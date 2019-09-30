Политика
BFM.ruСША ввели санкции против россиян, связанных с Пригожиным
США ввели санкции в отношении двух граждан России и трех компаний, связанных с российским бизнесменом Евгением Пригожиным и Агентством интернет-исследований, говорится в сообщении Минфина США. В списке значатся имена Дениса Кузьмина 1990 года рождения и Игоря Нестерова 1985 года рождения.
Читать в источнике
Оценить45
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7015 источников, обновлено в 11:38, Вашингтон
Футбол
Мамаев рассказал о жизни в колонии
Российская газета 10:58
Футбол
Черчесов назвал состав сборной на матчи против Шотландии и Кипра
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал состав на отборочные матчи чемпионата Европы против команд Шотландии и Кипра.
Российская газета 06:31
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском 07:02
Шоу-бизнес
У Алены Водонаевой появилась третья нога после неудачного фотошопа
По мнению многих, Водонаева неудачно воспользовалась фоторедактором.
StarHit.ru 06:00
Экономика
Кабмин внес в Госдуму проект федерального бюджета на 2020–2022 годы
Проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021–2022 поступил в Госдуму из правительства, соответствующий пакет документов направлен председателем нижней палаты парламента на рассмотрение в профильный комитет, следует из сообщения на сайте Думы.
РБК 07:21
Происшествия
В Москве мужчина насмерть подавился салом в темноте
В Москве 56-летний мужчина подавился салом и задохнулся.
РИА Новости 09:51
Политика
Трамп допустил арест главы комитета конгресса по разведке
Президент США Дональд Трамп обвинил главу комитета палаты представителей по разведке Адама Шиффа в искажении своего разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Известия 09:55
Футбол
«Атлетико» прилетел в Москву на матч с «Локомотивом»
Бомбардир.ру 00:19
Происшествия
Украинские радикалы избили воевавшего в Донбассе гея
Украинский военный-гей Василий Давыденко, рассказавший о своей нетрадиционной ориентации на прошлой неделе, был избит участниками радикальных националистических группировок.
Lenta.ru 06:23
Общество
Об увольнении заявили 26 сотрудников онкоцентра Блохина
Врачи НИИ детской онкологии и гематологии, входящего в структуру одного из самых известных и крупнейших в России Онкоцентра имени Блохина, в количестве 26 человек подготовили заявления об увольнении.
Газета.Ru 10:08
Наука
Ученые выяснили, что возраст препятствует развитию рака
Мой Брянск 28 сентября в 04:02
Политика
Иран призвал США вернуться и заплатить $50 миллиардов
Как заявил секретарь Совета по целесообразности Ирана Мохсен Резайи, США следует вернуться в ядерную сделку, но для этого Вашингтон должен выплатить Тегерану 50 миллиардов долларов, об этом сообщают «Вести.ру».
Военное дело 08:38
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК вчера в 14:22
Гаджеты
33 смартфона от Huawei и Honor получат EMUI 10 на Android 10
До конца года китайский производитель для 33 устройств выпустит бета-версии EMUI 10, но когда будет выпущена финальная версия прошивки для того или иного устройства не сообщается.
Astera 05:40
Музыка
Соловьев отреагировал на песню Гребенщикова «Вечерний М»
Радио Комсомольская правда 10:59
Общество
В Мосгорсуде заявили о травле судьи Криворучко
В Мосгорсуде заявили, что содержание ряда публикаций по делу актёра Павла Устинова говорит о неуважении к суду и провокации в адрес федерального судьи Алексея Криворучко.
RT на русском 10:56
Армия и оружие
Американский беспилотник провел разведку у границ РФ
Стратегический разведывательный беспилотник ВВС США провел мониторинг линии разграничения на Донбассе, а также изучил Черноморское побережье РФ, передает РИА Новости.
Политическая Экспертиза 28 сентября в 01:19
Общество
Ученые установили опасный для здоровья режим стиральных машин
REGNUM вчера в 00:35
Космос
Илон Маск заявил, что нет признаков существования инопланетян
ТАСС вчера в 01:29
Политика
Кремль отреагировал на данные о новом повышении пенсионного возраста
В Кремле не обсуждают тему повышения пенсионного возраста на три года, этого на повестке нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 08:53
Авто
Новое поколение Skoda Octavia дебютирует 11 ноября
Golf VIII получит свою мировую премьеру в октябре, а его кузен-чех в кузове лифтбек будет представлен 11 ноября в Праге.
32CARS.ru 06:44
Шоу-бизнес
Актриса Нелли Уварова обрила голову наголо в поддержку Заворотнюк
Популярная актриса Нелли Уварова, известная российскому зрителю по сериалу "Не родись красивой", побрила голову налысо в поддержку больной 48-летней актрисы Анастасии Заворотнюк.
Ugpressa.ru вчера в 08:54
Наука
Океаническим экосистемам требуется два миллиона лет, чтобы восстановиться после массового вымирания
ГЛАС.RU 09:48
Политика
Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM 05:28
Политика
Захарова заявила, что с США опасно вести переговоры
«Все понимают, что звонить в Вашингтон, вести переговоры, встречаться — опасно», — сказала в эфире Первого канала Мария Захарова, отметив, что сам факт публикации разговора изменил форму отношения между государствами, их лидерами и политиками.
URA.Ru вчера в 10:18
Происшествия
Видео издевательств отца сестер Хачатурян появилось в Сети
Видео с кухни, где отец сестер Хачатурян ругается из-за беспорядка на дочерей, появилось в сети. Кадры опубликовал телеграм-канал Baza.
Газета.Ru 10:19
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев год скрывал рождение дочери
Девочка появилась на свет весом 3 килограмма 700 граммов. Сначала Лазарев хотел ее назвать Анастасией, но в последний момент передумал.
Gazeta.SPb вчера в 12:59
Политика
Михаил Развожаев перезагрузил правительство Севастополя
Глава Севастополя Михаил Развожаев на сегодняшнем аппаратном совещании объявил новый состав правительства, в который вошли новые лица и чиновники из прежнего состава органов исполнительной власти.
ForPost 06:05