARS.ru 06:44
Шоу-бизнес

Актриса Нелли Уварова обрила голову наголо в поддержку Заворотнюк

Популярная актриса Нелли Уварова, известная российскому зрителю по сериалу "Не родись красивой", побрила голову налысо в поддержку больной 48-летней актрисы Анастасии Заворотнюк.
Ugpressa.ru вчера в 08:54
Наука

Океаническим экосистемам требуется два миллиона лет, чтобы восстановиться после массового вымирания

ГЛАС.RU 09:48
Политика

Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком

Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM 05:28
Политика

Захарова заявила, что с США опасно вести переговоры

«Все понимают, что звонить в Вашингтон, вести переговоры, встречаться — опасно», — сказала в эфире Первого канала Мария Захарова, отметив, что сам факт публикации разговора изменил форму отношения между государствами, их лидерами и политиками.
URA.Ru вчера в 10:18
Происшествия

Видео издевательств отца сестер Хачатурян появилось в Сети

Видео с кухни, где отец сестер Хачатурян ругается из-за беспорядка на дочерей, появилось в сети. Кадры опубликовал телеграм-канал Baza.
Газета.Ru 10:19
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев год скрывал рождение дочери

Девочка появилась на свет весом 3 килограмма 700 граммов. Сначала Лазарев хотел ее назвать Анастасией, но в последний момент передумал.
Gazeta.SPb вчера в 12:59
Политика

Михаил Развожаев перезагрузил правительство Севастополя

Глава Севастополя Михаил Развожаев на сегодняшнем аппаратном совещании объявил новый состав правительства, в который вошли новые лица и чиновники из прежнего состава органов исполнительной власти.
ForPost 06:05
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