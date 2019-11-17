Политика

Газета.RuГазета.RuСША ввели санкции против министра Кубы

США внес в санкционные списки министра внутренних дел Кубы Хулио Гандарилья. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение госдепартамента. Отмечается, что госдеп включил в списки Гендарилью за его "причастность к нарушению прав человека в Венесуэле" в рамках руководящих обязанностей.
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