Политика

ТАССТАСССША ввели санкции против иранского космического агентства

Соединенные Штаты ввели во вторник санкции против Аэрокосмического исследовательского института, Космического агентства и Центра космических исследований Ирана. Об этом говорится в распространенном заявлении министерства финансов Соединенных Штатов.
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США продолжают давить на Иран санкциями

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Помпео призвал союзников США присоединиться к новым санкциям против Ирана

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США ввели санкции против Иранского космического агентства

RT на русском14:15

Минфин США ввел санкции против космических структур Ирана

Коммерсантъ15:13

США ввели санкции против космического агентства Ирана

РЕН ТВ14:16

США ввели санкции против космических ведомств Ирана

РИА Новости14:15

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РБК15:28
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 23:34, Вашингтон
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