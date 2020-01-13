Политика
REGNUMСША ввели санкции против молдавского олигарха Плахотнюка
Власти США вводят санкции против бывшего лидера Демократической партии Молдавии олигарха Владимира Плахотнюка. Об этом сегодня, 13 января, написал на своей странице в сети микроблогов Twitter государственный секретарь США Майк Помпео.
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Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 15:08, Ашберн
Общество
В Думе предложили амнистию для воевавших в Чечне и Афганистане
Условно осужденных, которым до вступления постановления в силу изменят наказание на более мягкое либо отсрочат отбывание наказания, а также тех, кого осудили к наказанию, не связанному с лишением свободы, депутат предлагает освободить от наказания.
Политика
МИД Австрии раскритиковал санкции США против «Северного потока-2»
Австрия отвергает экстерриториальное действие санкций США против «Северного потока-2» и считает такую политику Вашингтона неприемлемой, заявил глава австрийского МИД Александер Шалленберг в интервью изданию Die Presse.
Общество
В «Столото» отреагировали на обвинения в нечестном розыгрыше
В «Столото» отвергли заявления о нечестном розыгрыше миллиарда рублей и также сообщили о подготовке иска о защите деловой репутации.
Наука
Чай влияет на продолжительность жизни человека
Люди регулярно пьющие зеленый чай – меньше подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает журнал European Journal of Preventive Cardiology.
Автоспорт
Каргинов победил на восьмом этапе ралли «Дакар»
Экипаж Андрея Каргинова из команды «КАМАЗ-мастер» стал победителем восьмого этапа ралли-рейда «Дакар» в зачёте грузовиков.
Происшествия
Задержавших Голунова полицейских заподозрили в превышении полномочий
Сам Голунов считал, что действия задерживавших его полицейских подпадают под другой пункт этой статьи уголовного кодекса: п. «а» ч. 3 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения).
Политика
Президент Эстонии провела черту между гражданами и «режимом» в России
Эстония делает различие между свободолюбивыми гражданами России и непредсказуемым агрессивным «режимом», заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд 12 января в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Кино
В Лос-Анджелесе объявили номинантов на «Оскар»
В Лос-Анджелесе объявили номинантов на премию «Оскар». Информация о претендентах опубликована в Twitter киноакадемии.
Экономика
В каких городах России упали цены на однушки
Еще год назад однушку в новостройке можно было купить за 2,8 миллиона, сейчас уже покупателям стоит ориентироваться на 3,5 миллиона.
Происшествия
Крупнейший торговый центр Киева затоплен горячей водой
В Киеве оказался затопленным крупнейший торговый центр города — Ocean Plaza, находящийся в Голосеевском районе.
Армия и оружие
Танк Т-72 смог уцелеть после попадания противотанковой ракеты в Сирии
Речь идет о попадании противотанковой ракеты по бронемашине, которая смогла уцелеть, несмотря на старания террористов.
Шоу-бизнес
Инну Чурикову обворовали в Мадриде
Наука
«Ящик Пандоры. Семь историй о том, как наука может приносить нам вред»
В 1866 году угрюмый и ворчливый монах-августинец из моравского города Брно опубликовал в официальном журнале Брюннского общества естествоиспытателей Proceedings of the Natural History Society of Brünn научную статью, которую никто не заметил.
Энергетика
Россия и Белоруссия не смогли договориться о тарифе на транзит нефти
Москве и Минску не удалось договориться о тарифах на транзит российской нефти, сообщила пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли республики, передает портал Tut.by.
Общество
Королева красоты упала на сцене и потеряла бюстгальтер
Победительница конкурса «Мисс Бельгия-2020» споткнулась и потеряла бюстгальтер в прямом эфире. Об этом сообщает издание The Mirror.
Политика
Иран намерен вызвать Трампа в суд из-за убийства Сулеймани
Глава Верховного суда Ирана Эбрахим Раиси заявил, что Тегеран в суде обвинит президента США Дональда Трампа в убийстве генерала Касема Сулеймани.
Общество
Борис Ротенберг проиграл суд скандинавским банкам
Окружной суд в Хельсинки отклонил иск бизнесмена Бориса Ротенберга к четырем скандинавским банкам, которые отказались обслуживать его счета из-за санкций США.
Происшествия
Внука Никиты Михалкова допросят после падения модели из его квартиры
По информации телеканала РЕН ТВ, Ксения Пунтус выпала из окна третьего этажа, пока Баков спал.
Общество
Елизавета II поддержала решение Гарри и Меган начать «новую жизнь»
Елизавета II заявила, что полностью поддерживает желание принца Гарри и Меган Маркл стать независимыми: после того, как они убедили ее, что не будут рассчитывать на деньги общественных фондов, королева согласилась дать им добро на "новую жизнь".
Общество
Назван самый несчастливый возраст россиянина
Исследователь изучил данные по соотношению благополучия к возрасту в 132 странах и выяснил, что для каждой страны существует U-образная «кривая счастья».
Общество
В России изменят систему оплаты труда учителей
Министерство просвещения России готовит поправки в Трудовой кодекс, которые поменяют структуру оплаты труда школьных учителей.
Политика
Саррадж отказался встречаться в Москве с Хафтаром
Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж отказался встречаться с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром.
Армия и оружие
CNN: США высылают более десятка саудовских военнослужащих
Более десяти военнослужащих Саудовской Аравии, которые проходят подготовку в американской армии, будут высланы из США.
Общество
На Филиппинах объявили режим бедствия из-за извержения вулкана Тааль
Режим бедствия объявлен в понедельник на территории провинции Батангас на Филиппинах после извержения вулкана Тааль, сообщает портал Rappler со ссылкой на местные власти.
Происшествия
В аэропорту Хельсинки из самолета Finnair выпал член экипажа
Из припаркованного самолета А320 в аэропорту Хельсинки выпал член экипажа авиакомпании Finnair.