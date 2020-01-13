Политика

REGNUMREGNUMСША ввели санкции против молдавского олигарха Плахотнюка

Власти США вводят санкции против бывшего лидера Демократической партии Молдавии олигарха Владимира Плахотнюка. Об этом сегодня, 13 января, написал на своей странице в сети микроблогов Twitter государственный секретарь США Майк Помпео.
Читать в источнике
Комментировать30
с чего всё началось
Государственный секретарь США Майк Помпео у себя в Twitter
 сообщил, что Вашингтон вводит санкции в отношении бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка и членов его семьи.
РБК11:21

Подробнее о событии

США ввели санкции против бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка

Эхо Москвы15:00

США ввели санкции против молдавского олигарха Плахотнюка

Коммерсантъ11:58

США вводят санкции против экс-лидера Демократической партии Молдавии Плахотнюка

ТАСС11:17

Помпео объявил о санкциях против молдавского бизнесмена Плахотнюка

РБК11:43

Помпео заявил, что США ввели санкции против Плахотнюка

Sputnik Молдова11:38

США ввели санкции против Плахотнюка

РИА Новости11:21

Помпео сообщил о включении Плахотнюка в санкционный список

Известия11:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 16:43, Ашберн

Срочно! США отказали беглому молдавскому олигарху Плахотнюку и его семье в предоставлении визы!

КП - Молдова12:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 16:43, Ашберн
Политика

Новые российские вертолетоносцы получат имена «Мистралей»

Политическая Экспертиза 11 января в 03:10
Кино

Объявлены номинанты на «Оскар» 2020 года

В понедельник, 13 января, Американская киноакадемия обнародовала списки номинантов на известнейшую международную премию в области кинематографа — «Оскар».
RT на русском 12:26
Происшествия

Крупнейший торговый центр Киева затоплен горячей водой

В социальных сетях люди делятся кадрами из затопленного ТРЦ — весь первый этаж Ocean Plaza затоплен горячей водой.
REGNUM 15:00
Происшествия

На Аляске спасли мужчину, который выживал на морозе 22 дня

Погорелец, который 22 дня продержался в условиях мороза, находясь в 30 км от ближайшего населенного пункта, был благополучно спасен.
Вечерний курьер вчера в 02:28
Космос

Может ли вселенная быть закольцована: неожиданное открытие

Ученые утверждают, что существует небольшая вероятность того, что вселенная замкнута и представляет собой своего рода петлю.
Популярная механика 09 января в 19:02
Финансы

Минфин РФ увеличит закупку валюты с 15 января по 6 февраля

Министерство финансов России с 15 января по 6 февраля увеличит совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила до 309,9 млрд руб. с 195,5 млрд руб. Ежедневный объем покупки валюты в предстоящий период — 18,2 млрд руб (9,3 млрд руб. в декабре 2019).
Коммерсантъ 04:28
Армия и оружие

Военные США считают чудом, что спаслись от иранского ракетного удара

Чудом считают отсутствие потерь после ракетной атаки Ирана американские военные, находившиеся в момент удара на базе Айн Аль-Асад в Ираке, 13 января сообщает агентство Reuters.
Красная весна 15:34
Гаджеты

Microsoft прекратила поддержку Windows 7

Корпорация Microsoft с 14 января отказалась от поддержки операционной системы (ОС) Windows 7. Компьютер будет работать со старой ОС, однако компания не предоставляет техническую поддержку по любым вопросам, обновления программного обеспечения, а также обновления и исправления системы безопасности.
Коммерсантъ 16:19
Экономика

Самый редкий драгоценный металл установил рекорд

Цены на самый редкий драгоценный металл в мире — родий — с начала 2020 года взлетели на 32 процента и достигли максимума с 2008 года.
Lenta.ru 06:05
Армия и оружие

США признали декабрьскую стрельбу на авиабазе во Флориде терактом

Стрельба на авиабазе ВМС США во Флориде, которую 6 декабря минувшего года устроил военнослужащий из Саудовской Аравии и жертвами которой стали три человека, была террористическим актом.
РБК 14:52
Технологии

В Твери идёт работа над исследованием искусственного интеллекта

Что касается собственно искусственного интеллекта и его сравнения с естественным, то эта тема несколько потерялась в ходе обсуждения необычных высказываний докладчика.
Край справедливости 06:23
Происшествия

Выпавшую из окна российскую модель подключили к аппарату ИВЛ

Выпавшую из окна дома в Москве российскую модель Ксению Пунтус подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Lenta.ru 10:14
Политика

В Иране рассказали о втором самолете в небе при крушении Boeing

РИА Новости 14:48
Армия и оружие

В Индии усомнились в способности РФ создавать надёжные авиадвигатели

Военное обозрение вчера в 23:31
Футбол

Конте выиграл судебное дело по несправедливому увольнению из «Челси»

Нынешний главный тренер «Интера» Антонио Конте выиграл судебное дело по поводу несправедливого увольнения из «Челси».
Евро-футбол.ру 11:37
Авто

Opel расширит модельный ряд в РФ

Вернувшийся в Россию Opel в 2020 году планирует расширить свой модельный ряд на нашем рынке до шести автомобилей.
Автоновости дня 02:16
Экономика

Эконалог на транзит нефти по Белоруссии не коснется России

Экологический налог на транзит нефти по территории Белоруссии не имеет отношения к России, его будет платить предприятие «Гомельтранснефть Дружба», заявил 13 января «РИА Новости» источник, знакомый с разработкой проекта указа.
Известия 02:46
Политика

Захарова удивлена отказом Варшавы праздновать освобождение от фашистов

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала решение Польши не проводить официальные памятные мероприятия, посвященные 75-й годовщине освобождения Варшавы от немецких захватчиков.
Вести.Ru 13:30
Общество

В «Единой России» не поддержали идею о налогах для домохозяек

Ранее Вострецов в разговоре с "Росбалтом" заявил, что домохозяйки должны платить налоги как самозанятые.
РИА Новости 14:24
Общество

В «Столото» заявили о честности новогодней лотереи

«Столото» опровергает информацию о нечестном проведении новогоднего розыгрыша лотереи «Русское лото», а также о какой-либо связи с победительницей 1316-го тиража «Русского лото» Надеждой Бартош до розыгрыша.
Известия 14:56
Общество

В Госдуму внесен законопроект об амнистии по случаю 75-летия Победы

Депутат Сергей Иванов (ЛДПР) внес в Госдуму проект постановления об амнистии некоторых групп осужденных по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Коммерсантъ 15:30
Футбол

«Зенит» взял Кокорина на зимний сбор в Катар

Игрок петербургского "Зенита" Александр Кокорин примет участие в первом зимнем сборе команды в Катаре, сообщает в понедельник пресс-служба клуба.
DP.RU 04:00
Футбол

В «Локомотиве» отреагировали на слухи о переходе Хёведеса в «Кёльн»

Председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию о переходе защитника команды Бенедикта Хёведеса в немецкий «Кёльн».
RT на русском 07:17
Спорт

Мужская сборная России по гандболу потеряла шансы выступить на ОИ-2020

Мужская сборная России по гандболу потеряла шансы выступить на Олимпийских играх-2020 после матча чемпионата Европы между сборными Дании и Венгрии.
РИА Новости 16:07
Общество

Елизавета II согласилась с желанием принца Гарри начать «новую жизнь»

Королева Великобритании Елизавета Вторая поддержала принца Гарри и его жену Меган после того, как они приняли решение проводить часть времени в Канаде, говорится в заявлении Букингемского дворца.
РИА Новости 15:35
Общество

На Филиппинах началась эвакуация из-за извержения вулкана

Из-за извержения вулкана Тааль началась эвакуация жителей трех филиппинских городов. Об этом сообщает телеканал CNN Philippines.
РБК вчера в 07:40
Кино

В сети появился трейлер фильма «Морбиус» с Джаредом Лето

По сюжету фильм главный герой Майкл Морбиус с детства страдает от редкого заболевания крови и всю свою сознательную жизнь ищет лекарство.
Inc-news.ru 12:49
Экономика

Три британских офшора раскроют ФНС данные о счетах россиян

Три британских офшора - острова Мэн, Гернси и Джерси - в 2020 году намерены уведомлять ФНС России о счетах и активах россиян в этих офшорах, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 05:20
Футбол

Выступление Головина в матче с ПСЖ впечатлило французский Foot Mercato

Сайт Foot Mercato проставил оценки футболистам по итогам поединка между ПСЖ и «Монако».
ИноПроСпорт 00:26
Политика

Генпрокурор США заявил о «праве» Трампа на ликвидацию Сулеймани

Президент США Дональд Трамп имел право на ликвидацию Касема Сулеймани, заявил американский генпрокурор Уильям Барр.
РИА Новости 15:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Георгиевич Плахотнюк
Молдавский политик
Молдавский государственный и политический деятель, бизнесмен и олигарх. Экс-председатель Демократической партии Молдовы (ДПМ). Бывший депутат парламента Молдавии двух созывов и первый вице-председатель парламента.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное