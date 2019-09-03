Политика
ТАСССША ввели санкции против иранского космического агентства
Соединенные Штаты ввели во вторник санкции против Аэрокосмического исследовательского института, Космического агентства и Центра космических исследований Ирана. Об этом говорится в распространенном заявлении министерства финансов Соединенных Штатов.
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 17:18, Вашингтон
Политика
Украинских депутатов лишили неприкосновенности
Верховная рада Украины одобрила во втором чтении законопроект о снятии неприкосновенности с народных депутатов.
Lenta.ru 05:04
Гаджеты
LG представила телевизор NanoCell 8K с ИИ
IT-World вчера в 06:41
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют июльскую грозу в Москве
В среду, 4 сентября, температура воздуха в Московском регионе будет достигать +25 °С, вечером ожидается июльская гроза.
RT на русском 14:00
Происшествия
В Татарстане новорожденного бросили в пакете у магазина
Управление Следственного комитета (СК) по Татарстану проинформировало о новорожденном мальчике, которого обнаружили в полиэтиленовом пакете около одного из магазинов.
Газета.Ru 13:34
Гаджеты
Google выпустила релизную версию Android 10
Android 10 приносит встроенную поддержку складных смартфонов и сотовых сетей 5G.
MobiDevices 14:24
Экономика
Акции «Сургутнефтегаза» подорожали более чем на 20%
Цена обыкновенной акции в 12.40 мск достигала 37,15 руб. (+20,54% к моменту закрытия), привилегированной – до 38,13 руб. (+12,8%).
Ведомости 06:59
Политика
ЦИК проверит законность проекта «Умное голосование» Навального
Центральный избирательный комитет проверит проект «Умное голосование» Алексея Навального на законность.
iReactor 11:23
Политика
Небензя анонсировал консультации СБ ООН по химоружию в Сирии
Совет Безопасности ООН проведет консультации по химическому оружию в Сирии 4 сентября, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
РИА Новости 16:20
Культура
Микки Рурк изменился до неузнаваемости
Газета.Ru 15:32
Происшествия
Умерла впавшая в кому в Турции российская студентка
В московском НИИ скорой помощи имени Склифосовского скончалась 19-летняя студентка, которая впала в кому в отеле в турецкой Анталье.
Известия 07:36
Политика
Встреча советников лидеров «нормандской четверки» состоялась в Берлине
Внешнеполитические советники лидеров "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) завершили встречу в Берлине.
Народные новости вчера в 23:53
Происшествия
В Шереметьево столкнулись два пассажирских самолета
В Шереметьево на взлетно-посадочной полосе произошло столкновение двух пассажирских самолетов. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на видео.
Газета.Ru 09:41
Политика
Минск: КПП на границе с Украиной закрыты лишь для преступников
Как уже сообщала "РГ", белорусский лидер, выступая 3 сентября на международной конференции по борьбе с терроризмом, заявил, что Беларусь вынуждена была "закрыть" границу с Украиной из-за нахлынувшего потока оружия.
Российская газета 11:03
Происшествия
Оппозиционеров Бойко и Гальперина арестовали из-за акции 31 августа
Председателя Либертарианской партии Сергея Бойко арестовали на 10 суток из-за несогласованной акции 31 августа, написал на своей странице в Twitter один из лидеров партии Михаил Светов.
Ведомости 14:00
Происшествия
Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков
Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме за запись в Twitter, где он угрожал детям сотрудников Росгвардии, сообщает «МБХ медиа».
Ведомости 03:43
Происшествия
Экс-главу мурманского пароходства задержали из-за невыплаты зарплат
Ранее в отношении бывшего главы мурманского пароходства было заведено уголовное дело по факту невыплаты зарплат и сокрытия крупных денежных средств от налогов.
РЕН ТВ 15:13
Происшествия
СК прекратил преследование пяти фигурантов дела о беспорядках в Москве
Следственный комитет пришел к выводу об отсутствии состава преступления в действиях пяти фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, сообщается на сайте ведомства.
РБК 06:38
Гаджеты
Найдена ошибка в прошивке. AMD объяснила слишком низкие частоты процессоров Ryzen третьего поколения
С выпуском процессоров AMD Ryzen третьего поколения многие пользователи начали жаловаться, что они не достигают заявленных максимальных частот.
iXBT.com 13:36
Общество
Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли
Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 15:09
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Ольга Гажиенко перестала скрывать лицо младшего сына
Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Ольга Гажиенко (Агибалова) перестала скрывать от поклонников лицо своего самого младшего наследника.
Дни24 09:24
Футбол
ФИФА представила эмблему ЧМ-2022
Матч ТВ 13:47
Политика
Мутко раскритиковал бизнес-омбудсмена Иркутской области
Вице-премьер Виталий Мутко раскритиковал работу иркутского бизнес-омбудсмена Андрея Капитонова на встрече с жителями Тулуна.
Москва 24 10:55
Происшествия
Пилоты разбившегося в Ставрополье Су-25 могут быть живы
Пилоты штурмовика Су-25УБ, потерпевшего крушение в Ставропольском крае, пока не найдены, но не исключается, что они могут быть живы, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Известия 15:45
Политика
Путин поручил назначить доплаты оказывающим первичную помощь медикам
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по ежемесячным дополнительным выплатам медицинским работникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь.
РБК 11:52
Политика
Путин прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ
Президент РФ Владимир Путин прибыл во Владивосток, где в ближайшие дни примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) и проведет ряд встреч с иностранными лидерами.
ТАСС 11:23
Армия и оружие
В Польше испытывают ПТРК Pirat, созданный совместно с Украиной
На военном полигоне Липа в Мазовецком воеводстве Польши прошли полевые испытания противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Pirat, разработанного совместно с Украиной, сообщает 3 сентября портал defence24.pl.
REGNUM 10:13
Общество
Трансгендер женился на женщине в московском СИЗО
В СИЗО №6 заключенный трансгендер Назар Гулевич, которого до смены пола звали Анастасия, женился на девушке Елене.
Газета.Ru 14:41
Политика
В Улан-Баторе Путин обсудит развитие диалога России и Монголии
Развитие диалога России и Монголии во всех сферах сегодня обсудят лидеры двух стран.
Вести.Ru вчера в 23:04