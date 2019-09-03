Политика
ТАСССША ввели санкции против иранского космического агентства
Соединенные Штаты ввели во вторник санкции против Аэрокосмического исследовательского института, Космического агентства и Центра космических исследований Ирана. Об этом говорится в распространенном заявлении министерства финансов Соединенных Штатов.
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 23:34, Вашингтон
Происшествия
Пилот, посадивший A321 в кукурузном поле, возвращается к полетам
Дамир Юсупов вновь будет управлять самолетами начиная с текущей недели Пилот "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов с текущей недели возвращается к полетам, сообщает Regnum со ссылкой на пресс-службу компании.
АМИТЕЛ 21:15
Транспорт
Трассу М-11 Москва—Санкт-Петербург планируют достроить в 2019 году
Строительство скоростной автомобильной дороги М-11 Москва—Санкт-Петербург планируется завершить до конца 2019 года, заявил первый заместитель министра транспорта России Иннокентий Алафинов.
Коммерсантъ 08:14
Политика
Путин назначил доплаты работникам первичной медпомощи
В прошлом месяце Владимир Путин в ходе совещания в Кремле по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения заявил, что пациенты российский больниц жалуются на плохие условия.
Газета.Ru 16:33
Здоровье
В Минздраве рассказали про распределение врачей после вуза
Практику целевого приёма в вузы развивать планируется, однако полностью переходить на систему распределения врачей, окончивших вуз, Минздрав не будет.
Газета Кемерова 21:35
Культура
Микки Рурк изменился до неузнаваемости из-за пластических операций
Экономика сегодня 15:39
Политика
Посольство РФ ответило Болгарии на слова о роли СССР во Второй мировой
Российские дипломаты отметили, что экспозиция призвана ознакомить болгарскую общественность с архивными материалами, многие из которых не так давно были рассекречены и свидетельствуют о решающей роли Красной армии в избавлении человечества от фашистской чумы.
Известия 23:05
Общество
Минприроды назвало российские города с самым грязным воздухом
Минприроды опубликовало проект госдоклада «О состоянии и об охране окружающей среды РФ в 2018 году», в котором перечислило российские города с самым загрязненным воздухом.
Известия 21:40
Политика
Экс-глава Пентагона назвал Пакистан «самой опасной страной в мире»
Бывший глава министерства обороны США Джеймс Мэттис считает Пакистан самой опасной страной в мире из-за радикализации общества и стремительного наращивания ядерного потенциала.
Российская газета 18:38
Интернет
Обновление Firefox снизит энергопотребление macOS-устройств в три раза
Инженер Mozilla Хенрик Скупин (Henrik Skupin) пишет, что разработчики сумели устранить проблему повышенного энергопотребления Firefox на macOS, и в Firefox Nightly патч показал себя хорошо, сократив энергопотребление в три раза.
Хакер Online 04:30
Происшествия
В Приморье в лесу нашли заблудившегося 13 дней назад подростка
Участники поисковой операции нашли в лесу в Приморье 15-летнего подростка, который заблудился 23 августа.
РЕН ТВ 23:28
Происшествия
Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков
Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме за запись в Twitter, где он угрожал детям сотрудников Росгвардии, сообщает «МБХ медиа».
Ведомости 03:43
Общество
Финляндия названа лучшей страной для путешествий по дикой природе
"Наш анализ 2019 года показал, что Финляндия является лучшим местом в мире для путешествий по дикой природе - благодаря высокому уровню экологической устойчивости, уникальности и разнообразности видов, красивым ландшафтам и усилиям по сохранению природы", - говорится в докладе агентства.
РИА Новости 09:06
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов: готовлюсь к бою на всю ночь
Накануне Нурмагомедов прибыл в Абу Даби, где пройдет бой, и рассказал о своем настрое.
Замана 03:55
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»
Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
Футбол
«Тоттенхэм» презентовал лазурную форму на сезон
«Тоттенхэм» представил третий комплект формы на сезон-2019/20. Экипировка выполнена в лазурном цвете с темно-синими вставками.
Спорт-Экспресс 19:22
Политика
Лукашенко объяснил перекрытие границы с Украиной
Белоруссия была вынуждена закрыть границу с Украиной из-за хлынувшего потока оружия, заявил Александр Лукашенко.
РИА Новости 04:44
Шоу-бизнес
Тарасов сообщил о беременности Костенко
Тарасов сообщил, что его жена, Анастасия Костенко, станет матерью во второй раз.
ФАН 07:25
Экономика
Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка
Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
Ведомости 07:05
Происшествия
В центре Уфы сгорел склад лекарственных трав
Башинформ 22:56
Происшествия
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах выросло до семи
Семь человек погибли на Багамах из-за урагана "Дориан", сообщил премьер-министр Багамских островов Губерт Миннис, выступая перед журналистами в штаб-квартире Национального агентства по чрезвычайным ситуациям.
Интерфакс 23:17