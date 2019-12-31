Политика
АБНСША ввели санкции против министра обороны Кубы
Соединенные Штаты Америки ввели санкции против министра Революционных вооруженных сил Кубы Леопольдо Синтры Фриаса. Об этом сообщает RT со ссылкой на заявление Госдепартамента США. Отмечается, что санкции введены из-за того, что Штаты считают Фриаса причастным к нарушению прав человека.
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с чего всё началось
Как говорится в заявлении госсекретаря США Майкла Помпео в четверг, 2 января, он «несет ответственность за действия Кубы, направленные на поддержку» Венесуэлы.Известиявчера в 17:45
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Шоу-бизнес
Наталья Водянова выходит замуж за миллиардера Антуана Арно
Политика
Косачев высказался об убийстве генерала из Ирана Сулеймани
Новыми столкновениями в Ираке радикальных шиитов с американскими военными силами предвещает убийство США в Багдаде генерала из Ирана Касема Сулеймани.
Спорт
ВФЛА представила AIU объяснение по делу Лысенко
Всероссийская федерация лёгкой атлетики направила в адрес независимого органа по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU) объяснение по обвинениям, предъявленным ВФЛА 21 ноября 2019 года.
Общество
Больной раком онколог Павленко написал прощальное письмо
Происшествия
При взрыве фейерверка мужчина погиб в Таганроге в новогоднюю ночь
При взрыве фейерверка мужчина погиб в городе Таганроге Ростовской области в новогоднюю ночь.
Общество
Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе
Общество
Акции Apple впервые достигли $300 за штуку
На втором месте по капитализации идет Microsoft с $1,23 трлн. Акции Apple впервые превысили $200 в августе 2018 года.
Футбол
Фернандо вернется в «Спартак» после аренды в Китае
Полузащитник московского "Спартака" Фернандо вернется в стан "красно-белых" после полугодичной аренды в китайском "Бейцзин Гуоань", информирует transfermarkt.ru.
Хоккей
«Флорида» победила «Оттаву», Дадонов набрал три очка
Хоккей
Определились полуфинальные пары молодежного ЧМ по хоккею
Стали известны участники 1/2 финала молодежного первенства планеты по хоккею, который проходит в Чехии.
Финансы
«Аэрофлот» может разместить в «Новикомбанке» 7 млрд рублей
"Аэрофлот" сможет разместить в банке до 7 млрд рублей или эквивалент в долларах США, евро по курсу Банка России сроком на три года.
Технологии
Microsoft через две недели прекратит поддержку Windows 7
Корпорация Microsoft через две недели прекратит поддержку операционной системы Windows 7. Финальной датой поддержки одной из самых популярных ОС в мире назван вторник, 14 января.
Энергетика
На Украине начали действовать новые цены на газ для населения
Гарантированная и рыночная цены на газ для населения начали действовать на Украине.
Общество
Саратовец выиграл миллион рублей в новогоднюю лотерею
Футбол
СМИ: Зидан хочет пригласить в «Реал» трех игроков «Лилля»
По информации источника, главный тренер «Реала» Зинедин Зидан хочет пригласить в мадридский клуб трех футболистов французской команды.
Музыка
Полина Гагарина назвала победителем шоу «Голос» своего воспитанника
Российская певица Полина Гагарина прокомментировала итоги шоу «Голос». Она считает, что победы в конкурсе достоин Ив Набиев.
Здоровье
Нарколог предупредил об опасности уйти в запой в новогодние праздники
Ежедневное употребление алкоголя в новогодние праздники может привести к запою и проблемам со здоровьем.
Политика
Трамп предупредил Эрдогана о последствиях вмешательства в Ливию
Президент США Дональд Трамп предупредил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана о последствиях военного вмешательства в Ливию.
Происшествия
Задержан убивший из-за шапки двух друзей житель Приморья
В Приморье задержан мужчина, который зарезал двух своих друзей из-за сожженной шапки. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
Гаджеты
LG покажет телевизор, который может спускаться с потолка
Происшествия
В Омской области подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь
Тело 17-летнего подростка, пропавшего в новогоднюю ночь в Омской области, нашли в полукилометре от села, он замерз насмерть, сообщает в четверг следственное управление СК России по региону.
Политика
Правительство Австрии настроено на смягчение антироссийских санкций
Новое правительство Австрии во главе с Себастьяном Курцем продолжит курс на смягчение санкций против России, говорится в рабочей программе нового правительства.
Общество
Голландия прекратила официально свое существование
Название Голландия для обозначения Нидерландов перестало официально существовать с 1 января этого года.
Происшествия
На Урале полицейские застрелили напавшего на них мужчину
Под Камышловом полицейские застрелили пьяного молодого человека, который напал на них с монтировкой.
Общество
Россия прекратила поставки нефти на белорусские НПЗ, заявил источник
В конце декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в 2020 году республика купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних.
Футбол
«Барселона» опубликовала список задач для Месси на 2020-й год
Происшествия
На расстрелявшего собак депутата завели уголовное дело
В отношении кировского депутата Вячеслава Ягдарова, которого местный житель обвинил в убийстве двух собак, возбуждено уголовное дело.
Здоровье
Врач рассказала, как не отравиться в новогодние праздники
Правильное приготовление пищи и знание особенностей некоторых продуктов в большинстве случаев помогут избежать отравления в новогодние праздники.
Экономика
Названы самые обедневшие российские миллиардеры
Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.