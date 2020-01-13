с чего всё началось

Власти США вводят санкции против бывшего лидера Демократической партии Молдавии олигарха Владимира Плахотнюка. Об этом сегодня, 13 января, написал на своей странице в сети микроблогов Twitter государственный секретарь США Майк Помпео.

Общество В Думе предложили амнистию для воевавших в Чечне и Афганистане Условно осужденных, которым до вступления постановления в силу изменят наказание на более мягкое либо отсрочат отбывание наказания, а также тех, кого осудили к наказанию, не связанному с лишением свободы, депутат предлагает освободить от наказания.

Политика МИД Австрии раскритиковал санкции США против «Северного потока-2» Австрия отвергает экстерриториальное действие санкций США против «Северного потока-2» и считает такую политику Вашингтона неприемлемой, заявил глава австрийского МИД Александер Шалленберг в интервью изданию Die Presse.

Общество В «Столото» отреагировали на обвинения в нечестном розыгрыше В «Столото» отвергли заявления о нечестном розыгрыше миллиарда рублей и также сообщили о подготовке иска о защите деловой репутации.

Наука Чай влияет на продолжительность жизни человека Люди регулярно пьющие зеленый чай – меньше подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает журнал European Journal of Preventive Cardiology.

Происшествия Задержавших Голунова полицейских заподозрили в превышении полномочий Сам Голунов считал, что действия задерживавших его полицейских подпадают под другой пункт этой статьи уголовного кодекса: п. «а» ч. 3 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения).

Политика Президент Эстонии провела черту между гражданами и «режимом» в России Эстония делает различие между свободолюбивыми гражданами России и непредсказуемым агрессивным «режимом», заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд 12 января в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Экономика В каких городах России упали цены на однушки Еще год назад однушку в новостройке можно было купить за 2,8 миллиона, сейчас уже покупателям стоит ориентироваться на 3,5 миллиона.

Наука «Ящик Пандоры. Семь историй о том, как наука может приносить нам вред» В 1866 году угрюмый и ворчливый монах-августинец из моравского города Брно опубликовал в официальном журнале Брюннского общества естествоиспытателей Proceedings of the Natural History Society of Brünn научную статью, которую никто не заметил.

Политика Иран намерен вызвать Трампа в суд из-за убийства Сулеймани Глава Верховного суда Ирана Эбрахим Раиси заявил, что Тегеран в суде обвинит президента США Дональда Трампа в убийстве генерала Касема Сулеймани.

Общество Борис Ротенберг проиграл суд скандинавским банкам Окружной суд в Хельсинки отклонил иск бизнесмена Бориса Ротенберга к четырем скандинавским банкам, которые отказались обслуживать его счета из-за санкций США.

Общество Елизавета II поддержала решение Гарри и Меган начать «новую жизнь» Елизавета II заявила, что полностью поддерживает желание принца Гарри и Меган Маркл стать независимыми: после того, как они убедили ее, что не будут рассчитывать на деньги общественных фондов, королева согласилась дать им добро на "новую жизнь".

Общество Назван самый несчастливый возраст россиянина Исследователь изучил данные по соотношению благополучия к возрасту в 132 странах и выяснил, что для каждой страны существует U-образная «кривая счастья».

Политика Саррадж отказался встречаться в Москве с Хафтаром Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж отказался встречаться с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром.