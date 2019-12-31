с чего всё началось

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против министра Революционных вооруженных сил Кубы Леопольдо Синтры Фриаса. Об этом сообщает RT со ссылкой на заявление Госдепартамента США. Отмечается, что санкции введены из-за того, что Штаты считают Фриаса причастным к нарушению прав человека.

Политика Косачев высказался об убийстве генерала из Ирана Сулеймани Новыми столкновениями в Ираке радикальных шиитов с американскими военными силами предвещает убийство США в Багдаде генерала из Ирана Касема Сулеймани.

Спорт ВФЛА представила AIU объяснение по делу Лысенко Всероссийская федерация лёгкой атлетики направила в адрес независимого органа по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU) объяснение по обвинениям, предъявленным ВФЛА 21 ноября 2019 года.

Общество Акции Apple впервые достигли $300 за штуку На втором месте по капитализации идет Microsoft с $1,23 трлн. Акции Apple впервые превысили $200 в августе 2018 года.

Финансы «Аэрофлот» может разместить в «Новикомбанке» 7 млрд рублей "Аэрофлот" сможет разместить в банке до 7 млрд рублей или эквивалент в долларах США, евро по курсу Банка России сроком на три года.

Технологии Microsoft через две недели прекратит поддержку Windows 7 Корпорация Microsoft через две недели прекратит поддержку операционной системы Windows 7. Финальной датой поддержки одной из самых популярных ОС в мире назван вторник, 14 января.

Происшествия В Омской области подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь Тело 17-летнего подростка, пропавшего в новогоднюю ночь в Омской области, нашли в полукилометре от села, он замерз насмерть, сообщает в четверг следственное управление СК России по региону.

Политика Правительство Австрии настроено на смягчение антироссийских санкций Новое правительство Австрии во главе с Себастьяном Курцем продолжит курс на смягчение санкций против России, говорится в рабочей программе нового правительства.

Общество Голландия прекратила официально свое существование Название Голландия для обозначения Нидерландов перестало официально существовать с 1 января этого года.

Общество Россия прекратила поставки нефти на белорусские НПЗ, заявил источник В конце декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в 2020 году республика купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних.

Происшествия На расстрелявшего собак депутата завели уголовное дело В отношении кировского депутата Вячеслава Ягдарова, которого местный житель обвинил в убийстве двух собак, возбуждено уголовное дело.