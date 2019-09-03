Политика

ТАССТАСССША ввели санкции против иранского космического агентства

Соединенные Штаты ввели во вторник санкции против Аэрокосмического исследовательского института, Космического агентства и Центра космических исследований Ирана. Об этом говорится в распространенном заявлении министерства финансов Соединенных Штатов.
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США ввели санкции против иранских космических ведомств

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ТАСС16:48

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РЕН ТВ14:16

США ввели санкции против космических ведомств Ирана

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США ввели санкции против Иранского космического агентства

RT на русском14:15
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 18:53, Вашингтон
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На Северном Кавказе разбился самолет Су-25. Пилоты успели катапультироваться. Инцидент произошел 3 сентября в Ставропольском крае.
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В США подросток застрелил пятерых членов своей семьи

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Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
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Доля российских кинокартин в прокате России и СНГ оказалась рекордно низкой за последние четыре года.
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Глава правительства РФ Дмитрий Медведев определил направления развития рынка жилья, отметив существующее непростое его состояние.
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Марка Ferrari представит в этом месяце два родстера

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Агентство РИА Новости (в составе медиагруппы "Россия сегодня") выпустило в мобильном приложении "Динамика дня" специальную информационную ленту для участников V Восточного экономического форума (ВЭФ-2019), а также для тех, кто хочет быть в курсе событий форума и вокруг него.
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