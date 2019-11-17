Политика

Телеканал 360°Телеканал 360°США ввели санкции против министра МВД Кубы

США внесли в санкционные списки главу МВД Кубы Хулио Гандарилья за «причастность к нарушению прав человека» в Венесуэле. Об этом говорится в распространенном сообщении госдепартамента.
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США ввели санкции в отношении главы МВД Кубы

Интерфаксвчера в 19:23

США ввели санкции в отношении главы МВД Кубы

РБКвчера в 18:56

США ввели санкции против главы МВД Кубы

РИА Новостивчера в 18:00

США ввели санкции против министра Кубы

Газета.Ruвчера в 18:12

США вводят санкции против главы МВД Кубы

ТАССвчера в 18:08

Американские власти вводят санкции против главы МВД Кубы

Московский Комсомолецвчера в 18:01

США внесли в санкционный список главу МВД Кубы

RT на русскомвчера в 18:23
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Игры

Игру Anthem ждет перезапуск от BioWare

Goroday.ru 15 ноября в 18:05
Политика

В ЕК отреагировали на заявление Путина о транзите газа через Украину

Еврокомиссия спокойна в вопросе транзита российского газа через Украину и продолжает работать с обеими сторонами над заключением нового контракта, сообщила представитель ЕК Мина Андреева.
RT на русском 15 ноября в 06:53
Экономика

Французские СМИ отметили успехи России в отказе от доллара

Французское издание Les Echos пишет, что Россия находится на пути к независимости от доллара США.
RT на русском вчера в 23:35
Шоу-бизнес

Шепелев опубликовал фотографию со своей новой возлюбленной

Отец сына скончавшейся певицы Жанны Фриске, телеведущий Дмитрий Шепелев опубликовал совместный снимок со своей возлюбленной Екатериной Тулуповой.
iReactor вчера в 07:14
Здоровье

Кардиолог заявил об опасности вейпов и электронных сигарет

Кандидат медицинских наук, кардиолог Ярослав Ашихмин объяснил опасность электронных сигарет для человеческого организма.
Политическая Экспертиза вчера в 18:49
Общество

Еремин день: что запрещено делать 17 ноября

17 ноября считался «темным» днем на Руси. Рассказываем, от каких дел сегодня следует отказаться.
Волгоградская правда вчера в 22:59
Музыка

17-летний житель Екатеринбурга покорил Шнурова на шоу «Голос»

17-летний житель Екатеринбурга Арсений Курчанин покорил жюри вокального шоу «Голос» на «Первом канале».
URA.Ru 15 ноября в 14:10
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова призналась, что не ожидала четвертую беременность

Оксана Самойлова ждет своего уже четвертого ребенка.
Bimru.ru 15 ноября в 05:12
Кино

Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме про Николаса Кейджа

Газета.Ru вчера в 05:29
Происшествия

СК проверит инцидент на лекции историка Соколова

Главное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу проверит жалобу одного из слушателей лекции бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
RT на русском вчера в 17:39
Футбол

Россия — Бельгия 1:4

Сборная России по футболу проиграла команде Бельгии в отборочном турнире чемпионата Европы — 2020 и за тур до конца квалификации потеряла шансы на первое место в группе.
РИА Новости вчера в 13:52
Политика

В Белоруссии начались парламентские выборы

В Белоруссии открылись участки для голосования на выборах депутатов в Палату представителей Национального собрания (нижняя палата парламента).
Коммерсантъ 00:19
Армия и оружие

Американские танкисты испытали российский танк Т-80У

Американские танкисты на военных учениях в Южной Корее испытали российский танк Т-80У и боевую бронированную гусеничную машину БМП-3.
REGNUM вчера в 07:44
Единоборства

Найт нокаутировал Лобова на Bare Knuckle FC 9

В Билокси (штат Миссисипи, США) прошел турнир Bare Knuckle FC 9. Главным событием вечера стал поединок ирландца русского происхождения Артема Лобова и американца Джейсона Найта.
Матч ТВ вчера в 23:51
Фигурное катание

Трусова выиграла у Медведевой этап Гран-при в Москве и вышла в финал

Российская фигуристка Александра Трусова выиграла второй этап Гран-при в дебютном сезоне среди взрослых, а также сумела выйти в финал серии.
Газета.Ru вчера в 12:49
Происшествия

В общежитии Киева прогремел взрыв

Отмечается, что взрыв произошел в общежитии на улице Карла Маркса. В результате взрыва погибли два человека.
Газета.Ru вчера в 18:30
Политика

В Крыму ответили на слова Навального о референдуме

Навальный поделился своими планами на тот случай, если возглавит Россию. Он отметил, что проведет в Крыму «честный референдум».
Krym.News вчера в 22:37
Общество

Умер лидер «Новой России» Никита Исаев

Глава движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики Никита Исаев умер в поезде Тамбов-Москва.
Новая газета вчера в 04:29
Наука

На плато Наска обнаружены изображающие монстров рисунки

На знаменитом плато Наска в южном Перу японские исследователи из университета Ямагата обнаружили 142 новых геоглифа, среди которых птицы, верблюды, другие животные, а также загадочные монстры с квадратными головами.
Российская газета вчера в 18:17
Политика

Матвиенко анонсировала проект по реконструкции железных дорог Кубы

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в Гаване обсудила с вице-премьером Кубы Рикардо Кабрисасом Руисом проект реконструкции кубинских железных дорог.
Российская газета вчера в 21:05
Энергетика

Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»

«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
Мойка78 15 ноября в 13:57
Экономика

Строительство паромов для связи материка с Сахалином подорожало на 4 млрд рублей

Расходы Амурского судостроительного завода (входит в госхолдинг «Объединенная судостроительная корпорация», ОСК) на строительство двух грузопассажирских паромов превысят сумму контрактов, рассказали «Ведомостям» два федеральных чиновника и два человека, близких к Минтрансу.
Ведомости 14 ноября в 18:04
Наука

Успех в изучении иностранных языков зависит от схожести с родным

Немецкие эксперты провели исследование, и оказалось, что успех обучения иностранному языку напрямую зависит от его схожести с родным для человека.
Волга-Медиа вчера в 22:52
Политика

В Белом доме сообщили о состоянии здоровья Трампа

В 2018 году по итогам медобследования врач Ронни Джексон сообщил, что президент США находится в отличной форме, однако обратил внимание на лишний вес Трампа, назвав его следствием любви американского лидера к фастфуду.
РБК вчера в 19:32
Происшествия

В Петербурге автомобиль упал в реку Фонтанку

В Санкт-Петербурге на набережной реки Фонтанки легковой автомобиль упал в воду.
РБК вчера в 11:54
Общество

Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте

Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.
RT на русском вчера в 02:48
Политика

Россия отреагировала на принятие в ООН украинской резолюции по Крыму

Заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что украинская резолюция в области прав человека, которая была принята на Генассамблее ООН, станет помехой для визита международных наблюдателей в Крым.
Телеканал 360° 14 ноября в 22:14
Общество

В ООН озвучили причины смертности при ДТП в России

Одной из основных причин высокой смертности на российских дорогах спецпосланник считает недостаточное образование.
РИА Новости вчера в 19:24
Экономика

Белорусский рубль вошел в тройку популярных в России валют

Белорусский рубль оказался самой интересной иностранной валютой для сбережений после «традиционных» доллара и евро, обогнав при этом китайский юань, британский фунт и швейцарский франк.
Известия 14 ноября в 18:19
Авто

Эксперты рассказали, нужно ли прогревать зимой двигатель автомобиля

Автоновости дня 15 ноября в 13:01
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