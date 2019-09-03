Политика
ТАСССША ввели санкции против иранского космического агентства
Соединенные Штаты ввели во вторник санкции против Аэрокосмического исследовательского института, Космического агентства и Центра космических исследований Ирана. Об этом говорится в распространенном заявлении министерства финансов Соединенных Штатов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 18:53, Вашингтон
Политика
Британские депутаты поменяли повестку парламента ради переноса Brexit
Большинство депутатов британской палаты общин поддержало внесение изменений в повестку парламента для того, чтобы 4 сентября рассмотреть законопроект о запрете Brexit без сделки c ЕС, сообщается на странице законодательного органа в Twitter.
РБК 17:26
Общество
Познер назвал советского человека «своего рода уродом»
РИА Новости 05:24
Культура
Розенбаум рассказал о своем состоянии после операции
ТК Звезда 00:40
Политика
Путин раскритиковал Сбербанк за отказ в помощи пострадавшим от паводка
Life.ru вчера в 08:28
Происшествия
Пилот аварийно севшего в поле А321 вернется к полетам
Капитан А321 Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин 15 августа аварийно посадили самолет в кукурузном поле недалеко от Москвы.
Телеканал 360° 08:59
Общество
Стало известно о новых способах кражи денег у россиян
Мошенники, которые пытаются различными способами украсть деньги с банковских счетов россиян, переориентировались с пенсионеров на экономически активных граждан 30-45 лет.
Ридус 17:58
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
Российская газета вчера в 18:48
Культура
На ВДНХ откроется Московская международная книжная ярмарка
Московская международная книжная ярмарка откроется в среду в 75-м павильоне ВДНХ, организаторы подготовили для гостей более 600 мероприятий.
ТАСС 17:33
Происшествия
В Ставропольском крае разбился Су-25
На Северном Кавказе разбился самолет Су-25. Пилоты успели катапультироваться. Инцидент произошел 3 сентября в Ставропольском крае.
REGNUM 08:03
Политика
В Улан-Баторе Путин обсудит развитие диалога России и Монголии
Вести.Ru вчера в 23:04
Происшествия
В США подросток застрелил пятерых членов своей семьи
ИА «Ореанда-Новости» Телекомпания CNN со ссылкой на сотрудников полиции сообщила, что в городе Элкмонт (штат Алабама, США) 14-летний подросток застрелил пятерых членов своей семьи.
Ореанда-Новости 06:44
Общество
Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли
Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 15:09
Кино
Доля российских фильмов в прокате снизилась до минимума за четыре года
Доля российских кинокартин в прокате России и СНГ оказалась рекордно низкой за последние четыре года.
Повестка дня 13:30
Экономика
Медведев определил три направления развития рынка жилья
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев определил направления развития рынка жилья, отметив существующее непростое его состояние.
REGNUM 08:30
Теннис
Медведев победил Вавринку и пробился в полуфинал US Open
РИА Новости 17:09
Финансы
Российской банковской системе предсказали волну дефолтов
Средний платеж по потребительскому кредиту в первом полугодии 2019 года увеличился почти на 20%, по сравнению с тем же периодом 2018-го, до 22,3 тыс. рублей, подсчитали в бюро кредитных историй «Эквифакс».
Ридус 18:36
Гаджеты
Яндекс назвал самые популярные смартфоны в РФ по итогам августа
В результате Яндекс назвал самые популярные смартфоны в РФ по итогам августа и оказалось, что больше всего россияне покупали модель Xiaomi Redmi Note 7 в версии 4/64 ГБ.
Astera 16:08
Авто
Марка Ferrari представит в этом месяце два родстера
Текущий год является одним из самых загруженных в истории для Ferrari с точки зрения выпуска новой продукции, поскольку два Spider следуют за гибридом SF90 Stradale и F8 Tributo купе.
32CARS.ru 06:17
Космос
Китайцы нашли на обратной стороне Луны неопознанное вещество
Ученые раскрыли загадку появления аномалий на обратной стороне Луны Операторы и ученые в настоящее время планируют маршрут ровера "Юйту-2" для углубленного изучение необычного материала.
Sputnik Таджикистан вчера в 02:35
Политика
Болгария попросила не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы
Министерство иностранных дел Болгарии призвало российское посольство не высказываться в поддержку тезиса о том, что СССР освободил Восточную Европу от нацизма.
РБК 14:35
Политика
В парламенте Италии создали коалицию
Членам «Движения 5 звезд» предстояло ответить на вопрос, согласны ли они с тем, чтобы вместе с Демпартией запустить правительство под председательством премьера Италии Джузеппе Конте, который ушел в отставку в августе.
Известия 14:27
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко снова станут родителями
Супруга футболиста объявила о второй беременности. В семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко ожидается прибавление.
Суть событий 04:50
Культура
Фестиваль «Русские сезоны» начнется в декабре во Франции
Во Франции в декабре начнется фестиваль «Русские сезоны».
Россия – Культура 13:07
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич рассказала, что в старших классах ее задержала полиция
Известная российская актриса Анна Хилькевич рассказала о том, как в школьные годы ее задержала полиция.
OAnews 14:11
Технологии
РИА Новости выпустило инфоленту для участников ВЭФ-2019
Агентство РИА Новости (в составе медиагруппы "Россия сегодня") выпустило в мобильном приложении "Динамика дня" специальную информационную ленту для участников V Восточного экономического форума (ВЭФ-2019), а также для тех, кто хочет быть в курсе событий форума и вокруг него.
РИА Новости 18:00
Политика
Скончалась сестра Юлии Тимошенко
Российская газета 14:16