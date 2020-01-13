Политика

REGNUMREGNUMСША ввели санкции против молдавского олигарха Плахотнюка

Власти США вводят санкции против бывшего лидера Демократической партии Молдавии олигарха Владимира Плахотнюка. Об этом сегодня, 13 января, написал на своей странице в сети микроблогов Twitter государственный секретарь США Майк Помпео.
Читать в источнике
Комментировать21
с чего всё началось
Государственный секретарь США Майк Помпео у себя в Twitter
 сообщил, что Вашингтон вводит санкции в отношении бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка и членов его семьи.
РБК11:21

Подробнее о событии

Президент Молдавии назвал санкции против Плахотнюка стимулом для борьбы с коррупцией

ТАСС12:46

США ввели санкции против Плахотнюка

РИА Новости11:21

Помпео заявил, что США ввели санкции против Плахотнюка

Sputnik Молдова11:38

Помпео объявил о санкциях против молдавского бизнесмена Плахотнюка

РБК11:43

США ввели санкции против молдавского олигарха Плахотнюка

Коммерсантъ11:58

Помпео сообщил о включении Плахотнюка в санкционный список

Известия11:48

США ввели санкции против бывшего лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка

Эхо Москвы15:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 15:08, Ашберн

Срочно! США отказали беглому молдавскому олигарху Плахотнюку и его семье в предоставлении визы!

КП - Молдова12:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 15:08, Ашберн
Общество

В Думе предложили амнистию для воевавших в Чечне и Афганистане

Условно осужденных, которым до вступления постановления в силу изменят наказание на более мягкое либо отсрочат отбывание наказания, а также тех, кого осудили к наказанию, не связанному с лишением свободы, депутат предлагает освободить от наказания.
РБК 12:39
Политика

МИД Австрии раскритиковал санкции США против «Северного потока-2»

Австрия отвергает экстерриториальное действие санкций США против «Северного потока-2» и считает такую политику Вашингтона неприемлемой, заявил глава австрийского МИД Александер Шалленберг в интервью изданию Die Presse.
Национальная служба новостей 01:52
Общество

В «Столото» отреагировали на обвинения в нечестном розыгрыше

В «Столото» отвергли заявления о нечестном розыгрыше миллиарда рублей и также сообщили о подготовке иска о защите деловой репутации.
RT на русском 15:00
Политика

В Иране рассказали о втором самолете в небе при крушении борта Украины

Известия 12:18
Наука

Чай влияет на продолжительность жизни человека

Люди регулярно пьющие зеленый чай – меньше подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает журнал European Journal of Preventive Cardiology.
Портал Поиск 11 января в 05:16
Автоспорт

Каргинов победил на восьмом этапе ралли «Дакар»

Экипаж Андрея Каргинова из команды «КАМАЗ-мастер» стал победителем восьмого этапа ралли-рейда «Дакар» в зачёте грузовиков.
News.ru 08:34
Происшествия

Задержавших Голунова полицейских заподозрили в превышении полномочий

Сам Голунов считал, что действия задерживавших его полицейских подпадают под другой пункт этой статьи уголовного кодекса: п. «а» ч. 3 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения).
РБК 08:25
Происшествия

В Подмосковье пять человек пострадали в ДТП с участием четырех машин

РБК 14:58
Политика

Президент Эстонии провела черту между гражданами и «режимом» в России

Эстония делает различие между свободолюбивыми гражданами России и непредсказуемым агрессивным «режимом», заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд 12 января в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Красная весна 13:55
Кино

В Лос-Анджелесе объявили номинантов на «Оскар»

В Лос-Анджелесе объявили номинантов на премию «Оскар». Информация о претендентах опубликована в Twitter киноакадемии.
РБК 08:53
Экономика

В каких городах России упали цены на однушки

Еще год назад однушку в новостройке можно было купить за 2,8 миллиона, сейчас уже покупателям стоит ориентироваться на 3,5 миллиона.
Российская газета 07:26
Происшествия

Крупнейший торговый центр Киева затоплен горячей водой

В Киеве оказался затопленным крупнейший торговый центр города — Ocean Plaza, находящийся в Голосеевском районе.
REGNUM 15:00
Армия и оружие

Танк Т-72 смог уцелеть после попадания противотанковой ракеты в Сирии

Речь идет о попадании противотанковой ракеты по бронемашине, которая смогла уцелеть, несмотря на старания террористов.
Дни24 вчера в 08:07
Шоу-бизнес

Инну Чурикову обворовали в Мадриде

Росбалт 14:50
Наука

«Ящик Пандоры. Семь историй о том, как наука может приносить нам вред»

В 1866 году угрюмый и ворчливый монах-августинец из моравского города Брно опубликовал в официальном журнале Брюннского общества естествоиспытателей Proceedings of the Natural History Society of Brünn научную статью, которую никто не заметил.
N+1 10:02
Энергетика

Россия и Белоруссия не смогли договориться о тарифе на транзит нефти

Москве и Минску не удалось договориться о тарифах на транзит российской нефти, сообщила пресс-служба Министерства антимонопольного регулирования и торговли республики, передает портал Tut.by.
РБК 06:34
Общество

Каршеринг «Яндекса» заработает в Европе

Motor 11:13
Общество

Королева красоты упала на сцене и потеряла бюстгальтер

Победительница конкурса «Мисс Бельгия-2020» споткнулась и потеряла бюстгальтер в прямом эфире. Об этом сообщает издание The Mirror.
Lenta.ru 07:20
Политика

Иран намерен вызвать Трампа в суд из-за убийства Сулеймани

Глава Верховного суда Ирана Эбрахим Раиси заявил, что Тегеран в суде обвинит президента США Дональда Трампа в убийстве генерала Касема Сулеймани.
РИА Новости 09:45
Общество

Борис Ротенберг проиграл суд скандинавским банкам

Окружной суд в Хельсинки отклонил иск бизнесмена Бориса Ротенберга к четырем скандинавским банкам, которые отказались обслуживать его счета из-за санкций США.
Ведомости 08:23
Происшествия

Внука Никиты Михалкова допросят после падения модели из его квартиры

По информации телеканала РЕН ТВ, Ксения Пунтус выпала из окна третьего этажа, пока Баков спал.
Говорит Москва 11 января в 23:55
Общество

Елизавета II поддержала решение Гарри и Меган начать «новую жизнь»

Елизавета II заявила, что полностью поддерживает желание принца Гарри и Меган Маркл стать независимыми: после того, как они убедили ее, что не будут рассчитывать на деньги общественных фондов, королева согласилась дать им добро на "новую жизнь".
Газета.Ru 13:42
Общество

Назван самый несчастливый возраст россиянина

Исследователь изучил данные по соотношению благополучия к возрасту в 132 странах и выяснил, что для каждой страны существует U-образная «кривая счастья».
Lenta.ru 10:27
Политика

Захарова удивлена отказом Варшавы праздновать освобождение от фашистов

Вести.Ru 13:30
Общество

В России изменят систему оплаты труда учителей

Министерство просвещения России готовит поправки в Трудовой кодекс, которые поменяют структуру оплаты труда школьных учителей.
РИА Новости вчера в 18:19
Политика

Саррадж отказался встречаться в Москве с Хафтаром

Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж отказался встречаться с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром.
ТАСС 09:32
Армия и оружие

CNN: США высылают более десятка саудовских военнослужащих

Более десяти военнослужащих Саудовской Аравии, которые проходят подготовку в американской армии, будут высланы из США.
RT на русском вчера в 03:24
Общество

На Филиппинах объявили режим бедствия из-за извержения вулкана Тааль

Режим бедствия объявлен в понедельник на территории провинции Батангас на Филиппинах после извержения вулкана Тааль, сообщает портал Rappler со ссылкой на местные власти.
РИА Новости 02:57
Политика

На Украине предложили снести памятник «Легендарная тачанка» в Каховке

Life.ru 14:09
Происшествия

В аэропорту Хельсинки из самолета Finnair выпал член экипажа

Из припаркованного самолета А320 в аэропорту Хельсинки выпал член экипажа авиакомпании Finnair.
Вести.Ru 13:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Георгиевич Плахотнюк
Молдавский политик
Молдавский государственный и политический деятель, бизнесмен и олигарх. Экс-председатель Демократической партии Молдовы (ДПМ). Бывший депутат парламента Молдавии двух созывов и первый вице-председатель парламента.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное